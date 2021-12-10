综艺新模式让传统文化“破圈”

来源：环球时报

作者：孙佳山

综艺能与传统舞蹈深度结合吗？在两三年前，这种构想能否落地仍待探讨。如今，《舞千年》这类新型舞蹈综艺的走红，打破各界原有认知。

这并非偶然。从今年春节期间的《唐宫夜宴》《元宵奇妙夜》全网刷屏，到《清明奇妙游》《端午奇妙游》持续上热搜，再到《七夕浪漫奇妙夜》《中秋奇妙游》被广泛点赞，河南卫视一系列围绕优秀传统文化的综艺节目接连“破圈”。不仅是传统的卫视频道，新兴视频网站如B站的《花好月圆会》等也得到不同圈层特别是年轻人的热捧。在这个意义上，《舞千年》作为B站与河南卫视联合制作的产物，也有着特殊的文化意义。

大约从2016年左右开始，《中国诗词大会》《国家宝藏》等文化类综艺收视率和口碑双丰收，形成全国性话题。发展至今天，我国优秀传统文化已被以B站为代表的青少年文化社区所广泛接受，其文化创造力和感召力被进一步放大。不同于以往那些从国外引进、强调视觉效果和情节冲突的综艺模式，《舞千年》这类“清流”综艺将舞剧这一艺术门类首次带入广大青少年的视野，打破传统舞剧过于阳春白雪的刻板印象，豆瓣8.7、B站9.9的高分也证明其并非曲高和寡，舞剧也并非只能被固定在线下。

我国综艺模式在今年实现了具有里程碑意义的突破。“清流”之后，如何进一步创新？从《唐宫夜宴》到《舞千年》，通过大胆调用网综、网络剧的经验，又通过诸如深入学习北京舞蹈学院多年来的教学经验精华，扎实深入到优秀传统文化的肌理。中华优秀传统文化正通过更多元形态实现媒介升维，具有越来越大的文化势能，网生内容也已成为增强广大青少年群体民族文化认同的一大支撑。（作者是中国艺术研究院副研究员、北京市文联2021年度签约评论家）