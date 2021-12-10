灰太狼不捉羊了 是什么让编剧越来越小心翼翼？

来源：澎湃新闻

作者：韩浩月

近日有网友反映，《喜羊羊与灰太狼》动画片走下坡路了，“灰太狼不捉羊了，也没了有趣的打斗场面，只有偏向低龄的剧情，看着以前童年的动画变成这样，心里挺不是滋味，希望早日恢复原版剧情和画风”。

动画出品方回应称，“2019年播出的《羊村守护者》正式开启了‘羊狼和平新时代’，现在的故事更能扣人心弦，主线、主题更清晰。”并表示， 一部好的作品除了故事性和画面技术外，也需要传递正能量和成长的力量，寓教于乐。

这条新闻很有意思。当年看《喜羊羊与灰太狼》的孩子长大了，有了“毁童年”的惆怅。这种情绪多于观点或建议的表达，得到了出品方的郑重答复，则是对资深老粉的尊重。

但提问者和作答者的互动中，包含着一种面对公众舆论的不安和小心，耐人寻味。

其实，“狼不捉羊”是个伪问题。《猫和老鼠》中，汤姆一直抓杰瑞，但从来没有真正成功过。《熊出没》中，光头强一直驱赶熊大、熊二，常拿出猎枪乱开一气，但从来都没打中。严格说起来，这些都算“狼不捉羊”，但没有人觉得这样的情节设计突兀。原因很简单，“狼”真捉住了“羊”，故事还怎么演下去——毕竟，这是动画片嘛！

网友疑问的点在于，哪怕是永远捉不住的“假捉”，也应该有就有，动画世界里狼和羊是对立关系这种有限逻辑，也不应该完全放弃。只要故事够精彩，能够自圆其说，观众就会支持创作者脑洞大开，放心创作。祭出“羊狼和平新时代”说法，显得有些过度诠释。这也是出品方“强行解释”给人带来滑稽感的原因。

不过，真正的问题或许在于，双方都小心翼翼地使用了“捉”这个字眼，而避免用“狼吃羊”的说法——尽管这么说更符合现实。提问者对童年经典有保护欲，作答者对自己产出的IP呵护有加，但事实并不像一问一答所展现出的宾主皆欢那么简单。

且不说发生过“熊孩子”模仿动画片情节，把另一个孩子绑在树上用火烧的新闻，每次只要有人把动画片里的某个情节、某句台词或某个画面截出来，指责其“血腥暴力”，都能轻易引发舆论争议，动画出品方很容易变成惊弓之鸟。类似的案例多了，哪怕出品方事后获得了“清白”，一些人也会形成一种认知：如果出事，出品方要担责。

动画片受众主要是孩子，围绕其引发的争议往往是敏感话题。舆论对动画片进行监督是有必要的，但监督不等于将严苛进行到底，更不等于将自己不认同的内容“一竿子打死”。

这个道理，成年人不会不明白，但难就难在，动画片创作和公众监督的边界在哪里，是很专业且难有明确说法的事，一千个人就有一千个答案。对动画片进行评价的观众、网友、家长，要对动画片创作的规律和特质有足够的了解。同时，对于儿童的娱乐保护，也要有客观的认知。

不可触碰的红线要有，但总想把儿童置于一个彻底无菌的环境下生存，既不现实也不有利于其成长。在娱乐的同时教会孩子分辨虚构与现实的界限、获得认知，动画片可以提供载体，但前提是善用它，而不是随意甩锅、让它承受不可承受之重。

创作者敬畏舆论，从舆论中获取创作元素，当然是可以的，舆论中也往往也隐藏着创作的灵感和商业的价值。顺从舆论进行创作，产出双方都满意的作品，固然皆大欢喜。

但双方意见不一甚至相悖时，创作者应冷静看待舆论裹挟的杂质，认真检视自己的创作初心。究竟是为了对动画片的热爱而创作，为了孩子们快乐的童年而创作，还是为了商业利益而屈服于舆论场上的部分声音，为了最大化图“安全”、图省事而放弃一些创意创新？观众意见本就是众口难调，想让所有人满意，只会让编剧无从下笔。

希望创作者能够以孩子的需求为最大目标，产出真正的好故事。如果能够赢得儿童观众的心，并且在创作过程中做到坦然无愧，对一些苛责可以不必太在意，必要的时候可以依法保护自我。