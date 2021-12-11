借张同学的“火”，打好消防、交通安全的“铁”

来源：澎湃新闻

近日，在短视频平台爆火、被称为“糙版李子柒”的张同学，因视频中的多个危险操作，接连被消防和交警点名。

先是视频中出镜率颇高的插线板，上面不仅贴了好几段胶布，还有烧糊的痕迹，被消防部门提醒有起火和触电双重危险；然后是农用三轮车载了至少四个人，姿势夸张，被辽宁交警提醒：三轮车结构简单，稳定性差，机械强度低，驾驶不慎，容易翻车……借着张同学的“火”，来打消防、交通安全宣传的“铁”，这个操作可以有，事实上也是应该的。从效果来看，这先后两次点名，都上了热搜，引发了不少网友热情讨论，还有的粉丝提醒张同学“拍视频也要注意安全”“希望借此机会，让安全知识更深入人心”。

不过，我还注意到，也有网友说，大可不必用“点名”这么严肃的词，说是一种“提醒”就好。

的确，提醒的目的是让视频创作更规范，而不是限制创作，更不是打击创作。这或许也是为什么，我们看到消防和交警部门，只是对张同学作品中的这些细节做了提醒，而网友也没有简单粗暴地呼吁下架。这种“发乎善意，止于提醒”、积极建议而非动辄抵制的良性互动，值得提倡。

另外，站在创作者的角度讲，如果将一些有着明确主题策划、固定演员出镜、专业拍摄和剪辑的短视频作品，也视作一种艺术创作的话，那么这种艺术创作毫无疑问也是需要空间的。

比如，张同学的“农村生活”之外，短视频平台还存在不少拍摄“武侠短剧”“武打短剧”的作品，这些作品中难免会出现一些看起来较为危险的动作（有些是特效），那么对于它们，或许相应的监管部门和平台，该有的态度也应是包容和审慎，在不打击创作激情的基础上，注重引导和规范。

只要不违法，没有什么社会危害，只要观众喜欢、接受，这样的作品哪怕看起来无用，也应该有其存在的空间。这也正是一个社会丰富多彩、包容多元的体现。

其实，透过张同学的作品，我们也能够完成一次对农村生活的检视。农村不比城市，平时年轻人不在村里，留守的大多是老人和小孩，他们出行的工具基本就是摩的或三轮车，而农村又很少有红绿灯、人行道、斑马线之类的交通规范设施，这在客观上也造就了农村交通的随意性。

坦白讲，农村的出行不是没有问题，甚至不戴头盔、摩的和三轮车载人都是很常见的现象，由此引发的事故也不少。但更大的现实是，在广袤而零散的村落，有限的执法力量很难铺设开来，恐怕也只有通过类似张同学火起来的作品，才会有交警发现问题。

所以，放到更大的格局去看，我们从一些农村场景的作品中发现问题，只是第一步；接下来如何完善农村的基础设施，在引进安全知识这种软件的同时，让农村的硬件也跟上，才是更加合理、完善、贴近农村现实的治理。

有人说，张同学这是树大招风，这其实是自然现象。过去两个月，张同学横空出世，每条视频平均点赞近百万，话题阅读量超50亿，吸引1500万粉丝。毫无疑问，围绕着张同学，不仅聚集了一批粘性比较强的粉丝，也形成了一定的影响力。

俗话说，能力越大，责任越大。影响越大，相应的责任也当然应该积极承担起来。相关部门从作品中发现安全隐患并提醒创作者和公众，具有积极的社会意义。而张同学在作品中，或许也可以多些安全提示和寓教于乐。

让我们彼此提醒、共同成长，多一些包容、理性，这就是网络空间最可爱的样子。