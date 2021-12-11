“刺死辱母者”于欢出狱一年：帮父母打赢官司 创业当了店长

来源：澎湃新闻

2021年11月，于欢出狱整一年。

五年前发生在山东聊城冠县源大工贸的“辱母案”轰动全国，于欢也成为了家喻户晓的人物。于欢说，出狱这一年感触很多，也经历了许多。自己也没有想到这一年的改变能有这么大，心态也发生了变化，平淡的、琐碎的、细微的，生活中的一切，都变得格外让人珍惜。

新工作：做“店长”的感觉还不错

11月5日，星期五，是欢莱客优选于欢店开业的第五天。

“喜欢吃再来啊，欢迎再次光临。”在店里，于欢不知道一天要重复多少遍这样的话，他招呼着客人结算，姐姐于家乐在一旁推销爆款产品，并给来这里玩的小朋友赠送气球，苏银霞在货架上摆放着物品，一家人互相配合。购物的顾客不时和于欢打招呼，也有的在购物同时，会拍下店面照片发到朋友圈，也有顾客表示，单纯是为了来打卡，这是新的网红打卡地，来和于欢合影的。自从小店开业以来，每天都生意红火从早到晚，四面八方来的人络绎不绝，带着一包又一包零食离去。全家人集体上阵打理店面，用于欢自己的话来说，累并快乐着。

“欢是我的名，莱客就是LIKE，欢喜并期待到来的客人。”谈起这家小店的店名，于欢打开了话匣子。他说，这个店名是自己与家人考虑了很久才最终决定的。很多人认为这是超市，其实我们就是零食店。卖各种各样的零食，或许于欢自己都没有想到，这段时间每天都从上午9点忙到晚上12点。身体挺疲惫的，但来的客人带给自己的惊喜远比想象得多。

“我们当时选择店面的时候，综合考虑了租金、成本、交通等因素，在一个还未全部交付的小区下租了近130平方米的店面，一开始并没有想到开业之后来的人会这么多。”于欢说，有些客人纯粹就是为了支持自己来这里的。有天中午，一个中年男人骑着自行车到了店门口，他穿着工作服，是一家塑料厂的工人，早上8点刚下夜班，就骑了3小时的车，从40公里外的隔壁县城赶来买零食。

有一天，一位年纪有点大的阿姨，骑车在冠县转了几圈，就为了找到店的位置。还有的人从冠县周边深夜开车过来。于欢告诉记者，真的每天都有意想不到惊喜，这几天有个聊城的大姐和于欢联系，要给于欢及店员定制一套工装，并且给于欢发了888元的红包，“之前说的那位大姐，我和她不认识，很多都说自己是顺路来逛逛，但如果不是特意捧场，谁会跑到几十公里外的一家小超买零食？”于欢说，这些顾客确实让人感动，自己也觉得自己的付出是值得的。

谈起开店初衷，于欢说源于中秋节自己在大街上摆摊卖月饼，当时在抖音上刚刚直播不到十分钟，一堆人慕名而来，几十箱的月饼一晚上就卖光了。自己和姐姐又都喜欢吃小零食，后来就决定开一家小零食店，在亲朋好友帮助下，凑齐了20万元作为店面启动资金，在网上宣布要开店之后，得到了很多网友支持，一位网友私信他，给商铺隔断免费安装了门，有些素不相识的网友也通过短视频为自己提供资金及帮助。于欢说，这让自己想起了五年前，为了自己的案子，无私帮助自己的媒体以及网友。

“除了感恩和道谢，我能做的就是把这个店长做好，尽自己最大能力去帮助需要帮助的人，”于欢一直相信，上天对自己是眷顾的。

新感悟：这一年我收获了许多

晚上10点，人流逐渐散去，一天的营业时间结束，于欢才有空休息，他说，这一年自己经历了许多。从自己出狱，到父亲出狱，从自己尝试找工作到驰援河南去赈灾，再到帮助父母打官司到开店，像坐了过山车一样，跌宕起伏，如今总算找到了方向。

“出狱后，其实我尝试过许多，但始终没有找到方向，厂里的事，未来的事自己想了很多。”于欢在出狱后闲暇时间学习法律知识，并写自己的回忆录。偶然得知当年父母曾借给他人120万元外债，至今没有收回，他便决定一边找工作，一边帮助父母讨回这笔外债。父亲出狱后，才像一个家的样子，“此前在监狱服刑时，自己曾学习了一些法律方面的知识，为了这起官司，看了法律书籍、请教律师等，更系统地学习申请立案、证据搜集等。一边学习，于欢在各地开始找工作，另外照顾厂里的事。于欢坦言，自己并没有什么学历，找工作并不是一件容易的事。”

“毕竟我身上有案子，有些工作根本就不好找，也有些地方单纯只是看中我的名字，拿我来炒作的。”于欢透露，今年他找工作期间，就有好几家公司希望他能签约，定期直播带货，于欢不想自己被消费，婉拒了邀约。

与大多数受关注的人一样，于欢也面临着各种各样意想不到的烦恼。自从开了抖音号、今日头条号做直播，每次直播都会碰到一些奇怪的人和事，有商业公司来要求谈合作，有公司希望于欢能够带货直播，有的只是需要与于欢合影、代言商品等。面对这些，于欢大多数婉拒，他认为，自己不算名人，自己并不想靠这个炒作，自己也不希望被别人炒作。

于欢说，找工作期间，其实自己失望过，也迷茫过，但想起以来家里发生的事，再想一下曾经帮助过自己的朋友，还是坚持了下来。于欢说，真正让自己思想改变的，还是今年和小伙伴去河南赈灾的事。真正让自己由“被帮助”到“帮别人”。

7月下旬，河南郑州等地发生了特大暴雨，于欢跟着山东救援队前往河南新乡进行救援物资的发放。物资是他以及几个朋友通过组织并募集救援资金，准备了6000瓶矿泉水、7000包方便面以及24箱饼干送到新乡。这次运送之后，他还会尽自己的力量筹集资金及物资。

“连夜赶到卫辉的那天上午，我们瘫坐在货车里。一位河南大哥骑着电动车经过，他拍了拍车窗，说了句谢谢。我不知道他是谁，我们完全是陌生人，但那个场景我永远忘不了，体会特别深。”从河南回来，于欢说，自己好像找到了新的出发点——做有意义的事去回报社会。

于欢坦言，由于缺乏资金，现在源大工贸有限公司仍处于停产状态。不过就在小店开业前几天，于欢父母起诉多人要求偿还120万元借款的民事官司胜诉了。于欢说希望尽快讨回这笔钱，赶在年底前将拖欠工人的工资结算。“其实工人们一直非常理解我们，我们也非常不好意思，所以也想尽快启动工厂”。于欢希望，通过自己的创业、努力，为家庭承担更多责任。

新目标：过好当下，希望未来有“于欢牌”

这几天于欢要和姐姐去外地谈几个客户，对食品零售来说，于欢还是个新手，需要不断学习。超市开业没几天，已经有不少认识或者不认识的人为他出谋划策，有的人为自己筹备资金，有的人为超市策划宣传语以及促销活动。于欢说，看到这些非常感动，从自己出狱到现在一年了，大家依然还记得自己，很多人无私的帮助确实让自己感到温暖，应该更加努力去回报社会。

“第一次大家来捧场可能真的只是于欢这个人，要想真的做下去，口碑、质量吸引回头客才是最重要的。”于欢说，与客户洽谈的过程中，也有些商户希望自己为他的产品代言或者带货，但都被于欢拒绝了。于欢认为，只有通过自己脚踏实地的工作，才能真正地证明自己，来回报曾经帮助过自己的人。谈起未来，于欢关心的还是食品店的发展，并希望能够未来有一天出现一个叫“于欢”的品牌。当下还是把小店经营好，花更多时间的时间在学习上，争取明年参加成人自考，完成自己在学业上的梦想。于欢说，五年前的事情已经过去，已经成为了自己人生的一部分。自己不会忘记，更不会逃避，总结过去面向未来这才是完整的人生。

于欢在店里摆放了向日葵，也在源大工贸种了许多向日葵，代表着蒸蒸日上，现在一家人在一起，充满希望过好当下，并憧憬未来，这就是努力的方向。