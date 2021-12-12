热度远低于双11，今年双12要凉？

来源：第一财经

随着“李佳琦双十二”的话题登上热搜，走过八年的双12购物节再次到来。

不过，今年双12不少人已经计划不消费。还有消费者将双12部分商品的活动价格与双11对比，发现双12的优惠力度不如双11，决定不参加。

打算歇口气的不仅是消费者，还有部分商家。一位商家对第一财经表示，今年双12购物节他的店铺并不打算打折。问及原因对方表示因为走薄利多销的路线，商品日常价格并不高，即使参与促销活动打折力度也不会很大，销量提升不多，因此今年双12打算放弃活动。

而平台宣传力度看，与今年提前一个月预热、活动周期长达一个月的双11相比，双12的活动仅提前5天预热，活动集中在3天内。

对此，易观流通行业高级分析师曾颖对第一财经表示，今年双12的热度会有一个比较大幅的下滑，因为大部分消费需求已经在双11期间消化掉了，双12成为了一个消费补充。双11、双12等购物节发展至今，热度已不及从前，主要是平时日常购物节频繁与部分电商平台主打日常低价相关，已经冲抵了部分消费需求，且低价不再是用户关注的唯一，随着年轻一代消费力的展现，消费趋势已经在悄然变化。针对购物节的发展还是应该回归商业本质，追求高质量发展，从商品上突出品质化、创新性、个性化等特点，根据不同的消费需求进行供给调整，满足更多分层用户。

直播仍然是双12的亮点。双12开始前，头部主播例如李佳琦、薇娅已经给出了直播清单，并且为双12的直播进行预热。曾颖表示，直播依然是双12的一个亮点，首先是直播已经成为了大促必备，有越来越多的品牌商加入直播，并通过直播来沉淀品牌私域会员。另外主播直播间在与品牌谈合作时，会着重强调全网最低价来福利直播间消费者，这也是也是直播间吸引用户的方式之一。

另一方面，今年双11被称为是史上最低调双11，几大电商平台电商平台不仅双11销量增速放缓，也受到短视频平台的围攻。

双11过后抖音、快手等平台都给出了数据。抖音今年双11好物节直播总时长达2546万小时。其中，商家自播总时长达1227万小时，总体累计看播人次395亿，品牌成交额破千万(含破亿)的品牌达577个。

快手数据显示，10月20日至11月11日期间，快手电商商家开播数量与去年同期相比增长52%，其中品牌商家开播数量同比增加391%。整体品牌商品订单数同比增长350%，GMV同比增长433%。

曾颖表示，短视频等流量平台虽开始布局电商业务，但与传统电商差距还是较大。在筹备双12等购物节时，短视频平台一方面会持续完善自身的电商业务体系，包括供应链、物流仓储、售后客服等环节的优化，形成站内消费闭环；另一方面在商家侧给予优惠扶持，吸引商家入驻与参与购物节，扩充平台内的品类与品牌数，为用户提供更多选择。