让玲娜贝儿只做一只惹人开心的狐狸，不好吗？

来源：工人日报

作者：罗筱晓

要说过去两个多月人气最旺的“女明星”，来自上海迪士尼乐园的玲娜贝儿一定是其中之一。她是一只今年9月底才在迪士尼乐园“出道”的卡通玩偶。

官方对玲娜贝儿的介绍很简单，它是一只热爱冒险、经常拿着放大镜东看西看的粉红色狐狸。可就是这样一个从未出现在迪士尼任何动画作品中的形象，登场即成为顶流。想要跟玲娜贝儿合影，排队时间两三个小时起步；它的公仔和周边产品成为“断货王”；在社交平台上，玲娜贝儿的表情包铺天盖地。因为上海迪士尼乐园地处浦东区川沙镇，粉丝们还给玲娜贝儿起了个很贴近本土文化的爱称：川沙妲己。

玲娜贝儿走红，旁观者或许颇感疑惑。但若细想，这与此前诸多卡通形象的走红并无本质区别。几十年前，米老鼠的勇敢热情、唐老鸭的笨拙善良赢得了大人孩子的喜爱；最近几年以“冰雪公主”艾莎为代表的女性卡通形象因为性格飒爽又有一技之长成了许多00后女孩心中的偶像。到了玲娜贝儿，角色特征变成了高颜值、一举一动透出的萌以及在与游客互动中饱满的拟人化情感表达。所有这些，都精准地撩动了大量年轻女性乃至部分男性青年的心弦——而他们正好是迪士尼乐园在国内最主要的客户群体。

玲娜贝儿的高人气绝非“凭空”得来。在官方设定中，她是作为乐园常驻角色达菲熊的朋友登场的。在此之前，达菲家族已有了多个无动画作品支撑的角色。10多年间，依靠迪士尼方面在营销、创新方面的步步为营，达菲家族最终才有了爆款玲娜贝儿。

近年来，国产漫画频频涌现出好评作品，但无论是来自古典文学中的齐天大圣、哪吒，还是从零设计出的罗小黑、光头强等角色，始终没能成为具有巨大商业和文化价值的IP。至于本土主题乐园建设，在经历短暂热度后也陷入了困境。

“川沙妲己”也许不能一直红下去，但可以预见，迪斯尼还能捧出下一个接替它的形象。这些都再次说明，成功的IP只能产生于厚实的沉淀和基础之上。

人红是非多，这个定律连玩偶也逃不掉。因为在一段视频截图中与合影的女游客离得较远，随后又有网友表示玲娜贝儿拒绝了其“摇一下尾巴”的生日愿望，本周玲娜贝儿又被送上了热搜。顺着热搜往下看，简直吓人一跳。有人觉得这是竞争对手买的“黑热搜”，有人认为玲娜贝儿有性别偏见感到不可理喻，有人只喜欢某一个玲娜贝儿的扮演者认为别的扮演员工都没有灵魂……

有一种熟悉的感觉对不对？这不就是“饭圈”那一套吗？站边、拉踩，最后演变成谩骂。似乎这些成年人都忘了，这只是个虚拟形象，玩偶服之下既然是不同的演职人员，当然会有动作行为上的偏差，如果确有遭到不礼貌的对待，向游乐园反映投诉才是解决之道。

“饭圈”入侵，不是什么新鲜事。只是当一只从人们笔下诞生的狐狸也被卷入其中时，我们禁不住要问一句：到底哪边才是虚幻，哪边才是现实？

迪士尼被誉为造梦的地方，让玲娜贝儿只是成为每一个小小孩和大小孩的又一个美梦吧，也让它只做一只简单快乐的狐狸吧。这样难道不好吗？