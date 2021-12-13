“炒房团”杀入元宇宙，别轻易成为待割的“无土韭菜”

来源：成都商报

作者：毕舸

随着元宇宙概念走热，元宇宙“房产”交易也变得火爆起来。这种虚拟世界里的“房产”交易在近期频频刷新价格新高，甚至超出现实世界里很多大城市的住房价格，让人大受震撼。所谓元宇宙“房产”，指的是元宇宙中的一部分虚拟空间。在拥有这部分虚拟空间后，你可以对它进行建设、装修，可以开设商场，可以用作博物馆展示虚拟藏品，也可以直接出租……拿一张元宇宙“房产证”，听上去似乎很潮流也很酷炫。

然而，要清醒认识的是，元宇宙所指向的虚拟空间，与现实世界并非一回事。元宇宙“房产”不是实物，人们拥有它却需要付出真金白银——这在某种程度上类似于之前的比特币交易。在笔者看来，无论冠以多么高大上的新潮概念，将虚拟物变成真实货币等价物，都有收割智商税的嫌疑。

互联网经济发展到今天，电商、外卖、网约车等新模式层出不穷，这些线上服务看似是虚拟的，但最终到用户手上的，则是各个厂家生产的商品、提供的具体服务等切实可感的现实体验。而如今的元宇宙“房产”，则不是那么一回事了，它与比特币一样，都变成了纯粹的虚拟商品生产及交易。

比特币是一串电子符号，不能线下购买任何商品；元宇宙“房产”也没法居住，连一片砖瓦都不存在。人们为了拥有他们却支付了大笔资金，除了在网上倒卖给其他人，不能产生任何实际价值。参与者们也不过是看中了后续倒卖所带来的价格差，这也就变成了典型的套利游戏。

如果说少数人是出于个人爱好，参与到元宇宙“房产”的虚拟生产及交易，那么我们可以将之视为一种乐趣，就像购买一件虚拟玩具一样。但从目前元宇宙概念房的走势来看，不排除有专业机构瞄准所谓商机而参与其中，接盘者恐怕也多为同样希望在这场游戏中分一杯羹的炒家。

现实中，某些投机者炒房资金链出现问题断供后，银行还可收回其房屋进行拍卖。而在虚拟世界中，元宇宙炒房一旦投机失败，除了一个名义上的“房产所有权”就别无他物，如果是举债参与炒作，那么所背负的每一分债务都不可能通过元宇宙“房产”来进行变现。

当越来越多的人禁不住诱惑参与元宇宙“炒房”游戏，所积累的个人及市场风险就会叠加。一旦元宇宙概念没落，无人问津，或是市场上的热钱消退，又或是监管政策出现调整，一切都将归零，这也意味着后续跟进的炒家将血本无归。

规模达到数亿乃至更加庞大的元宇宙炒房虚拟市场，所牵涉的是一个数量不可小视的社会群体。若是该市场出现崩盘，大量炒家获得的都将是负资产，从而引发参与者高负债、无法偿债带来的民事纠纷等风险。近年来，包括我国在内的不少国家加强对类似于比特币等虚拟生产及交易的严管，就是为了避免各类风险的爆发。

元宇宙不是一个筐，什么都往里面装。依附于概念炒作的暴富游戏，公众还是少参与为妙。