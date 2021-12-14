“南京屠杀”须教好 因龄施教助幼小

香港《明报》社评

昨天是南京大屠杀死难者国家公祭日，香港有小学日前向学生播放由教育局建议的历史片段，当中有日军残杀平民婴儿的画面，部分学生恐惧不安，引发争议。南京大屠杀是中国历史伤痛一页，学生需要认识，没有不教的借口，关键是如何教、怎样教。大屠杀必然是残忍，历史如此不应回避，太过避重就轻，反而会变成淡化，然而向小学生讲述相关历史时，也要因龄施教，太过惊栗震撼的画面，并不适合初小学生。纳粹大屠杀是以色列中小学必教课程，连幼稚园也有触及，当局有详细指引，建议校方因应不同年龄学童的心智和认知能力，适切讲解，带出正面价值，值得港府借鉴。

屠杀片段太过骇人 不宜向初小生播放

1937年12月13日，南京沦陷，日军入城揭开大屠杀序幕，30万中国人被杀，纪念这个日子，不是为了宣扬仇恨或狭隘民族主义，而是毋忘这段悲惨歴史，珍惜现在的太平，开拓美好未来。国务院副总理孙春兰昨天便表示，中方愿意本着以史为鉴精神，推动构建适合新时代要求的中日关系、建设持久和平开放包容世界。南京大屠杀死难者国家公祭日，今年是第八个年头，在香港，教育局三周前向全港学校发通函，建议校方因应公祭日安排活动，促进学生认识有关事件，培养国民身分认同，不少中小学有响应，悼念活动形式林林总总，其中一间小学上周向学生播放一段取自港台节目的短片，内容长约五分钟，当中有50秒涉及日军屠杀情景，包括活埋平民、幼儿伏尸等画面，有初小学生看过后惊恐不安，甚至哭了出来，引发家长和社会不少议论。

自港英时代以来，中史教育在香港长期未获应有重视，对于19世纪西方帝国主义、殖民主义侵略中国，以至20世纪日本侵华，很多人都是略知皮毛，甚或受到一些似是而非说法影响，产生种种曲解，例如有人觉得日本政客参拜靖国神社“没什么问题”，这本身便反映历史认知出了重大问题。南京大屠杀是所有中国人都应该认识和了解的历史，正如每一个以色列人都必须认识纳粹大屠杀，过去香港对此未够重视，学校有责任加强相关教育，而非聊备一格轻轻带过。

战争屠杀本身就是很残暴的事，一段沉痛的历史，不管怎么教，都不可能变成“愉快轻松”的事情。南京大屠杀史实铁证如山，太过委婉隐晦，反而容易误导学生，以为大屠杀“不过尔尔”。当然，不同阶段学童，无论心智成熟度还是理解能力，确有巨大差别，适合中学生的教材，不等于适合小学生；即使同是小学生，高小与初小的层次也完全不同。小学一、二年级学生未必懂得区分历史与当下的界线，突然看到残杀暴虐的纪录片段，确有可能感到惊慌，害怕自己和身边人也会被杀害。

本次小学播片风波，有关片段属教育局建议可以选播的两段影片之一。局方强调向全港学校提供南京大屠杀专题教材时，并没有硬性规定学校“无差别向所有班级”播放纪录片，学校可按校情专业判断，灵活采用有关教材，然而说到底，这次乃是当局首度明确建议学校安排有关纪念南京大屠杀的活动，校方并没有处理经验，部分教师也未必太了解，不清楚片段内容会让学童如此震撼。当局应提供更详细指引，提醒校方需要留意的事宜，而非将所有责任推给校方。

以色列教纳粹屠杀 经验值得香港借鉴

历史教育需要忠于史实，也要因龄施教，以色列在这方面有很多经验。以色列非常重视有关纳粹大屠杀的教育，由幼稚园到高中，学童都会接触相关课题，不存在所谓“年龄太小不用教”，但当局也有清晰指引，要求学校“因应儿童的情绪及认知能力，教导他们了解并明白这个课题的重要性”。以色列教育部表示，部分教师讲解相关课题，不懂如何拿捏，将一些太骇人的史实证据，诸如毒气室等，向年幼学童展示，太过绘影绘声，情况不胜枚举，当局希望透过详细指引，以及标准化的课程设计，避免同类问题。当局强调，教师讲解纳粹大屠杀，必须确保小童的安全感，让学童清晰明白这些事情并非在当下发生，除了讲述民族苦难，也可多讲大屠杀期间有关犹太人以至非犹太人的英勇故事，建立正面价值，凡此种种，都值得港府和教育界借鉴。

随风潜入夜，润物细无声，儿童教育尤其需要潜移默化。现今社会，学童有很多机会透过电影、打机以至新闻画面，接触到战争与暴力，正确的历史教育，反而能够让他们明白战争与暴力的可怕。儿童到了什么年纪，才适合接触战争屠杀的具体史实情节，各地教育界莫衷一是，有人认为应等到上中学，也有人觉得高小五、六年级可以逐步涉猎，但即使在初小阶段，其实也可以在不谈细节下，透过绘本等方式，让儿童知道人类有光明也有丑陋一面，历史惨剧无法改变，但人类可以选择开创和平未来。