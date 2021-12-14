违反保护令刑罚过轻？台湾家庭暴力的量刑难题

来源：联合新闻网

作者：王子荣

近日来新闻版面不断提及的是高嘉瑜立委遭到恐怖情人暴力对待的消息，在网络上流传的照片怵目惊心（侦查不公开是另一个值得深思的议题），大众讶异于平常萤幕前总给人光鲜亮丽的立委在萤幕下的感情关系竟遭到这样的对待，而各个政论节目也都从各种面向讨论家庭暴力议题。不过在各种对家庭暴力防治的检讨与倡议中，也有论者提及目前司法实务在家庭暴力防治法中违反保护令的刑责普遍轻判，似乎在家庭暴力的防治上，司法也隐隐在究责的名单之列，成为矛头指向。

如果对家庭暴力防治法的由来有所涉猎，会知道这部法律本身就是一出家庭悲剧下催生的法律，就是过往曾经震惊社会的“邓如雯杀夫案”，一位长期被家庭暴力对待的孱弱女子，在过往法不入家门下，只能日复一日的受到丈夫拳脚相向，更不用说婚姻的起头根本是自己不愿意下所产生的关系，最后邓如雯选择最悲伤的方式终结了这场命运的悲剧。

在事件揭露后，民气可用下让家庭暴力防治法问世，迄今也过了十几个年头，家庭暴力的悲剧还是屡屡发生。但并不是说法律无用，而是法律往往是最后一道防线，在家庭暴力防治上更多的是需要家庭关系觉察的敏锐性，甚至启动家族治疗等心理咨商方式，以及对亲密关系可能暗藏暴力阴影下如何让自己安然脱身的办法。尤其也给大众一个启发，家庭暴力防治法的适用并不限于配偶之间，只要是现在或曾有同居关系都能被保护。

目前司法实务中对家庭暴力防治法中违反保护令罪的刑罚真的过轻吗？如果以关键字去搜寻，确实会发现大多数的判决将违反保护令的刑罚多处以拘役刑度；所谓拘役是一日以上60日未满的刑度，也能够易科罚金。对照社会大众常常听到的重刑（死刑、无期徒刑、10年以上有期徒刑）在轻重之间答案一目了然。

不过这必须进一步去看违反保护令罪的各种成因，依照家庭暴力防治法第61条规定的保护令的类型有“禁止实施家庭暴力”“禁止骚扰、接触、跟踪、通话、通信或其他非必要之联络行为”“迁出住居所”“远离住居所、工作场所、学校或其他特定场所”“完成加害人处遇计划”；可以看到违反保护令的内容不一而足，情节轻重就不会一样。例如大多数会让法院判拘役刑度的，都是偏向没有完成加害人处遇计画，其实就是没有按时去上咨商课程。反观如果是情况上有涉及暴力行为，例如再度伤害声请保护令的被害人，那自然在刑责上不可能轻纵。

量刑有多难、人生就有多难，这句话不是法官在推诿对个案量处适当刑度的责任，而是量刑上本来要考量的绝对不是一味的从重量刑。尤其在家庭暴力防治法中违反保护令罪的情形下，除先前所提的各种情况不同要给予不同的法律效果外，更要想每个在法庭的当事人，离开法庭后如何走下去，量刑的天秤在左右之间摆荡并试着抓出平衡点。