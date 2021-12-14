标榜“行业标杆”，星巴克为何也翻车？

来源：荔枝锐评

作者：熊志

近日，知名咖啡品牌星巴克被曝出存在食材过期后仍继续用、随意篡改保质期、糕点过夜后仍上架售卖等问题。12月13日晚间，星巴克中国承认门店违规并道歉。与此同时，江苏无锡市场监管部门已责成两家涉事门店停业整改。

作为世界第一大咖啡连锁品牌，星巴克的知名度不言而喻。这样售价不低、以“行业最高标准”自我标榜的品牌，直营门店的食品卫生状况却如此糟糕，与其一直以来经营的形象大相径庭，让不少消费者大跌眼镜。

不管是官网等对外宣传平台上，还是在企业内部，星巴克一直都在强调食品安全和卫生保障的“金标准”。比如星巴克规定，旗下门店每天进行食品安全自查；官网称“食品安全是企业发展的命脉和头等重任”，它所展示的各类奖项，更是将自己包装成了食品安全的“标杆”。

然而，从媒体报道来看，此次食品卫生风波似乎并非偶发。其一，记者暗访的无锡两家涉事门店，都出现了同样的问题；其二，咖啡食材过期继续卖、保质期随意改等问题，店员基本都知情，且操作起来相当熟练，这样的违规行为显然由来已久。

星巴克的翻车，再次说明一个现实问题——食品安全不是靠企业内部自律能够轻易实现的。再严格的规定，再苛刻的卫生标准，在门店末端的执行环节中，都有可能失去约束效力，沦为形式。

作为国际知名品牌，星巴克应该很清楚食品卫生意味着什么。所以，它需要反思的，绝不仅仅是其对两家门店的监管，而是在有严格内部规定的前提下，为何仍有门店长期违规？

一名星巴克员工提到，“公司要考核门店的营业额和利润率”。这部分解释了涉事的门店为何会为了控制食材成本，随意篡改保质期标签，将过期的食材继续使用。

而换个角度看，这也意味着星巴克的管理制度是存在巨大漏洞的——食品安全卫生虽然被星巴克挂在嘴边，但缺少足够的考核权重。是否严格执行食品安全标准在营业利润是否达标面前，也成为了无足轻重的问题。这是否意味着对食品安全问题的熟视无睹？

此外，星巴克在道歉中声称，“进入中国市场22年来，我们一直致力于执行严格的食品安全标准，对食品安全问题坚决采取零容忍的态度。”如果星巴克对此类直营门店长期存在的“潜规则”毫不知情，那么这是否也意味着其内部监督系统完全失灵，检查机制形同虚设？

要知道，这早已不是星巴克第一次出事。根据工商信息数据，今年以来，上海、深圳等地的监管部门，就分别对当地星巴克进行过行政处罚，多涉及食品安全违法行为。

当然，商业利益压倒食品卫生安全，不仅仅是星巴克的问题，它可以套用到几乎所有出现食品安全问题的企业上。因此，外部的舆论监督，尤其是监管执法，才显得尤为必要。毕竟，如果违法成本足够高，那么商家在铤而走险时，会更多权衡违法违规的风险成本。

所以，此次星巴克食品卫生风波，是一个有力的提醒。千万不要被企业的宣传所误导，食品安全卫生状况到底如何，并不取决于纸面的操作规定有多严格；消费者的安全健康，更不能完全托付给企业自律。从行业监管的角度看，对那些食品卫生形象较为正面的大品牌，不能有丝毫的“宽容”和松懈。严格执法，处罚到位，大品牌才会守规矩。

