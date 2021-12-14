别用“入乡随俗”为星巴克找借口

来源：新京报

作者：夏研

日前，新京报记者在无锡市两家星巴克门店卧底调查发现，两家店普遍存在过期食材继续使用，篡改保质期，承诺“开封后不过夜”的糕点第二天偷偷上架，而涉事门店所谓的“飞行检查”也只是流于形式。

这些问题，都有着暗访视频的“实锤”，对此事件，星巴克也已回应“高度关注，已于第一时间关闭了这两家门店，并立刻启动深入调查”。

不过在互联网看一圈，评论区的画风却有些怪异，不少人帮星巴克找起了借口。

比如有人不谈具体问题，却强调星巴克的食品标准是“行业天花板”；有人说更换保质期标签没什么，有的店连保质期一说都没有；还有人说这是星巴克“入乡随俗”，国外的严格标准，到了国内随着水位自动降低了标准……

星巴克是全球第一快消咖啡品牌，也是最早进入中国市场的国际咖啡品牌之一，在中国拥有超过5100家直营门店。可以说，星巴克让不少消费者完成了对咖啡的“启蒙”，很多人对这一品牌抱有相当的感情，某种程度上，星巴克已经成了中产消费的一个符号。

但是，食品安全是餐饮行业底线，更没有什么所谓某某品牌的标准是“行业天花板”之说，连最基本的食品安全都保证不了，何来“行业天花板”一说？消费者帮企业的食品安全问题找借口更是可笑。

在官网上，星巴克着重强调，2019年星巴克企业管理（中国）有限公司，顺利通过国际权威食品安全体系FSSC 22000认证审核，成为国内餐饮连锁行业中获得该项认证的第一家企业。这大概也是星巴克被认为是“行业天花板”的重要原因。

不过即便星巴克的食品标准是“行业天花板”，但如果严苛的标准只是做做样子，在具体的食品售卖流程中又做不到，这样的食品安全标准又有什么意义呢？星巴克在营销时说是“天花板”，操作时就放低标准，这不是糊弄消费者吗？

至于“入乡随俗”，用所谓“橘生淮北则为枳”来解释，更是毫无根据。过去几年，国内的一些品牌食品安全确实出过不少问题，但近年来，国内的食品安全“肉眼可见”地抓得越来越严。

近一段时间，上至历史悠久的世界连锁品牌、下至新兴出现的网红品牌，不少品牌都在检查中因食品安全问题而被处罚、整改。国内一直坚持食品安全的底线，这和品牌“是土是洋”无关，无论品牌归属，只要在食品安全上存在漏洞，翻车都是必然的。

与其为星巴克“找借口”，倒不如深入剖析一下，为什么所谓的“行业天花板”，在细节层面却是千疮百孔。星巴克工作人员和领域专家，其实都指向了一个共同问题——星巴克的管理考核模式。

一名星巴克员工向记者解释说，公司要考核门店的营业额和利润率，如果食材成本花费过高，这些数据会不好看，所以尽管星巴克的规定严格，但执行上仍存在问题。而中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江也表示，星巴克作为知名品牌，应该具有非常成熟的管理经验，出现如此低级的问题，说明管理上存在较大漏洞。

可见，星巴克的营业模式尽管是被认为更可靠的“直营”，但在管理上的机械，导致门店只能想出种种投机取巧的办法，去获得更好看的业绩。星巴克作为一家历史悠久的跨国品牌，这种管理上的粗放是不应该的。

在长期经营中，星巴克是否知晓某些店面操作层面的“潜规则”，也值得打一个问号。而从所谓的“飞行检查”流于形式来看，星巴克的管理漏洞恐怕不是偶发的，这背后可能是机制性问题，更应该引起企业的重视。

无论如何，消费者和商家最恰当的关系，永远是消费者支付相应的价钱，商家提供合格的商品。如果商品出现了问题，那么消费者就应该去敦促商家整改甚至补偿。至于消费者帮商家“找借口”，那就没有任何必要了。