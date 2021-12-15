来源：经济日报

作者：黄俊毅

最近，中国多地都出现了野猪的身影，它们不仅成群结队下山觅食，而且在一些田间地头甚至闹市区还出现了毁物伤人事件。中国野猪致害情况怎么样？如何防控？

“绝迹几十年的野猪，现在越来越多，还把庄稼祸害得不轻。”湖北省蕲春县刘河镇黄金寨村村民黄正尧感慨地说。

黄金寨地处大别山深处，森林覆盖率超过80%，这里的村民祖祖辈辈靠耕种过活。不过近两年，村民辛苦种下的庄稼，经常被野猪破坏，有的村民被迫选择弃耕。

受野猪困扰的不只有黄金寨。据国家林草局组织摸底调查，四川省183个行政县中，103个县有野猪分布；广东省122个行政县中，野猪致害严重的有广宁、封开、南雄、始兴、阳山、英德等20个县；福建省85个行政县中，有35个县存在野猪致害问题。

“随着野生动物保护力度不断加大，中国野生动物栖息环境持续改善，种群数量实现恢复增长。野猪因繁殖快、适应能力强，种群快速增长，活动范围逐步扩大，与人类生产生活区域重合产生了较多冲突。在局部区域，野猪破坏作物的事多有发生，已威胁到当地群众的正常生产生活秩序。”中国林科院自然保护地研究所研究员金崑说。

怎么办？国家林草局野生动植物司有关负责人表示，针对野猪致害问题，国家林草局会同中央农办联合印发通知，对31个省份野猪等野生动物致害情况进行全面摸底调查。同时，开展联合调研，掌握野猪致害重点地区、致害特点等情况。国家林草局还与财政部、银保监、保险公司召开座谈会，商议推进建立野生动物危害保险机制具体举措步骤。此外，国家林草局还制定相关规章制度，指导各地稳妥有效推进野猪危害综合防控工作。

该负责人表示，各地按照要求，已摸清野猪致害特点，确定了致害比较严重的一些局部区域，建设围栏、围网等阻隔设施。各试点地区先后成立了狩猎队，组织专业狩猎队伍，目前野猪致害防控工作已初见成效，比如福建省福安市、广东省罗湖区、四川省广元市朝天区部分乡镇的受损程度，都较上年度有明显下降。

破解野猪致害问题，归根结底有赖于相关制度的健全和落实。

2000年，野猪被列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》（简称“三有名录”）。客观地讲，“三有名录”在促进野猪种群迅速恢复方面发挥了积极作用，但在需要适度捕猎以控制野猪种群数量的新形势下，又出现新问题。

12月5日，国家林草局在官网上发布了“三有名录”征求意见稿，向社会公开征求意见。名录一方面扩大了保护范围，另一方面将野猪剔除。新“三有名录”有望为依法适度捕猎野猪扫清制度障碍。

此外是补偿制度的完善。《中华人民共和国野生动物保护法》第十九条规定：“因保护本法规定保护的野生动物，造成人员伤亡、农作物或者其他财产损失的，由当地人民政府给予补偿。”不过多地农民反映，补偿较少。

中国野生动物保护协会种群调控委员会主任委员王洪杰表示，可多渠道筹措补偿资金，建立伤人救济补助渠道，探索建立致害综合保险。目前，福建省已将野猪致害损失纳入农业保险。广东省正推动将野生动物危害补偿纳入林业、农业政策保险制度，作为政府补偿制度的有效补充。陕西省将野生动物伤人医疗纳入居民合作医疗报销范围，并建立了民政救助措施。

国家林草局透露，将会同有关部门在现有制度规定下，做好几个方面的工作：一是根据野猪资源状况和危害情况，指导地方科学评估和制定猎捕限额；二是指导各地继续采取野猪危害防控预防措施；三是妥善处置野猪猎获物，严防滥食及非法交易；四是拓宽资金渠道，完善致害补偿制度；五是加强宣传与引导，特别是强化对野猪致害严重区域群众安全教育，推广有益的做法和经验。