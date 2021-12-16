从职校生被抢空到职业教育扬眉吐气 还有很长的路

来源：工人日报

作者：罗娟

据央视12月12日报道，中国中高级技工需求旺、薪资高，但缺口大，有职校毕业生“人手2到4个录用通知”。 报道引发热议，“职校学生人手2到4个offer”“职业技术院校学生未毕业就被抢空”两个话题引爆热搜。不少网友表示，“这才是职业教育该有的样子”“确实需要转变观念了”。

“职校生未毕业就被抢空”，对于职业教育来说毫无疑问是“扬眉吐气”的好消息。不过，我们也必须正视，当下，一方面是用人单位到职校“抢人”，不少网友点赞认为上职校未必是比高考更差的选择；另一方面，现实中，很多学生不愿意上职校，社会对职业教育的出路即学技术当技术工人的前景并不看好，职业教育依然“冰火两重天”，甚至有网友直言不讳：“Offer”再多，职业教育也还不“香”。

确实，职校生相对好就业，当下“技工荒”从沿海蔓延至内地，对职校生而言，找个工作并不是难事。但是，职校毕业生就业后的收入如何、发展前景如何、社会地位怎样，这些才是关系到更多家长是否支持孩子读职校的根本问题。毫无疑问，不论是从收入、社会美誉度，还是发展前景等方面来说，“上职校当技术工人”还谈不上真正扬眉吐气。

当前，中国正值经济转型升级关键时期，经济结构不断调整，产业转型升级，对高技能人才的需求日益旺盛。但中国劳动力市场结构性矛盾较为突出，技工类人才缺口大。人社部数据显示，截至目前，中国技能劳动者超过2亿人，技能劳动者占就业人口总量仅为26%，技能人才总量仍然不足。人社部发布的今年三季度全国“最缺工”的100个职业中，有58个属于“生产制造及有关人员”。尽管各地纷纷打出高薪的“金字招牌”、加入技能人才的“抢人大战”，但是技能人才短缺之势并没有缓解，甚至还有加剧之势。

这背后的一个重要原因，是滞后的职业教育难以为产业发展输入更多的技能人才、能工巧匠。在不少地方，职业教育的基础较为薄弱，发展艰难。

深化产教融合，加强职业教育，加快提升劳动者技能素质，壮大技能劳动者队伍，缓解技能人才供需矛盾，既迫在眉睫，也是长远之计。破解职业教育“叫好不叫座”的尴尬，需要政府、企业、职校和家庭共同发力。

让职业教育真正扬眉吐气，首先要扭转社会观念。今年6月7日，《职业教育法(修订草案)》明确了现代职业教育体系框架，使职业教育与普通教育的学习成果融通、互认。此前，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》指出，“职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位”。只有为职业技术教育正名，只有打通职业技术人才发展的通道，我们才能从根本上扭转职业教育被歧视的现实。

让职业教育真正扬眉吐气，必须促进其自身的融合发展。当前中国职业教育还存在与经济社会脱离、人才培养与使用相对脱节的现象，各地要建设与当地产业体系相匹配、与社会充分就业相适应、中高职有效衔接、职教普教相互融通、教育链与产业链相互促进、充满生机与活力的现代职业教育体系。尤其要摒弃简单模仿普通高校的办学思路，改变“在黑板上种田”“在课本上开机器”现象，坚持产教融合、校企合作，让职业教育发展更有特色。

还有，完善技能人才培养、使用、评价和激励机制，强化激励保障，建立以体现技能价值为导向的技能人才薪酬分配制度，大力提高技能人才的职业荣誉感和经济待遇。让当工人“香”起来，肩负培养技能人才职责的职业教育才会“真香”起来。

发展职业教育，从个体层面来讲，是让“人人都有出彩的机会”；从国家层面来讲，是培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才、能工巧匠，推进中国制造向中国创造转变。从改变观念开始，从深化改革入手，让职业教育真正成为高技能人才“蓄水池”，我们必须付出艰苦努力，我们还有很长一段路要走。