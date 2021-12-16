上船容易下船难？注销APP账号难上加难

来源：工人日报

作者：张淳艺

据《工人日报》报道，12月14日，中国消费者协会发布《50款APP账号注销及自动化推荐退订测评报告》。在是否可以顺利注销APP账号方面，50款APP中有20款存在不同程度问题，包括未注明注销条件、注销条件设置不合理、无法通过APP直接注销等。

“上船容易下船难”，这是许多消费者对有些APP的直观感受。通常，消费者只需填写简单个人信息便可“一键注册”，但想要注销APP账号往往难上加难。

事实上，注销APP账号是消费者的法定权利。2013年工信部公布的《电信和互联网用户个人信息保护规定》明确，电信业务经营者、互联网信息服务提供者在用户终止使用电信服务或者互联网信息服务后，应当停止对用户个人信息的收集和使用，并为用户提供注销号码或者账号的服务。2019年1月1日起施行的《电子商务法》则专门规定，电子商务经营者应当明示用户信息查询、更正、删除以及用户注销的方式、程序，不得对用户信息查询、更正、删除以及用户注销设置不合理条件。

但通过上述报告可见，对广大用户来说，注销APP账号仍是一件难事。其中，不仅有未注明注销条件、无法直接注销等“明枪”，还有注销条件、流程设置不合理等“暗箭”。有的APP规定账号信息过时或缺失的账户不能被申请注销，这中间的逻辑可谓奇葩——用户都决定不再用APP了，再更新完善相关信息还有什么意义？还有的APP规定经人工审核方可注销，可实际上人工审核约等于无人受理或是审核遥遥无期。

业内人士指出，APP注销难有技术原因，但主要是利益问题。互联网企业视数据为宝，甚至将其作为融资的重要筹码。同时，相对原则性的规定，为一些APP运营企业在利益驱使下为难消费者创造了可能。比如，“不得对用户注销设置不合理条件”，何为合理、何为不合理，往往由企业说了算，消费者只能被动接受。

“天下大事，必作于细”。要切实保障消费者合法权益，相关法律制度的精准细化必不可少。此前，《广告法》修改时明确，利用互联网发布、发送广告要确保一键关闭。随后，一些网站通过设置广告关闭倒计时来搞变通。对此，最近公开征求意见的互联网广告管理办法稿明确，“不得需要倒计时结束才能关闭”，拟堵上这一漏洞。同样，在APP账号注销难的问题上，相关法律法规也有待进一步细化——有关部门应认真研究APP运营企业的“三十六计”，有针对性地见招拆招，给注销的不合理条件“画像”，列出“负面清单”，彻底打翻一些企业的“小算盘”。