汉文帝霸陵被发现，可能揭开哪些历史谜底

来源：新京报

作者：赵清源

近日，西安市白鹿原江村大墓即为汉文帝霸陵的消息引发广泛关注。其实，江村大墓的考古发掘早已开始。2017年，根据汉文帝霸陵保护工作的需要，陕西省的考古工作人员即对位于霸陵区域的江村大墓进行了抢救性发掘。那么，这一次确认江村大墓为汉文帝霸陵可能会揭开哪些历史的谜底呢？

可能完善汉文帝的帝王形象

史学家对汉文帝的褒扬远多于批评，但文帝继位是否合理合法却有颇多疑点。高祖驾崩后惠帝即位；惠帝驾崩后少帝即位。但少帝之后，并非是少帝的儿子即位，而是少帝的叔叔代王刘恒（即汉文帝）即位，这其中大有玄机。

少帝是吕后的亲孙子，是吕产、吕泽的亲外甥，从政治立场来说是属于吕党。诸吕之乱后，以周勃、陈平为首的功臣集团害怕少帝长大后为吕氏翻案，便污蔑少帝非惠帝子，否定他继承皇位的合法性。

就算要废黜少帝，按照中国古代“兄终弟及”的皇位继承原则，高祖刘邦的亲弟弟楚元王刘交、刘邦的嫡长孙齐王刘襄都可以继承皇位，尤其是齐王刘襄，在平定“诸吕之乱”中建有大功，最有资格承继大统。那为什么是刘恒最后继承了皇位呢？

其中重要的原因是代王实力弱小，不会成为第二个“诸吕”。如果代王入主未央宫，那以代王为首的权力集团便没有实力与功臣集团争权，因此，代王最终为功臣集团所看中成为大汉天子。也即，刘恒即位是西汉王朝各种政治势力博弈之后的结果。

汉文帝是否薄葬之谜

俭朴，这是历来史学家对汉文帝的印象，也是对其称道之处。汉文帝不仅生前节俭，死后同样力行节俭。《史记·孝文本纪》记载，汉文帝“治霸陵皆以瓦器，不得以金银铜锡为饰，不治坟，欲为省，毋烦民。”霸陵薄葬在丧葬史上传为千古佳话。不过，对于霸陵是否真的坚持了薄葬原则，例如其中是否确实只是以陶器随葬，争论从未停止过。

两汉之际，赤眉军入关中，曾有发掘汉帝诸陵，取其宝货的行为。据说只有霸陵和杜陵得以保全，就是因其薄葬。可是，《晋书》又明确记载，西晋末年霸陵和杜陵遭到盗掘，而盗墓者“多获珍宝”。根据后来霸陵也曾经出土珍宝之器的传说，有人疑心汉文帝霸陵薄葬只是一种政治宣传。

现在，随着霸陵的发现以及墓中随葬品的出土，我们或可通过其等级和数量，确定文帝是否薄葬，以了解其为政为人。另外，考古界对霸陵的墓葬形制也有争论，一种观点认为其为崖墓，另一种观点认为其为竖穴土（石）圹墓。这些谜团或许也可以在霸陵的发掘中找到答案。

文帝之母安葬之谜

刘邦驾崩后，吕后虐杀了戚夫人以及刘邦生前所宠爱的妃子。但文帝之母薄姬却幸免于难，刘恒母子皆得以保全。这一方面是由于薄姬不受宠，但更重要的原因是她懂得明哲保身。

文帝即位后，薄氏被尊为皇太后。当时，刘邦已葬长陵。古代有“夫妻一体”“生死相恤，坟墓相从”的观念和葬俗，西汉也有嫔妃祔葬帝陵的制度性规定，更何况刘邦嫔妃已有戚夫人、傅夫人等陪葬长陵。因此，按常理，薄氏应入葬长陵。

然而，吕后此前已作为正妻与高祖合葬，长陵不可能出现两座皇后陵墓，薄氏欲葬长陵只能以嫔妃的身份祔葬。这样，其墓葬规制将大大降低。这不仅贬低了已被尊为皇太后的薄氏，甚至会影响到文帝承继汉室的正当合法性。

文帝霸陵离开咸阳原祖陵区另择新址。其母薄氏则以“近孝文皇帝霸陵”为由，顺理成章在霸陵附近以皇太后之礼营建陵墓。于是，薄氏丧葬礼仪问题迎刃而解。而江村大墓和之前的霸陵位置凤凰嘴相比，霸陵与薄氏的南陵非常近，可见文帝与其母的感情。

总之，随着霸陵的确定和出土文物的面世，我们对西汉中晚期帝王陵墓制度当有更深刻的认识，对西汉初期的政治和历史也当有更确切的了解和体认。