来源：光明日报

作者：李广春

据光明网报道，近日发布的《2021抖音非遗戏剧数据报告》表明，截至2021年11月，抖音覆盖98.83%的国家非遗戏剧项目，累计播放视频1292万个、600亿次，获赞22亿次，其中年轻人成听戏主力，90后、00后占观众总数的52%。抖音成为网友观看非遗戏剧、学习戏剧知识的重要平台。

一度，传统戏剧传承艰难，大量地方戏濒临绝境，有识之士大声疾呼“救救戏剧”。戏剧界人士更是不遗余力，带着戏剧进校园、进社区。不少名角大腕放下身段，到社区开展戏曲公益演出，千方百计扩大戏剧覆盖面；进校园开设戏剧讲座，试图让孩子们耳濡目染，从小爱上戏剧；去剧场常年驻场演出，想方设法留住戏剧根脉……戏剧界以剧场演出衡量戏剧生存状态，常以为社会不需要戏剧了，年轻人不爱戏剧了。

如果单纯从剧场演出看戏剧传承，结论确实不尽如人意，不少剧场不温不火，很多演出上座率不高，这是不争的事实。但是，戏剧传承岂止在剧场？传统戏剧生命力的旺盛出乎人们的意料，剧场的暂时冷寂，不代表戏剧传承的危机，在另一个空间里，网络为戏剧传承提供了无限的可能性和样式的丰富性。过去一年，非遗戏剧视频播放量增长1倍，戏剧在短视频平台成为潮流，黄梅戏以2.38亿人次的点击量跃居榜首，与京剧、豫剧、越剧、秦腔一起，成为最受网友欢迎的剧种。

担忧社会转型使传统失传不无道理，但每次传统文化的迭代传承都创造了奇迹。害怕戏剧失传的人们大可不必担心，经典戏剧仍是年轻人的最爱。黄梅戏《女驸马》《天仙配》，豫剧《朝阳沟》《打金枝》，越剧《红楼梦》《梁祝》，以及京剧的众多剧目在平台上受到热捧，点赞不断，转发不停，互动评论更是精彩纷呈，有发自肺腑的三言两语，精益求精的挑三拣四，亦有寄予厚望的言短情长。国粹之美，在潜移默化中传承，在活态保护中传播。

把握年轻人，就把握住了戏剧传承的未来。今天，让快节奏生活、多样化消费的年轻人都到剧场看戏，肯定不现实，关键在于贴近年轻人需求，以适配年轻世代生活的方式传播传统戏剧。可利用短视频将戏剧化整为零，用精彩片段激发年轻人探剧热情；与变装、漫画、说唱、书法等文化元素配合，使戏剧更时尚，让年轻人不由自主地爱上戏剧；用自带流量的名角打头，用过目不忘的经典桥段聚集新的网络社群……如此这般，何愁年轻人不爱看戏？

实际上，这种互动已经越来越形成声势，一批年富力强的戏剧戏曲精英都在尝试破圈。茅威涛“蝴蝶剧场”的《三笑》，让“唐伯虎点秋香”更加贴近现代人的心理，一经推出，线下剧场火爆，线上视频刷屏，成为年轻粉丝津津乐道的入门剧。黄梅戏的吴琼、京剧的边婧婷、秦腔的阿龙以及豫剧的戏曲红人等，都成为年轻人追剧的热门人物。

剧场演出暂时的不景气，疫情防控固然是原因之一，但深层还是因为戏剧传承的外部条件发生了变化。这两点，倒逼我们探寻戏剧新的传承方式。戏剧网络传播这条路走好了，形成良性互动，假以时日，“年轻人成听戏主力”就不再是新闻。

作者系江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心扬州大学基地特约研究员