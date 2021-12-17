老人烧柴火取暖被封炕，环保不是“一封了之”借口

来源：新京报

作者：迟道华

据新京报报道，12月14日，山西运城盐湖区一份处理两名80多岁老人违规用吊炕取暖的通报引关注。通报显示，当地对两老人的吊炕封堵并拆除烟囱，对子女罚款2000元（人民币，下同，428新元）。冯村乡政府负责人表示，网传罚款的通报系草稿，其实并未罚款。该负责人说，禁煤区内不允许露天烧冒烟的炭、柴，会影响空气质量，目前正想办法解决老人取暖问题。但对封炕一事却没有作出正面回应，引发网友不满。

80多岁老人烧柴取暖被封炕还差点被罚2000元，明显有不合理之处，难怪引发网友质疑。此事的关键不在于有无罚款，而在于在北方冬季，一些地方出于环保考虑，禁煤禁燃的同时，如何保障已经习惯了传统取暖方式的老人温暖过冬，直接封炕这种处理方式是否过于粗暴？

此前，曾曝出陕西咸阳武功县一村民家中火炕被村干部用水泥封堵一事。当地社区责成该村村支书给群众讲清政策，在今后的工作中注意方式方法。

可见直接封炕的处理方式，不但让民众难以接受，也并非类似事件处置的“规定动作”。倒是，这种简单直接的操作，确能起到“立竿见影”的效果。老人不能再烧炕取暖，电暖器又不敢用，为防感冒，晚上都不敢脱衣睡觉。

近几年，北方冬季烧煤烧柴取暖的方式，确实对大气污染造成一定影响。推行煤改气，采取集中供暖、安装清洁取暖设施等方式，也有利于节能降耗，保障居民安全舒适过冬。但在具体操作层面，也需有更妥帖的办法，因地制宜落地政策。

除了完善相应的补贴、提供必要的技术指导外，对于人们相沿已久的取暖习惯，也应考虑转变所需的过程性，让更多人在心理上认同、操作上熟悉且成本能接受，这样才能使环保政策更好落地。

尤其针对老年群体，取暖方式的改变，还意味着生活方式、起居习惯的变化。这于他们而言，需要一个适应和熟悉的过程，而这两天，又是北方气温骤降的时候，无论有什么规定要求，保障老年人冬天正常取暖，都应成为最终目的。相关部门不能为了完成指标、任务，就直接封炕了事。

当地政府固然回应说“目前正想办法解决老人取暖问题”，但天不等人，在想出办法之前，是否应有临时过渡的举措，让老人不至因取暖问题影响正常生活？

需要明确，环保问题与民生问题同等重要，且二者本不是矛盾的。做好环保工作，最终还是要提高人的生活质量，尤其要照顾好老人等特殊群体的切身需求。