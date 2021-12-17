电纸书比手机更护眼，是真的咩？

来源：爱范儿

作者：王志劭

在你家里，是不是有一台静静躺在角落里的Kindle呢？你是否还记得当初为什么买下它？又是否记得为什么把它冷落？但我猜你一定想象过像Kindle广告里的主人公一样，在浴缸里、车上、沙滩上随时随地拿着它看书。

我就是这么想的，并因此入了坑，先后买了入门版Kindle和Kindle Oasis。但它真如广告宣传里说得那样，能帮助我们保护眼睛吗？

墨水屏如何呈像

墨水屏的成像原理与更常规传统的LCD和OLED屏幕不同，在它的屏幕下是一个个墨水微胶囊，每个胶囊里都包含着黑、白两种粒子，其中黑色粒子带正电荷，白色粒子则带负电荷。

这些微胶囊夹在两层电极薄膜之间，给底部的电极施加正电压时，便会把带负电荷的白色粒子吸过来，留在上面的便是黑色粒子，呈现出的便是白纸黑字的效果。

由于双稳态效应，此时即便我们将电流断开，粒子也会维持现状。也就是说，只有在需要刷新画面的时候再通电，其余时间则可以断电使用，使得这项技术天然适合显示一些静态图像，于是电纸书 (E-Book) 和墨水屏相册应运而生。

正因为电子墨水屏幕上的图文呈现出近似于纸质书页的质感，而且不会自发光，相对而言它对人眼的刺激没那么大。

所以说，电纸书宣传的护眼是相对而言的，它确实要比手机、电脑屏幕更护眼。

我们平时常用到的 LCD 和 OLED 屏幕，都是依靠发光呈像的特性，将光线直接射入眼睛，所以我们能看到屏幕上的内容；而墨水屏本身并不发光，就跟纸质书一样，外界光线照射到墨水屏幕上，经过反射才进入到人眼中，看着不那么刺激，会比较舒服。

另外墨水屏页面停留时，不会发生画面刷新的动作，也就不会闪烁，读者观看时也会感觉较为舒适。

然而我们拿着Kindle一类的墨水屏产品，跟手持手机的距离差不多，这样近距离、长时间的阅读，都会让眼球处于紧张且疲劳的状态，长久以往同样会对我们的眼睛造成不可逆的负面作用。

与其期望多用墨水屏产品替代手机、电脑屏幕，达到保护眼睛的效果，不如改掉错误的用眼习惯来得实在。

另外，当年Kindle宣传随时随地看书的功能点时，喜欢用车上和沙滩椅上等场景去呈现，但这很伤眼。

首先车辆行驶时，路面不平会导致颠簸，此时人在车上捧着电子书近距离阅读时，眼球需要跟着颤抖的手快速运动，才能看清上面的字，非常容易导致眩晕。你可以通过斗鸡眼 + 快速转动眼球的方式模拟在颠簸的车上进行阅读的感觉，10秒就能让你产生严重的眩晕感。

当然，不光是电子书，手机、电脑、掌机、纸质书都不适合在行驶的汽车上进行观看。

另外电子书也不宜在强光下观看，强烈的太阳光反射在屏幕后进入我们的眼睛，同样会让眼睛产生不适感，甚至会引起角膜病变、黄斑变性等眼部疾病，那是由于长时间紫外线照射导致的，所以在沙滩上也不适合进行阅读，除非你已经做好一切防紫外线的工作。

所以电纸书与手机相比，前者对眼睛的损害相对更小，但若要保护我们珍贵的心灵窗户，还需保持正确的用眼习惯。

是否护眼，取决于用眼习惯

眼球为了看清物体，会通过调节晶状体的弯曲程度，改变晶状体的焦距，让图像聚焦在视网膜上，如果长时间进行近距离的阅读，长久挤压晶状体导致变形，继而形成近视或者加重近视的情况。

如果是先天近视患者，更要注意用眼健康了。

医学界把因使用电脑、手机等终端而导致的眼部症状统称为视频终端综合征 (Visual Display Terminal Syndrome)。

临床症状包括且不限于眼睛干涩、刺痛、酸胀、畏光流泪、视力模糊不稳、散光、头痛、眩晕、记忆力下降、肩颈酸痛、关节功能障碍等等。看起来非常吓人，那要如何预防这类症状的出现呢？

我们做到以下几点，就能在最大程度上减轻日常用眼对眼睛造成的伤害：

- 劳逸结合

- 光线不宜过亮过暗

- 膳食营养均衡

- 眼睛不舒服尽快就医

第一劳逸结合，不光是指劳作与休息并重，这词放在用眼问题上，主要说的是避免长时间观看屏幕。弦绷太紧容易断，肌肉绷太紧容易变形。

学生时期的我，课间一直坚持做眼保健操，一是闭目养神，二来…也是闭目养神。

至今为止没有长期实验证据表明眼保健操能预防近视，也没有任何主流医学机构在临床上宣称眼保健操有提高视力的功效，它唯一的作用就是闭目时让眼睛得到了短暂休息，但这也在一定程度上起到了放松的作用。

眼科医师同样建议，应尽量做到每半小时休息数分钟时间，让眼部神经有喘息的机会。现代人长时间坐在电脑前，不仅容易引起近视，还会导致肩颈酸痛，看到这不妨起身放松一下，平时也可以给自己定个番茄闹钟，定时给眼睛放个假。

第二光线适中。墨水屏不会自发光，所以不少电子书都会在边框内嵌入灯珠，方便人们在暗光环境里进行阅读，但可能好心办了坏事。不少人因此喜欢在无灯环境下捧着 Kindle夜读，或许是为了复刻凿壁偷光的感觉吧，但这正是用眼的大忌。

周围没有光，而屏幕亮着光，反而会对眼睛造成刺激。因此，室内设计领域还引入了照度标准值，在办公场所、便利店、图书馆里大多都达到了300Lux的标准，不亮不暗刚刚好。

第三在膳食方面注重摄入对眼睛有益的食物，美国眼科协会发表过一篇文章，其中例举了一位17岁男生因饮食不当而导致失明的案例，这位少年常年只吃薯片、薯条、白面包和猪肉制品，营养不均致使他缺乏铜、硒、维生素D和B12，最终导致严重的视神经病变。

虽说这只是个例，大部分人都不会如此地偏食，但多吃不同种类的食物，保证各种人体所需元素的摄入很有必要。

文章作者在结尾处还列举了一些对保护视力有益的食物，包括绿叶蔬菜（富含叶黄素和玉米黄素）、柑橘类水果（西柚、橙子、柠檬等，富含维 C）、豆类（富含锌元素）、冷水鱼（鲈鱼、虹鳟鱼等，富含 Omega-3 脂肪酸）、橘红色蔬菜和水果（胡萝卜、红薯、哈密瓜等，富含 β-胡萝卜素）。

最后一点很重要，当你遇到眼睛不适情况时，譬如视力下降、眼睛干涩疼痛等急性症状，放下手上的眼药水吧，此时最应该做的是挂个眼科病号，及时就医。

虽说用电纸书护眼只是治标不治本的做法，但这类产品所宣传的把图书馆拿在手上却是真的，如果你是一位阅读爱好者，一台电纸书能让你忘却书籍太多搬家难的烦恼。

所以只要我们保持健康的用眼习惯，电纸书对于文字爱好者而言，优势尽显。

