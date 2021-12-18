批量复制的“爱国爽文”藏着磨刀霍霍

来源：中国青年报

这几年，网络空间中出现了不少恶意利用爱国情怀“薅羊毛”的怪状。这其中，有的操作手法拙劣而可笑，比如不同主播站在不同的地方，讲述着同一个虚假的“感人”故事，批量复制的统一文案；有的则迂回而伪善，比如某知名财经“大V”一边炮制耸人听闻的“爱国爽文”吸引流量，一边磨刀霍霍收割粉丝、大搞非法集资。

A面深情，B面狡黠，不难发现，爱国已经成为这些网络“双面人”的流量密码。如此把爱国当生意的做法，往往存在两个致命问题：一是目的不纯，二是内容虚假。

爱国本是一种纯洁、真挚而深沉的感情，是“我口说我心”的真实情感流露。若掺杂了个人私利，不仅爱国情怀会变味，爱国行为也会扭曲变形。一些人在“流量为王”的逻辑下，把爱国视为一种用来炫耀、变现的资本，怎么煽动情绪怎么来，怎么能博眼球便怎么发声，为此不惜夸大其词，甚至胡编乱造。

今年年初，就有多个微信公众号套用《疫情之下的××：店铺关门歇业，××华商太难了！！》模板发布虚假文章，除了国家名和文内主人公名字不一样，其他内容完全一样，被网友戏称为“一篇通稿供全球”，是“通稿式造谣”。

类似贩卖爱国情怀的行为，会造成多重危害。首先，这些账号可能成为一个个“谣言制造机”。有人就吐槽，在一些“爱国”营销号那里，国外股市平均每周崩盘一次，任何一项专业政策都能被阴谋论地曲解为“下大棋”。

如此充满谎言、毫无知识增量的内容，不仅会误导受众对世情国情的基本认知，让人陷入廉价、虚幻的自我感动，还炮制了一种偏狭、极端化的思维范式。对网络空间而言，这种看似热血沸腾、实则精致利己的内容，也会营造一种轻佻、浮躁、乃至不讲常识的反智风气，因此应当被社会清醒识别和摒弃。

不客气地说，很多蹭爱国流量的人，都抱有一种投机取巧的走捷径心态，希望借爱国之名，遮掩自己在专业能力上的捉襟见肘。一些创作者不愿意沉下心来深耕内容，便试图通过批量生产“爱国文案”的方式实现快速牟利；一些人自身缺乏专业认知和深刻见地，于是用夸大、偏激的方式刷存在感，赚取“情绪流量”，消费爱国情感。这样纯粹把爱国当生意的做法，自然无法产生正面的社会价值。

身为一个蓬勃发展大国中的一分子，我们的爱国情怀应该是平和、宽广而理性的，既不必妄自菲薄，也不应盲目自大。只要有心，不难发现：不管是博大精深的优秀传统文化，还是如今国家欣欣向荣的发展现实，都有许多值得被发现、等待被讲述的动人故事。

脱贫攻坚战中，活跃着一个个埋头苦干，用智慧和勤劳带领乡亲们走向共同富裕的扶贫第一书记；抗击疫情的过程中，涌现出无数勇敢逆行，用实际行动写下人间大爱的青春身影；90后、00后也用自己多元的年轻化叙事，诉说着对国风舞蹈、“非遗”的热爱……这些取之不尽、用之不竭的真实素材，才是更值得被挖掘的内容，足以成为激荡爱国情怀的底气和自信，又何须生拉硬拽、强行煽情的伪爱国情怀？

爱国是具体的、现实的，它应该体现在扎实做事的具体行动中，而不是沉溺于虚幻的“口头爱国”泡沫里。把爱国当流量密码，为了热度无所不用其极的行为，实在可以休矣。