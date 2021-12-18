三问元宇宙：是炒作还是趋势？能带来什么？适合普通人投资吗？

来源：中新经纬

当我们谈论元宇宙时，我们在谈论什么？游戏？虚拟房地产？还是刚刚被盯上的远程会议？这些是元宇宙的本质吗？大火的元宇宙究竟藏着几分虚火？

一问：元宇宙是炒作还是趋势？

元宇宙火于2021年。3月，沙盒游戏平台Roblox上市，引爆了元宇宙概念。10月，脸书更名为“Meta”，激发了市场对元宇宙的热情。

而在中国，8月，字节跳动巨资收购国内领先的VR创业公司Pico，引发市场热议。此外，华为、阿里、腾讯等科技互联网公司，三大运营商也纷纷布局元宇宙赛道。与此同时，国内元宇宙市场还呈现出了另一种景象：凡事沾上元宇宙就火。

从最初的元宇宙游戏、元宇宙培训、元宇宙挖矿，再到近日备受关注的元宇宙炒房，可谓“元宇宙是个筐，啥都能往里装”。不过，目前业内对何为元宇宙，实际上并不明晰。而在此之前，市场对元宇宙的热切关注，是否有炒作之嫌？又是谁在炒作？

中新经纬注意到，在二级市场，随着投资者对元宇宙概念的关注，游戏公司最先尝到了甜头，如汤姆猫、中青宝等公司股价迎来大涨。随后，元宇宙概念高歌猛进引起了监管的注意。如深交所向汤姆猫下发关注函，质疑其利用投资者回复蹭热点、炒概念。

在民生研究院元宇宙行业首席分析师马天诣看来，目前元宇宙最大的问题是舆论泡沫和资本炒作。他在接受中新经纬采访时说，“非理性的舆论泡沫会导致非理性的股市震荡，资本炒作会引发市场追捧，导致监管介入。雏形期的元宇宙仍存在诸多不确定性，产业和市场都亟需回归理性。”

珠海市横琴新区数链数字金融研究院学术与技术委员会主席、经济学教授朱嘉明接受中新经纬采访时认为，元宇宙具备商业化的能力，且机会和亮点很多，也拥有足够广阔的空间，但要警惕这一概念被对元宇宙认知不足的资本或企业过度炒作，导致人们对于元宇宙产生误解，令其发展受到负面影响。

二问：元宇宙能给我们带来什么？

尽管元宇宙被认为是下一个风口，但截至目前，市场上并未给出元宇宙的准确定义。

德勤发布的《元宇宙系列白皮书：全球XR产业洞察》指出，元宇宙的关键特征体现在六个核心要素上，包括沉浸感、虚拟身份、数字资产、真实体验、虚实及完整社会系统。未来，元宇宙的发展一方面由实向虚，实现真实体验数字化；另一方面由虚向实，实现数字体验真实化。

朱嘉明表示，“元宇宙是人类从工业化向信息化转型过程中的重要历史事件，需要完整、成熟的科学技术支持。具体来讲，区块链、大数据、能源等方面的发展是前提条件，VR、AR等虚拟现实技术的支撑也是必要的。”

中信证券认为，元宇宙没有标准定义。元宇宙是未来20年的下一代互联网，是人类未来的数字化生存。终极的元宇宙将包含：互联网、物联网、AR/VR、3D图形渲染、AI人工智能、高性能计算、云计算等技术。终极元宇宙尚需极大的技术进步和产业创新，可能要到20-30年之后才有可能实现。

对于元宇宙未来的应用空间，朱嘉明表示，元宇宙不应只是资本的游戏，应该全民参与，并向教育、公益、公共资源等方面发展。“元宇宙和教育有天然的契合性，目前游戏公司参与程度较高，教育等领域对于元宇宙的关注、认识和普及依然不够。相信几年之后，这种情况将有所改变。”

三问：元宇宙适合普通人投资吗

元宇宙火爆，也催热了培训行业。中新经纬此前曾报道，一门名为《元宇宙第一课》的网络课程上线仅约10天，就累计收入近160万元（人民币，下同）。另有名为《前沿课·元宇宙6讲》的课程，上线不到一个月时间，总收入已达136万元。

有上述网络课程的学员表示，学习元宇宙也并非兴趣使然，主要是想在当下这波元宇宙热里占据主动权，“捞一把金”。这其实代表了大多数元宇宙“忠实粉”的心声。那么，现阶段，元宇宙适合普通人投资吗？

一位受访专家表示，“元宇宙是当下资本追捧的互联网新概念，现在就参加各种元宇宙培训，可以，但没必要。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，即便搞懂了元宇宙，但未必了解资本市场。“元宇宙就是资本盛宴，没有专业，没有专家”。

对于元宇宙，投资者如何去伪存真？马天诣认为，在理性的元宇宙行业里，价值投资适用。

“从一个证券投资分析师的视角来说，可预见的元宇宙是基于这一代互联网技术衍生而来，所以要判断元宇宙真正的价值，要从互联网产品或者说互联网公司面临的问题入手，问题催生了解决问题的技术，这是一条比较明确的路径。在研究元宇宙的时候，一定要研究大型互联网公司，因为它们有动力、有资本运用元宇宙天然的属性重新建立平台和市场秩序。”马天诣说。

中信证券给出的投资建议是——当前距离终极元宇宙还有较长的发展路径，亦具有较多不确定性。当前时间点，很难给出元宇宙的短期受益投资标的。