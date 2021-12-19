日行一万步，科学吗？靠谱吗？

来源：中国央视新闻客户端

不知从什么时候开始，每天走1万步，成为很多人的习惯。不少人每天坚持在微信朋友圈打卡。那么，走1万步真的有助于健康吗？科学走路，你真的会吗？

走路姿势：避免含胸低头 不要步幅太大

确实，不少年轻人也在通过走路，锻炼身体。运动健身平台Keep数据显示，选择步行锻炼的用户，约占跑步用户的一半，比骑行用户多5倍。其中女性用户比男性更青睐走路锻炼。

专家表示，长期坚持走路健身，可以提高身体心肺耐力水平，从而促进慢性病防治和降低死亡风险。高血压、糖尿病等患者也可以通过适度走路，来缓解病症。不过，专家也提醒，虽然对比其他运动方式，走路相对温和，但错误的姿势也会造成损伤。

北京健康管理协会健康管理专家委员会委员 北京小汤山医院健康干预部主任 胡坤：我们在走路过程中，一定要注意以下几点：一要保持挺胸抬头收腹，避免含胸低头。二要注意我们的脚，不要内八字和外八字。三一定要注意不要步幅太大，应该通过步频来提高我们的速度。

哈佛医学院：一万步不是金标准 不同人群有不同需求

那么，日常打卡1万步，真的有科学依据吗？专家表示，无论是走路，还是其他运动，一定要量力而行，切忌互相攀比。医学专家介绍，哈佛医学院预防医学专家曾做过一项人群研究，结果表明，当人群步数非常少的时候，死亡率是较高的。当人群步数超过4400步的时候，死亡率显著降低。

首都医科大学宣武医院神经外科主任医师吴浩：随着步数的增加，死亡率会进一步降低，但是超过7500步以后，死亡率没有发生进一步的变化。这就意味着7500步以上没有获得额外的收益，因此在这里提醒大家，一万步并不是金标准，对于不同的人群有不同的需求。比如说对于极少运动的人，每天增加2000步的步数，可能就会带来很好的健康获益。对于中老年朋友，有些人强行达到一万步，可能是一种伤害。

日行一万步：避开误区

那么，普通人到底应该走多少步，才合适呢？有没有建议的步数推荐？此外，关于走路，又有哪些误区需要避开呢？

普通人走路步数达八千步即可

北京健康管理协会健康管理专家委员会委员 北京小汤山医院健康干预部主任 胡坤：普通人走路的步数，一般能够达到八千步就可以了。四到五千步，是为了满足我们日常生活所需的一个步数，避免一个久坐的状态。而还需要三千步是额外的一个要连续快走，达到一个提高心肺耐力水平的作用。到达一个什么样的速度合适？就是我们在走路的过程中，微微有些气喘，然后我可以说话，但是不能唱歌。达到这个状态，那么就说明你走路的速度，是比较合适的。

三类人群不适宜长时间走路

专家特别指出，有三类人群不适宜长时间走路。首先是冠心病人群，长时间运动的话，会造成心脏负荷过重，容易诱发心血管事件；其次是肥胖人群，体重过大，会对下肢造成过重负担，容易引起损伤；第三类是下肢骨关节有疾病或损伤的人群，走路时间过长，会造成损害或疾病程度加重。

首都医科大学宣武医院神经外科主任医师 吴浩：比如说有颈椎病的患者，颈椎病经常是下肢无力的，强行走一万步，非常有可能增加摔倒的风险安全，带来额外的伤害。如果腰椎管狭窄的病人行走步数超过一定距离，他的双下肢是非常痛苦的。疼痛、麻木，这时候必须坐下来休息，而强行走一万步，只能让病人得到额外的伤害。

出现腿疼一般需减少运动量

那么，出现腿疼，还能不能继续走路呢？专家介绍，很多人走路时，会有膝关节突然发软或疼痛的经历，这可能是由髌骨关节紊乱、膝关节骨性关节炎或腰椎间盘突出所引起的。

还有人走路时，会出现小腿肌肉疼痛，停下来歇会儿又缓解了，那么很可能是患了下肢周围血管病。专家建议，这种情况应尽早就医检查，别硬撑着锻炼。

避免在水泥地 柏油路等硬地面上走

专家还建议，可以尽量选择上午或下午温度比较适宜的时段，去户外走路，尤其是有健身步道的公园，避免在水泥地、柏油路等硬地面、坡面上走。

北京健康管理协会健康管理专家委员会委员 北京小汤山医院健康干预部主任 胡坤：对于老年人，或者说身体比较虚弱的人群，以及没有什么运动习惯的人群来说，还是推荐走路。因为相对来说，运动强度不是很大。那么对于年轻人或者有一定运动基础的人，还是要推荐跑步。因为相对于走路来说，跑步对于身体的刺激更强。有一个好的刺激，才能更好地提高我们身体的健康水平。