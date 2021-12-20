一天新增21例冠病确诊 出血热同时来袭 西安怎么了？

来源：八点健闻

作者：陈鑫、朱雪琦

“雁塔区封区”、“西安所有定点治疗出血热的医院爆满，已有多人死亡”......

两则“谣言”，两起不同病毒引起的传染病疫情，让西安这座拥有千万人口的古老城市度过一个极不平静的周末。

12月18日晚，西安市雁塔区进一步扩大的防控区域的消息开始在网上疯传，按照那条消息，被隔离管控的区域涉及人口几十万、上百万。网络上，有人晒出了相关路口被封控的照片。

之后，消息很快被辟谣仅仅是“内部协商函件”，然而，即便如此，作为西安经济体量最大，人口最稠密的城区，透过雁塔区的这场“乌龙”封控计划，我们仍然能看到，两年后，我们在面对新冠疫情时，仍然显得慌张。

西安交大一附院停诊、西安交大二附院急诊停诊、航天总医院停诊、西安市胸科医院停诊......医院纷纷停诊，尚未停诊的也开始严格的预约就诊。

12月19日下午的新闻发布会上介绍：西安市已全面开展全员核酸检测——这是一座人口过千万的省会城市在遭遇新冠时的极高级别的应对。

19日，西安一天新增21例确诊患者，1名无症状感染者。至此，西安本轮疫情已有49例确诊，8例无症状感染者，共计57例感染者，并且本轮疫情仍在快速发展中。

西安这次的麻烦不仅于此，一个常年困扰关中地区的经典病毒——秋冬的出血热疫情也成了新问题。

根据西安本地媒体的消息，今年入冬以来，西安各大医院已相继接诊多例出血热患者。

这种依靠老鼠传播的病毒，让人们联想到了另外一种同样依靠鼠类传播的甲级传染病——鼠疫，而后者几乎是迄今人类所知的最为致命的病原体之一。

传染病医院出血热患者爆满的流言开始传播，并在后来被辟谣，同样被辟谣的还有大棚里的草莓在传播出血热的流言。流言的背后，是这个人心惶惶的新冠年代中，人们有多么害怕再来一种致命的病毒。

流言背后的另一个事实则是，这座城市需要同时面对一种新型的病毒，和一种更古老的病毒。

一老一新两种病毒夹击下，这个古老的中原城市的疾控和城市管理系统正承受着空前的挑战。

实际上，出血热近年来一直是困扰关中地区的重要传染病。每年9月起，陕西省疾控都会提示出血热风险——秋冬是出血热的高发期。

这种疾病的传染源通常是鼠类，人类接触病鼠及其排泄物或通过气溶胶传染。这种传播方式很容易让人联想到让人生畏的鼠疫，不过，作为乙类传染病的出血热的并不像鼠疫那样凶猛。

中国疾控中心官网数据显示，流行性出血热发病人数和发病率持续下降，2018年出血热的发病11966人、死亡97人，2020年出血热发病8121人，死亡48人。过去16年里，通过有效防控，全国出血热已经从从2004年的2万余人降至1万例以下。

但在陕西，出血热的情况却反常的居高不下。根据陕西省疾控中心2020年工作报告，全省共报告出血热（HFRS）病例1834人，发病数较2019年的965例增加90.05%。

一项2016年的研究显示，中国大陆地区出血热聚集区域从海南省、山东省、江苏省、安徽省等地区逐渐转移到陕西省及周边省份地区。

在北京佑安医院感染科主任医师李侗曾的记忆里，关中历来属于出血热高发地区，出血热是当地每年都会重点部署的工作，西安也有着丰富的防控救治经验。他此前曾听西安的同行讲起，发病高峰时段病房的拥挤情况。

近年发病率猛增的原因是什么？

西安虽然是西北地区最发达的城市，但是出血热往往发生在城郊或者周边农村，都是容易滋生鼠类的地区。而作为省会城市的西安，自然承担起收治省内乃至西北区域的患者救治任务。

医学界报道称，近几年，西安市周边农村城镇化速度加快，新建工业园区大面积扩张，农田和荒地不断减少，导致黑线姬鼠栖息地破碎化严重。陕西省疾控中心病毒所所长余鹏博接受采访时曾表示，“鼠类居住环境被破坏，它们无家可归，开始到处跑，造成病毒传播。”

一项针对西安市出血热危险因素的研究表明，发病前1个月内工作场所为建筑工地、在鼠洞附近坐卧、属于村边户、工作环境周围有河流或池塘，是导致出血热的四个最危险因素。

“老鼠之间的病毒传播消灭不掉，会一直持续存在，随时有向人类传播的风险。”李侗曾说。

但在受访者看来，出血热的名字虽然耸人听闻，但由于不会人传人，对于传染病工作者来说并不算难——找到病人，发现他在哪个环节可能接触过老鼠，通知社区疾控去加强防鼠灭鼠的宣传工作。

李侗曾告诉八点健闻，出血热抽血查抗体就能确诊，也有对症治疗的办法。主要的难点是，早期的症状发热和头痛和感冒类似，容易延误最佳治疗时机。

在早期治疗不及时的情况下，出血热的病死率曾高达20%，不过近年来已经大大降低，以陕西省为例，去年1834例病人中，2人死亡，病死率不足千分之1.1。

但对于正忙于应对新冠疫情的西安来说，两种传染病叠加无疑增加了工作挑战。尤其是，在经历过新冠疫情后，任何一种过去常见的烈性传染病，都变得容易挑起人们的情绪，人们惧怕恐慌，惧怕死亡，担心重回两年前的封城岁月。

如果说出血热这种古老的传染病给人们带来的是心理上的恐慌，自12月9号开始的西安本土新冠疫情对这座城市则是一种切实的威胁。

12月18日，西安当天新增10名新冠确诊病例和2名无症状感染者。

从目前已经公布的流调信息来看，西安本轮疫情疑点多多，扑朔迷离。

根据基因测序结果，本次疫情的传染源指向了巴基斯坦飞西安的国际航班PK854。

八点健闻发现，落地西安咸阳机场的此航班在去年11月，今年1月、4月、7月曾多次被发现携带境外输入的确诊病例，而且被中国民航局多次熔断过。但是这次，该航班180名乘客中，至少发现了有6名确诊病例。

引发疫情的国际航班12月4日入境西安的，但直到9号西安才报告了第一例本土病例向某，是境外人员隔离酒店瑾程酒店工作专班成员，曾在12月5号和8号为核酸检测阳性乘客房间开展消杀工作。

不过这条传播链很快就断了，只在12月14日确诊一位与向某同住的隔离酒店工作人员，之后再无确诊病例。

12月12日子牛门诊发现一例确认病例后也没有新增。

但12月15日发现病例的长安大学传播链至关重要，截止18日，这条传播链上的确诊和无症状感染者已达十几人，人数最多，影响最大，而且传播链条还在继续延长。

但是目前多条传播链如何产生交集不清楚。“特别是4号-12号之间，流调是笔糊涂账。”病毒学专家常荣山认为，疫情态势不容乐观还在于，“病毒已经传入主城区，扩散了，而且晚了七、八天才发现。”

另一个让人担心的消息则是，从现已有的流调信息来看，此次疫情的一个关键场所为机场。长安大学家属院的感染病例曾在12月4日下午在机场T3航站楼、值机台、停车场停留，期间，PK854航班降落。除此之外，没有其他可疑行踪。

差不多在同一时间，东莞也发生了一起本土疫情，根据基因测序结果，和西安疫情高度同源，东莞疫情最开始发现的两名无症状感染者于12月4日乘坐CZ3226航班从西安至深圳。目前，东莞报告了确诊病例13例。

常荣山据此认为，机场T3航站楼可能已经发生了感染，而从从南京禄口机场的经验来说，机场若被污染，容易导致扩散周边的较大规模疫情。

在18日的发布会上，陕西省疾控中心主任刘峰表示，“病例报告时间分别为9日、12日、13日各1例，15日4例，16日9例，17日7例，18日4例。疫情总体处于快速进展期。”

“现在一天检出8，9人，还没到峰值，主要在长安区，至少还需要二，三轮检测才能大致知道具体的感染规模，估计会在百人以上规模。”常荣山说。

另据最新消息，北京通州昨日被检出的阳性病例也来自西安。