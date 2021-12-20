日媒：在中国的日本人学校陷入办学苦境

来源：日经中文网

作者：川上尚

开设在中国的日本人学校正在拼命争取能延续下去。虽然目前在中国本土运营的日本人学校超过10所，但新冠疫情扩大的2020以后，这些学校正面临学生减少的问题。2021年秋季，各地的学校还接到了被认为受到“反日”影响的无声电话。在中国的日本人学校有的拥有近半个世纪的历史，即便如此，这些学校还是在一步步走向十字路口。

“广州日本人学校是日本企业维持并提高对广州投资的重要基础设施。为了让学校继续开办下去，请提供运营补贴”。

11月下旬，由进驻中国南部广州市的日资企业等组成的广州日本商工会在与当地政府召开的交流会上发出了这样的呼吁。日本方面提出的问题和请求共有十几项，其中大家最为关心的事项莫过于请求对日本人学校提供支援。

广州日本人学校由广州日本商工会向会员企业募集捐款后于1995年创办。目前校舍坐落在广州市郊区，很多学生需要乘坐巴士从市中心花费约一个小时来校上课。该校设有小学部和初中部，新冠疫情暴发前的2019年4月，在校学生约为450名。2020年秋季减少到200多人，人数几乎减半。之后虽然逐渐恢复，但仍低于300人。

有些年级原本有3个班，现在缩减为两个班，每个班级的学生人数也从20多人减少到了10多人。该校每年都会按照惯例举行运动会，过去曾盛况空前，前来为孩子加油助威的家长甚至为占一个好座位发愁，但2021年这一运动会的规模也大幅缩小。据称，学生人数的减少直接导致学费收入减少，虽然通过将纸质资料电子化等，努力削减经费，但疫情以后学校运营已连续两年陷入亏损。在这样的情况下，只能请求当地政府伸出援手。

据日本驻华大使馆介绍，在中国本土，广州、上海、北京等9座城市共有11所日本人学校。另外，各地还设有面向就读国际学校等的日本学生提供教育的日本人补习学校。在日本人最多的上海市，包括高中部在内，共有3所日本人学校。位于首都北京的北京日本人学校于1976年建校，至今已有近50年的历史。

当然，不仅是广州，日本人学校在总体上呈现出学生人数减少的趋势。原因是在中国生活的日本人的减少。日本外务省的“海外在留日本人数调查统计”显示，截至2020年10月，居住在中国的日本人的人数为11万1769人，比上年减少4％。受中日关系恶化等的影响，2013年减少10％，之后几乎每年都减少2～3％。2020年以后新冠疫情蔓延更是雪上加霜。中国严格限制海外入境，目前仍要求入境后隔离3周左右。

从中国的各城市来看，2020年10月生活在广州的日本人人数为5881人，比2019年减少15.5％，降幅尤为明显。降幅最大的上海也比同比减少4.7％至3万9801人，北京减少5.2％，目前有7730人。在中国的很多城市，日本人都在减少，而且至今看不到恢复的迹象。如果随着学生数量减少，学校不得不停办，那么拖家带口在中国工作的日本人将进一步减少，这对进驻当地的日资企业的业务恐怕也会产生影响。

另一个担忧是在中国忽隐忽现的仇日举动。

“中国土地上为什么有这么多日本人学校？”，10月底，这样一个帖子在中国的互联网上广泛传播。几乎同一时间，各地的日本人学校开始收到骚扰电话。广州日本人学校11月暂时取消了户外体育课，改在体育馆上课。该校校长加藤康德解释说“我们还与日本驻广州总领事馆合作，采取了增加警备人员等对策。全面建立让孩子们能够放心上学的环境”。

现在情况已经稳定，但如果仇日情绪再次高涨，恐怕还会出现问题。

不过，日本的孩子们在中国上学，对拓宽未来中日交流的桥梁潜藏着极大的可能性。有的日本人学校定期安排与中国当地学校交流的机会，中日的孩子们分别用对方国家的语言问候及介绍本国的文化。日本人学校的孩子中，有人说“平时跟中国的小朋友没有太多接触，因此这次非常开心”。广州日本人学校的加藤校长说“在新冠疫情下，现在很难面对面交流，但希望今后进一步加深以前一直保持的联系”。

2022年将迎来中日邦交正常化50周年。估计各地会举办庆祝活动，希望中国的日本人学校也成为中日双方的孩子们互相庆祝、无忧无虑培育和增进友好的地方。