“美国海归”在中国职场上还吃香吗？

来源：德国之声中文网

作者：刘文

在许多相关的微信群组讨论中，许多人都表示海归回中国找工作并不简单，许多海归留学生，特别是从高中或者本科就出国在外的人，对中国国内职场的“弯弯绕”并不精通，在中国也缺乏可靠的人脉可以帮忙内部推荐或者介绍工作。

本科就去美国的Xinyi说现在海归也不是一昧地受到青睐，在中国用人单位面前，海外经历是一部分，但是用人单位也有自己的多维度考量。如果本科是在中国国内就读的话，用人单位也会看第一学历，而如果第一学历好，是985，211，有海外的学历，同时还有对口的实习经历的话，那绝对是优势，如果仅仅是在海外读了一所名校，那也不能保证有绝对的竞争力。她坦言，因为现在具有海外名牌大学背景的海归实在是太多了。

Xinyi是南加大新闻系毕业，南加大新闻系在美国同类院系中排名顶尖，在美国本地就业也颇具竞争力。被问到是否后悔回中国时，硕士毕业后在美国工作了一段时间再回中国的 Xinyi说如果可以再重新选择一次的话，她可能会提早回中国。如今从事影视行业的她提到自己硕士毕业的2015到2016年左右是中国影视行业快速蓬勃发展的黄金时期，形势比现在更好，有更多的机会。但她也表示，如果自己是这两年毕业的应届生的话，应该不会回中国，因为在目前的中国影视市场做国家化的内容很难，许多外国电影在中国都没有顺利上映，许多跨国的项目也没有做成，海归本身的优势得不到彰显。

在采访中，Xinyi提到了回中国后面临的职场竞争压力更大了，更内卷。年龄、性别、女性是否结婚或者生育都会成为是否获得工作的至关重要的点，而在海外求职时，为了防止雇佣歧视，如果不是与实际职业资格（Bona Fide Occupational Qualification）有关，雇主并不能询问应聘者性别、年龄、是否结婚、是否生育等问题。但回中国从事金融行业的Cindy则表示自己回中国就是因为中国工作压力更大，竞争也更大，机遇与挑战并存，让她看到更多的可能性。而在国外工作的话，很容易就进入“养老”的状态。她如今在银行工作，压力很大，工作时间也长，但她觉得这样的工作很充实，而曾经海外的工作经历让她觉得年纪轻轻就可以“躺平”，虽然安逸，却不符合她想趁着年轻拼一拼的愿望。但是在谈到海外求学经历是否具有竞争力时，Cindy表达了和Xinyi相似的观点，即海外求学经历还是因人而异，在不同行业，不同用人单位面前并不能一概而论。

Xinyi和Cindy都是经过深思熟虑才回到中国发展，但2020年，新冠疫情波及全球，而中国的疫情确诊案例相对许多留学热门国家更少，也促使不少原本想要留在美国，或者已经在美国稳定下来的留学生回中国发展，让海归面临的职场竞争更加激烈。中国网络求职平台智联招聘数据显示，2020年，向中国国内岗位投递简历，即有意在中国发展的海归人才数量较2019年猛增33.9%。

曾经也是海归，如今在四大会计师事务所做到管理层的Molly近来发现招人时的海归多了很多。她感觉许多去美国留学的学生，因为疫情的缘故，留在美国发展的欲望变低了。在招聘时，海外名校，特别是大家都能数得上来的那几所常春藤名校在应聘时的光环依然有用，如果在海外的四大有过实习等工作经历，会非常抢手，但如果仅仅是在国外念了一个普通的大学，海外“镀金”经历的加成则相当有限。她认为在招人时，海归最大的优势就是英文，而许多中国大学毕业的学生，用英文表达的能力非常有限。但她也表示许多简历漂亮的海归真的招进来未必好用，有时也会出现“眼高手低”的状况。

“大家为什么去留学，又为什么回国，想清楚了没有”——提到最近面试或者接触到的海归，连续创业者杨镇全坦率地说。目前经营无人机公司的他提到了目前招人很难，虽然海归数量众多，但许多人让他感觉是无奈回国，又不认真对待工作。他有些无奈地表示“连简历写得好的人都在减少，简历就写个两三行的大有人在”。但他觉得这并不是能力的问题，而是不清楚自己真正想做什么，走一步算一步。结合小红书，豆瓣等社交平台上，许多发贴的海归都表示原本计划留在国外，人生也做出了相应的规划，但因为疫情逐渐严重，或者因为中国和其他国家的交通受到了阻碍，不搬回中国就难以和中国的亲朋好友见面，最后匆匆回中国，也和杨镇全的描述相吻合。但杨镇全表示，如果本科是985院校的海归，能力上还是有一定优势的。

这几年，随着去海外留学的人越来越多，海归的人数也逐年增加，属于海归的光环也慢慢暗淡下来。但是2021年初，智联招聘曾经发布过一份《中国海归就业创业调查报告》，从这份报告的数据来看，今年企业招聘海归的平均月薪为10,996元。而58同城发布的《2021年高校毕业生就业报告》中，应届毕业生的平均税前月薪为8720元。海归仍然有一些优势。