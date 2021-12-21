长不大的小孩，只有力宏而已吗？

来源：联合报

王力宏、李靓蕾夫妻的离婚，成为全台甚至两岸最火热话题。今天事件再度掀起高潮：王力宏的父亲发表手写公开信，批评媳妇当初“以孕逼婚”、索要高额赡养费，并且强调儿子在分居两年期间，绝对没有出轨。不料文章一出反而提油救火，读者纷纷质疑：那年37岁的王力宏，居然还把女友的生理期时间拿来和父母讨论，果然是“爸宝”“妈宝”，更等于落实了李靓蕾所说，自己成为王家霸凌对象的指控。

这实在令人想起，1970年代末中国大陆文革之后，流行的“伤痕文学”。有一篇著名短篇小说“疙瘩妈告状”，描述一位老太太千辛万苦“上访”，来到城裡告状喊冤。碰壁折腾老半天总算找到管道，控诉自己担任地方干部、绰号“疙瘩”的儿子，不断遭到同事的掣肘与欺凌。然而上级仔细一听却傻了眼：原来在地方上，疙瘩与其他干部长年一起作威作福，特权谋私，至于那位专找他麻烦的坏同事，才是唯一坚持按规矩办事的人。因为地方上官员长期沆瀣一气，疙瘩妈习以为常，遇上真正奉公守法的人，反而才觉得是坏蛋。

同样道理，王爸爸当然护子情深，但是他慷慨激昂、振振有词之馀，外界真正看到的却是：当时已经年近四旬、早就名利双收的王力宏，居然回到家里头，还是没长大的小孩。自诩“宽厚待人”，多年来被大众视为书香门第的王家，确实也和许多高知识水准家庭一样，把小孩照顾到无微不至，认为他们会读书就好。从儿子求学、求职、交女友、结婚乃至生小孩，都想要过问掌控，即使儿子三四十岁，已经成了国际巨星，还是不愿或不敢放手。

这种舐犊情深的情操当然感人，但永远觉得自己必须替孩子铺好路，对于他们的成长，恐怕却是弊大于利。这次王爸爸轰轰烈烈上场，背后当然有儿子的拜托或授意，否则根本没有管道立刻在媒体曝光。结果却如同大老远进城喊冤的疙瘩妈，让儿子的形象更万劫难复。

然而话说回来，国内社会把孩子当成爸宝、妈宝甚至“巨婴”，又何止是狭义的实质家庭层次？从小孩成为大人，敢于面对问题，能够担负责任，是最基本的要件。然而一个永远在背后扶持的父母，却是妨碍成长、让孩子永远长不大的关键：反正他（她）做了什麽事情，都有爸妈前来埋单收拾，都会告诉他（她）没有关系。

这种趋势也充分展现在政治文化上：台湾民主化卅年以来的政党竞逐，往往走上竞相描绘美好愿景，事实上是罔顾可行性的芭乐票。历经几任政府下来，政治人物更充分体会到，选民就像是一群巨婴，甚至像是“朝三暮四”成语故事中的猴子，凡事都只要切紧每场选战的节奏，所有施政都要在短时间内“有感”，人民就会感到愉快与利多，政府的声望就能不坠。至于长远来说，这些伟大计划是不是寅吃卯粮，是不是草螟弄鸡公，只要估计炸弹不会在一时三刻爆炸，老百姓也乐于配合装傻，谁都不想去深究。

所以，我们面对虎视眈眈的恶邻，一方面毫不客气对其诟骂讥讽，以站在其敌对面自夸，但在兵役制度与能源政策上，却完全看不出一点积极备战的样子。我们有社会主义国家等级各项全民保险，税收的等级却是标准古典资本主义的低水位。我们抱怨火车总是误点、经常出事，却不许近卅年未动的车票涨价。政府面对各种问题，惯于大撒币或是诉诸芒果干，就可以让够多人封口，让火头烧不起来。至于未来会如何？那实在太远，就到明天再想也不迟。

如果不是决定离婚，王力宏也许还能继续左右逢源，在爸妈的包容与妻子的默认下，当个快乐的大小孩，继续得意于歌坛与床笫之间。然而人生的发展，往往最后总是要走到图穷匕见的那一天，同样道理，近年国运看似风生水起的台湾，会不会在某一个没人预料得到的夜晚，遇到某个“李靓蕾”的突袭？