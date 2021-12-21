薇娅偷逃税款被罚13.41亿，有几个没想到

来源：新京报

作者：丁慧

薇娅偷逃税款被罚13.41亿上了热搜。

近期，浙江省杭州市税务部门经税收大数据分析发现网络主播黄薇（网名：薇娅）涉嫌偷逃税款，在相关税务机关协作配合下，依法对其开展了全面深入的税务检查。经查，黄薇在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6.43亿元，其他少缴税款0.6亿元。

国家税务总局杭州市税务局稽查局对黄薇追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计13.41亿元。日前，杭州市税务局稽查局已依法向黄薇送达税务行政处理处罚决定书。薇娅随后回应，其愿意为自己的错误承担一切后果。

三个没想到

对于薇娅被罚这事，一看之下，有几个没想到。

一是，没想到带货主播收入这么高。以前大家都知道带货主播收入高，一场直播动辄就能卖出数千万乃至上亿，其个人收入应该不低。但带货主播们的收入究竟有多高，相信很多人并不知情。这样的收入早就超出了很多大牌明星，甚至很多高科技上市公司。

二是，没想到超级网络主播偷逃税款现象如此严重。通报表明，2019年至2020年期间，薇娅偷逃税款6.43亿元，其他少缴税款0.6亿元。偷逃如此巨额税款，刷新了很多人的认知，也直接说明了带货直播这个行业偷逃税现象的普遍与猖獗。

再加之前不久，杭州市税务局稽查局对另外两名网络带货主播雪梨、林珊珊偷逃税款的追缴，一桩桩主播偷逃税案例都显示，网络直播行业在依法缴纳税款上存在不小漏洞，且偷逃税款的数额不容小觑。这从知名主播相继被查，也能一窥网络直播行业真实的缴税情况。这必须要依法予以监管。

三是，没想到这次税务机关的处罚如此精准、讲究艺术。从通报来看，对薇娅的处罚是与其认错态度直接相关的。

通报称，对薇娅隐匿收入偷税但主动补缴的5亿元和主动报告的少缴税款0.31亿元，处0.6倍罚款计3.19亿元；对隐匿收入偷税但未主动补缴的0.27亿元，处4倍罚款计1.09亿元；对虚构业务转换收入性质偷税少缴的1.16亿元，处1倍罚款计1.16亿元。这三种不同的处罚比例，体现了杭州税务机关执法的精准。宽严相济的原则落实到具体的行动火候和分寸，都很到位。

规范是为了更好的发展

必须承认的是，过去一段时间，网络带货主播的税收缴纳情况一直备受质疑、饱受争议。此次薇娅偷税漏税的大案浮出水面，网络主播们也需正视反面教材带来的正面作用，与政府、行业、平台等各方一道共建长期良好的网络直播行业税收生态。

近年来，包括网络带货在内的新经济新业态迅猛发展，在保护新业态蓬勃生机的同时，一些大的网络直播平台以及主播个人，通过网络直播所得不菲。高收入伴随的是高税收，如果因高收入就利用各种方式偷逃税款，显然不利于直播带货行业的健康发展。

此次薇娅被查也能看出税务相关部门对于网络主播缴税情况的态度：不问名气大小，不看流量多少，遵纪守法才是唯一的评判标准。

可以看到的是，直播带货行业“大姐大”薇娅偷逃税被查，网络直播行业将迎来新的拐点。从税收规范网络直播带货行业，其实有助于减少投机行为，而让这个行业以及商业模式能够真正按照“长期主义”健康发展。

薇娅因偷逃税被罚，是直播带货领域的标志性事件。这也表明，任何新兴产业都要依法依规缴税，不要心存侥幸。当然，严格的治理并不是为了把这个行业打死，规范是为了更好的发展。毕竟，收入合法是一些行业发展的根基。