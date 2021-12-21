“没关系开不了黑煤窑”，“打伞破网”迫在眉睫

来源：新京报

作者： 江城

据新京报报道，12月15日23时许，山西省孝义市发生一起盗采煤炭资源案件，盗采引发透水致人员被困。此次事故造成22人被困，最终20人获救，2人遇难。矿主系当地村民，因为他事发后不顾工人安危逃离现场，救援人员赶到后不清楚井下情况，一度给救援带来很大困难。目前，置工人死活于不顾的“矿主”杜某某已落网。此前，山西孝义市委书记、市长均被免职。

这是一起令人心痛的事故，更令人心痛的是，这本是起不该发生的事故。这个“黑煤窑”2018年、2019年两次被举报关闭，吊诡的是，却最终安然无恙，“矿主”并未受到处理，且煤窑也未被实际取缔。今年8月，该“黑煤窑”再度开始运作，最终酿成了惨剧。

事出反常必有妖，一个“黑煤窑”有如此顽强的“生命力”，当然是不简单的。

吕梁市一位曾任职煤炭管理的执法人员向新京报记者透露，一个黑煤窑从开建到出煤，购置设备、打点中间关系保守估计要1000万元。“没关系根本就开不了黑煤窑，上午开张下午就会被查。有关系了，执法人员就绕开黑煤窑不查。”

据新华社报道，私挖滥采往往是由多个“金主”出钱组建团队，出资方确定后寻找专业盗采队伍施工。确定人员后，出资团队负责处理打点各方关系，主要是所在村庄、乡镇，以及县级自然资源、公安和矿业秩序督查部门的人员。

颇具讽刺意味的是，出事的“黑煤窑”与西辛庄镇政府的直线距离仅1公里。按理说，1公里的距离，再麻木也该能发现黑煤窑的动静。据村民反映，“村里人平时出门都会路过那个围挡，但是谁也不知道里面是什么”。围挡很明显，然而“黑煤窑”就是没有引起重视，依旧不动如磐。

因此，围绕这个“黑煤窑”的疑问就越发突出，其背后有没有“保护伞”在“撑腰”，有没有“关系网”在“关照”？

开“黑煤窑”的风险隐患极大，且打点关系耗资不小，但是“黑煤窑”的巨大利润，让这些人敢于铤而走险。尤其在今年煤炭量价齐升的大背景下，下游用煤企业采购需求旺盛，更是极大地刺激了相关盗采活动。

该煤窑11月初开始外运煤累计销售近2000吨，仅1个月，杜某某就在盗采行动中获利100多万元。可见，这种高额回报，无论对矿主还是“被打点”的相关工作人员，都是巨大的诱惑。

平心而论，这些都不算是新问题，孝义市一些“黑煤窑”有“保护伞”“关系网”更谈不上“意外”。因为仅在事发的孝义市，围绕“黑煤窑”进行的专项整治就没停过。自2019年以来，当地多次举行“打击私挖滥采冬季行动”“打击私挖滥采专项整治‘回头看’行动”“严厉打击非法违法采矿行为百日攻坚专项行动”等行动。

2021年5月6日，黄河新闻吕梁频道曾报道，孝义市严打非法私挖滥采，该市下堡镇成立打击私挖滥采联合执法队，先后出动车辆150余次、人员220余人次，对历史关闭矿井、养殖场、居民区、浅层裸露矿地带等隐患区域进行全覆盖排查。

这说明，当地对这些问题不是不知道，也依然有着各类“声势浩大”的治理行动，但最终效果如何，这起事故说明了一切。屡禁不止、屡打不绝，这就说明在打击非法盗采方面，孝义市有关部门依然存有责任悬空、监管不严、措施不落实等问题，留下了种种空子，让“黑煤窑”有机可乘。这或许也正是在事故发生两天后，孝义市市委书记、市长双双被火速免职的原因。

按照山西省委省政府部署，孝义市将在全市范围内开展打击非法盗采专项整治工作。当地应当借这个机会，让整治行动真正地深入肌理，去深挖“黑煤窑”背后的“保护伞”，挤压非法盗采的空间。唯有坚决、深入、彻底，一举粉碎那些关系网，“黑煤窑”才会真正消失，惨剧才不会重演。