薇娅被罚之后的法律教训

来源：21世纪经济报道

作者：张广,滕慧

近日，浙江省杭州市税务部门经大数据分析，发现网络主播黄薇（网名：薇娅）在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6.43亿元，其他少缴税款0.6亿元，依法对黄薇作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计13.41亿元。处罚公告一出，引发社会对网络主播税收及合规问题的广泛关注，笔者提示四个法律教训值得关注：

一、 税务筹划不是偷逃税的挡箭牌

为何网络主播和明星偷税漏税有恃无恐，以致被开“天价罚单”？薇娅翻车后，其丈夫董海锋发布的道歉声明中提到“我深知我们在税务上并不专业，因此聘用所谓的专业机构帮我们进行税务统筹合规，但后续发现这些所谓的可以通过税务统筹均存在问题”。由此可见，目前市场上很多打着可以通过合法合规的方式“钻空子”合理避税节税的组织，采取的方式并不能逃脱税务机关的法眼，依然被认定为“偷逃税行为”。薇娅及其团队和公司作为年收入几十亿的纳税者，其并非对国家税收政策一无所知，而是寄希望于税务筹划避税结果弄巧成拙。

“合理避税”始终是法律上的灰色领域，其与偷逃税之间的标准也并不清晰。合理避税是指在尊重税法、依法纳税的前提下，减少税务上的支出。许多税务筹划机构打着“合理避税”的幌子，通过设立个人独资企业以核定征收方式偷逃税款，或者不符合税收法律对于财务不规范的小企业核定征收，通过虚假交易收入转移等等，都是法律明确禁止的。所以，纳税人要学习相关税收法律和政策，坚守法律红线，依法经营，诚信纳税，不能完全依赖税务筹划机构，要从企业经营合法合规性上做根本改善，不能投机取巧。

二、 大数据时代税收违法行为无处遁藏

随着互联网时代的到来和大数据的广泛应用，税收的监管和落实也逐渐迈入全面数据化时期，违法行为人不要抱有侥幸心理。此次薇娅的偷漏税行为，正是利用大数据手段及时发现。目前，我国金税工程已进行到第四期，在金税三期基础上，对税务和非税业务流程实现全监控。金税工程四期的启动实施，一定程度上标志着我国正向“以数治税”时期迈进，税务工作将进入一个新的时代。

在此前提下，税务机关能够实时、完整、准确地掌握纳税人涉税信息变动情况。冒名开户，虚假开户，私人账户偷税漏税等行为都无处可藏。通过从互联网上收集与纳税人相关的数据，经数据处理后与征管系统的数据进行分析和比对，对税收风险疑点进行实时预警。通过大数据技术寻找偷税、漏税行为的共同特征，发现逃税行为；通过对纳税人申报信息和网上公开信息进行比较，建立数据模型，寻找税收风险疑点，能够有效查处虚假税前列支、退税欺诈行为。

三、 13.41亿元处罚的法律依据

根据《税收征收管理法》第32条规定，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

第63条第一款规定，对纳税人偷税的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。

薇娅在2019年至2020年期间，通过隐匿其从直播平台取得的佣金收入虚假申报偷逃税款，依法确认其偷逃税款6.43亿元，其他少缴税款0.6亿元。薇娅对其隐匿个人收入偷税行为进行自查并到税务机关主动补缴税款5亿元，占查实偷逃税款的78%，并主动报告税务机关尚未掌握的涉税违法行为，具有主动减轻违法行为危害后果等情节。依据《行政处罚法》给予从轻处罚，对隐匿收入偷税但主动补缴和报告的少缴税款处0.6倍罚款。

另外，根据《税收征收管理法》规定，薇娅隐匿收入偷税且未主动补缴部分，性质恶劣，严重危害国家税收安全，扰乱税收征管秩序，对其予以从重处罚，处4倍罚款；黄薇虚构业务转换收入性质虚假申报偷税部分，较隐匿收入不申报行为，违法情节和危害程度相对较轻，处1倍罚款。所以上述罚款及滞纳金共计13.41亿元。

四、 薇娅的行为是否应承担刑事责任

《刑法》第201条规定，纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额较大的，依照前款的规定处罚。对多次实施前两款行为，未经处理的，按照累计数额计算。有第一款行为，经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任;但是，五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。

根据杭州市税务局稽查局负责人回应，薇娅首次被税务机关按偷税予以行政处罚且此前未因逃避缴纳税款受过刑事处罚，若其能在规定期限内缴清税款、滞纳金和罚款，则依法不予追究刑事责任；若其在规定期限内未缴清税款、滞纳金和罚款，税务机关将依法移送公安机关处理。

总之，明星、主播等高收入群体的“查税风暴”来临，并非偶然和一时之风。大数据税收监管将让违法犯罪行为无处可逃，依法纳税是公民义务，是维护社会公平正义、实现共同富裕的基本要求，任何人都不能游走在法律之外，纳税人要依法合规开展经营活动，才是长久之计。