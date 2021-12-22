大学女生全面超男生，一个标志性事件

来源：澎湃新闻

作者：易之

我上大学那会儿，班里共40人，只有9个男生，我们自诩“九大帅哥”。后来我才知道，除了两位身强体壮的体育特长生，我们其余7个因为身材比较“精致”，被女生私底下叫“七个小矮人”。

等念了硕士更夸张，一个年级80人，只有11个男生。我还记得毕业时聚餐合影，男生在前面坐了一排，后面乌泱乌泱站了好几排女生。我发了个朋友圈，配文：“有幸生在中文系”。

高中我就读文科，早就习惯了被女生团团包围的感觉。我一直觉得，女生多是文科生的幸存者偏差，不过今天的一组数据告诉我，这已经是普遍现象了。

国家统计局21日发布《中国妇女发展纲要（2011—2020年）》终期统计监测报告，其中提到“各类高等教育中女生占比均超过男生”。也就是说，无论是专科生、本科生还是研究生，女生都比男生多了。最“失衡”的是专科，女生占58%；研究生相对温和，女生占50.9%。

这个数据颇有点里程碑的意义。高等教育是有选拔性的，这就意味着女生在这场考试中已经全方位的“胜利”了。无论各个层级，她们的学业表现都比男生出色。这也是我国女性地位提升的一个指征——社会早都没有“女孩不用上学”的想法了，女孩上学是天经地义的事，甚至学习更好都是“天经地义”的。

看看网友们的留言，很多人的印象里，从小开始，老师的小棉袄、收作业的课代表基本都是女生。这可能和基础教育的特征有关——重视知识记忆、强调学习自觉。不可否认，女孩整体的性格特征更适合这种模式。在这方面，多数男生向来心服口服。毕竟和我逃课去打桌球的，从来没有女生。

不过，因为上大学、读研读博的女生多了，就说女生是高等教育的“胜者”，恐怕还为时尚早。我毕业的时候去面试一所中学，一面大概有30个女生和3个男生，二面有10个女生和3个男生，到三面就只有我们3个男生了。

和那些认真想求得一份工作的女生相反，其实我们男生不是那么想当老师，主要心态就是“来都来了，就试试吧”，但性别“优势”就是这么明显。类似的情况后来屡屡出现，以至于我都有点不好意思了，后来直接在宿舍躺平。因为经常有招聘单位的电话打到学院，开口就是“我们想要一个会写材料的，最好是男生”。

毕业招聘的男女差距是有目共睹的，甚至到了需要出台规定“禁止招聘限定男性或男性优先”。所以，女生在高等教育里的优势，很有可能在就业时被拉平了。女生占比多，性别差距甚至被扩大，因为男生更少，也就更紧俏了。

在走出校园后，在职场晋升、家庭分工、社会期待等方面，不得不说，女性面临的困难还有不少：权利困境、社会偏见、各种显性隐形歧视等，都是要一一打败的怪兽。

就在今天，施行近30年的妇女权益保障法迎来又一次重大调整，对女性的权益保障明显增强了。其实从人类历史看，法律、文化层面的男女平等，时间并没有很久。女性体面地从家庭角色转变为社会角色，实现真正意义上的男女平等，依然任重道远。

最后要强调一句，无论是高等教育还是其他领域，男性与女性并不需要争个孰强孰弱，所有人的利益都是一致的。女性的处境更好，意味着这个社会更重视的是勤奋、能力、智慧这些后天因素，而非不可改变的先天特征。这对男性来说，不也是好事吗？