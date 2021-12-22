35岁提前退休，他们过得好吗？

来源：新周刊

作者：舒少环

当“996”“过劳死”及35岁职场危机等不断“卷”来，提前退休愈加被职场人视为一场“自救”，而不只是一个梦。

提前退休，有一个默认的财富门槛。“财务自由”的门槛相当高——据胡润研究院发布的《2021胡润财富自由门槛》，入门级财富自由门槛，中国一线城市为1900万元，二线城市为1200万元，三线城市为600万元。

相比之下，FIRE（“Financial Independence, Retire Early”，即经济独立、提早退休）运动要“亲民”得多——据4%法则，只要攒够个人年支出的25倍资产，就可以提前退休；之后，可以靠投资这笔资产的年回报率（一般为4%）来赚取生活费。

越早到达这一财富门槛，就能越早逃离“职场内卷”、掌握自由人生——这是FIRE运动践行者的信条。

但残酷的是，提早越过那道财富门槛的，只有极少数“幸运儿”。更多的人挤在门外，一边把自己“卷”到更小的空间内，一边奋力往前。

而提前退休的“幸运儿”在彻底逃离职场后，也有一些“自由”的代价——突然从长期“学校到职场”的轨道中滑出，受惯性影响，难免出现不适的“戒断期”反应。

攒钱

“超出原计划25万多元。”Lina对外公布了自己的最新攒钱成果。

按原定“35岁不上班计划”（下文简称“不上班计划”），她在2021年5月的计划存款应为50万元，不过实际存款达到了75万多元。

Lina的不上班计划始于2019年年初，可具化为——180万元存款，加二线城市一套无贷款的房子。概括起来，就是攒钱。

被量化到月度计划存款后，不上班计划一直在快进。“看到银行存款由负债变成六位数，又到更多的六位数，我感觉自己上了瘾。下月存款如果超过计划更多，我就会更爽。”Lina说。

一开始的3个月，加上原来不多的存款，Lina攒了差不多18万元，比计划存款多3万元。到2020年12月，她的攒钱进度又提速，实际存款43万元，超出计划存款11万元。

到2021年2月，Lina手里的存款冲破65万元，比计划存款多19万元。

快进的原因，在于Lina连续“一年一跳槽”，每次跳槽均有超出30%的涨薪。相反，如果她继续留在之前的大厂，即便表现好能升职，涨薪幅度至多20%。

“先去大厂镀个金，之后跳去小厂涨薪。跳槽，一年一跳，是涨薪最快的方式。”工龄6年的Lina已摸透这行的规则。

第一次跳槽，Lina选择去了另一家大厂。她在前一家大厂“过着噩梦般的生活”——加班，无止境的加班，被工作占掉几乎所有的时间。她只敢在凌晨2点后合上电脑大哭，然后失眠。“一天，睡着后，心脏突然跳得厉害，把我跳醒了。我甚至怀疑自己是不是快死了。”Lina说。

更绝望的是，她发现所有可能性都被堵死了，往上升职，“就算爬到部门总监，手下200人，可能只会睡得更晚、更累”。

Lina “一边每天都想辞职”，一边又会查看银行卡余额，默默计算这笔钱够自己在北京撑几个月。很快，被焦虑、没有安全感等情绪击败后，Lina又缩回了公司。直到有一天，Lina被《不上班也有钱》这本书击中，随后就仿制了自己的“35岁不上班计划”。

这一计划开始后，Lina把所有想逃离工作的欲望，转化成攒钱的动力。

她义无反顾地跳去了另一家大厂，重复之前的加班节奏。原因或许是，“在大厂待得还不够久，出去没那么好谈高薪”。Lina说：“钱多、不加班，这两条是最重要的。我现在不会对工作内容有高期待。”

Lina另一大“开源”渠道是基金、股票等投资。“我手里流动资金不到10万元，其余都用在了投资理财上。”

“一般人可能希望手里有更多流动资金，作为应急、赡养父母、投资子女之用。但我没法考虑那么多，我要最先考虑如何尽快让投资理财的收益覆盖我的日常开支。”

至于“节流”，Lina今年立下了不买衣服的flag，房租也直接砍半。一次，她与好朋友相约出去吃饭。但彼此都“厚脸皮”，都想让对方请客，饭局最终作罢。“我现在会到处说，我很抠门。几个好朋友，可能也受了我的影响。”

一旦碰到大额支出，导致这月攒的存款比上月少，Lina心里会低落很久。

Lina到现在都记得：“我爸妈去年装修房子，我给他们买了很多家电。一些朋友结婚，我也要准备份子钱。看到这些月份的存款突然掉下去，我会非常难受。想砍掉这些支出，又办不到，那我该怎么办？”

她形容现在的自己，“像在转轮上加倍拼命跑的老鼠，但老鼠知道，自己早晚有一天会从转轮上下来”。

随着不上班计划超预期进行，Lina现在逐步摆脱了负面情绪的影响。

“世界上90%的人可能都不喜欢自己的工作。如果把这些人的工作状态比作‘慢性自杀’”，Lina说自己“正在缩短慢性自杀的时长，哪怕为此煎熬一段时间”。

门槛

攒够多少钱，才能提前退休？

豆瓣FIRE生活小组的组员有过讨论：“我存款××万元，房产×套，能提前退休吗？”

一个原则是，当被动收入足以覆盖日常开支时，你就可以提前退休了。该怎么实现呢？

按4%法则，假设Lina每月要花6000元，一年开支72000元，那么，她要准备的“退休金”就是180万元。FIRE运动主张通过降低物欲、增加收入等，迅速攒够这笔“退休金”，以实现提前退休。

美国财经博主Flannel Guy ROI对此提出了反思，他在《提前退休的“隐秘”》一文中算了一笔账。大约50%的美国家庭，年收入超过5万美元（2013年数据，下同）；另外大约50%的美国家庭，年收入更少。以年收入5万美元的美国普通家庭为例，即便“降低物欲”、刨除额外花销，他们每年可能要花费3.6万美元购买必需品，一年只能攒下1.4万美元。按提前退休的计算公式，这个家庭大致需要64年才能实现财务独立。

提前退休并不容易实现，所以，有外媒用“新休闲贵族”这一名词来形容那些提前退休人士。

在国内，实现提前退休更难。“相较美国的退休金计算方法，国内的提前退休门槛会更高。”已提前退休多年的山水居士介绍，“4%法则是在西方高福利社会的条件下提出的，一旦脱离那样的社会福利环境，就不大适用了，尤其是在低利率时代。”

也因此，国内提前退休的人群，集中在“金字塔塔尖”那一小部分。“比如，一些家底厚的富二代、全职主妇或主夫，以及靠时代红利投资地产、金融等淘到金的人。那些白手起家、完全靠自己工作攒钱的，占比很小。”山水居士总结道。

退休之后

躺着，是豆瓣用户“躺师”提前退休后的大部分状态。在家，床上躺；出门，要么去盲人推拿那躺，要么就去足疗、按摩或搓澡，“都算躺着的活动”。

到后来，躺师干脆连门都不想出，“一天24小时，几乎都苟在床上”。

躺师不到30岁，在今年提前退休。退休的前几个月，按照设想，她每天应该规律作息，锻炼身体，多学点东西。

但她对一件事情的热情，常常还没开始就被消耗完了。比如，她买了一套健身器材、一身健身服装后，就不想健身了，她一天都没练过。退休后一松懈下来，几乎一切都在朝她设想的反面发展。

躺师每天唯一做的，是祈祷自己买的股票一直涨。一开始，她只在心里默默祈祷，到后来，她改成每天在社交平台发一句“祈祷词”。

这样的生活持续了5个月后，躺师陷入了自我挣扎：“太难熬了，每天都无事可干。”

“兴奋期过后，无聊、焦虑等情绪会逐渐涌出。甚至还有人患上了轻度或中度抑郁症和焦虑症”，山水居士把这些负面情绪概括为提前退休的“戒断期”反应。

提前退休，要面临一系列人际关系、生活方式等的重建。以往被工作填满的大段时间，退休后一下子变成了空白。

“很多人退休后会去旅游。但旅游久了，如果找不到深层次的动力，也就慢慢变得无聊与空洞了。”山水居士强调价值驱动力在退休后的重要性。

如果一个人在工作时，因为忙碌、生计长期忽视了价值感，那提前退休后，当更多空白时间涌来，对价值感的需求就更强烈了。长期找不到价值感所在，退休后有可能会出现精神危机。山水居士最近找到了一件发挥专长的事——提供退休、职场等问题咨询。

一些提前退休人士会去干很多发挥自我价值的事情。比如，不少人都乐于分享提前退休的感悟与思考。Money Mustache——FIRE运动的代表人物之一，在30岁退休后就创办了一个讨论“提前退休”相关话题的论坛。

“又想回去上班了。”也有人退休后迟迟找不到价值感，以至于冒出这样的想法。

桃子退休后，在写作上花了很大力气。但写了30万字小说后，她宣布暂停。“写作还是需要天赋的，我在其中找不到价值感。”

在此前的工作中，桃子虽然累，获得的价值感却很高。如今，桃子开始寻找新的工作机会。不过，“中间空了好几年，现在找工作有点尴尬。我之前的公司属于行业第一梯队，继续锁定这一梯队呢，并不好找；自降身段呢，我又不愿意”。

“网络上更多展示了少部分提前退休者的高光时刻，这只是冰山一角。大部分提前退休者并没有发声，很多真实的困境与漫长的生活安排等问题，都被藏在海面以下。”山水居士分析道。

说到底，不管是不是提前退休，人的焦虑感是恒存项。人都需要劳动，而且更深层次的需求比如价值感，都希望被满足。

提前退休的价值，或许在于敢于突破常规——“不停工作，直到可以退休”不再是个必选项。它让人们知道，自己可以放弃固有选项，并尝试一条新路。