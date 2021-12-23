疫情笼罩 德国将如何辞旧迎新？

来源：德国之声中文网

作者：Kay-Alexander Scholz

圣诞节是德国最重要的节日。尽管奥密克戎日益逼近，但政府仍决定不会在圣诞期间实施类似于荷兰的紧急停摆措施。这是德国总理肖尔茨和各州州长举行的视频联席会议上，各方达成的共识。

政府决定从12月28日开始，对社交活动进行限制，如关闭酒吧和舞厅，足球比赛不得有观众现场观看。

政府还禁止销售和施放烟火，以避免新年夜烟火炮竹事故给医院增添额外的负担。

此外，政府还禁止了户外集会活动，新年夜私人聚会以十人为上限，未接种疫苗者则只可以同两人聚会。

德国总理肖尔茨呼吁民众，以谨慎和负责任的态度去度过本次圣诞新年假期，并希望假期内有尽可能多的人去接受加强针注射。他表示，前一段出现的疫苗短缺现象已经得到解决。

联邦及各州政府认为，目前并没有必要进一步收紧现行防疫措施。德国现在的新冠疫情主要由德尔塔变异毒株造成，每日新增病例虽然有所下降，但感染人数仍相当多。十万人七天感染率仍超过三百。接受急救的病例也低于第三波疫情的水平。全德范围内，急救病床的使用率大约为五分之一。

过去几周政府采取的一系列防疫措施，显然对遏制疫情起到了一定作用。相比之下，英国和丹麦的防疫措施要宽泛许多，这也许造成了上述两国感染人数的激增。

不过，也有人并不认同政府的意见。联席会议尚未结束之前，负责德国疾控事务的罗伯特科赫研究所发表声明，要求立即采取措施"最大程度地限制社交活动"，关闭餐馆酒吧，并限制出门旅行。

罗伯特科赫研究所表示，依据不同推算模式，今后每天感染人数可能会数以十万计。欧盟委员会也认为，一月份，奥密克戎将取代德尔塔成为主要感染源。

各州之间也存在意见分歧。疫情最为严重的萨克森和巴符州批评联席会议达成的防疫共识仍过于宽松。

政府和防疫专家们一致认为，对奥密克戎传播模式的推演显示，德国疫情将发生"质的变化"。不能排除短时间内出现大量病患以及大规模隔离的可能性。届时除医院之外，警察、消防、水电供给以及大众传媒等重要的基础设施部门也将面临巨大压力。由私营经济主导的物流、货物运输以及食品供给也将面临考验。

联邦及各州政府表示，今后几天内将为明年头几个月制定出应急计划，以避免疫情造成供给紧张的局面。

政府当前采取的防疫措施以及应急计划是否足以应对即将到来的第五波疫情，还有待进一步观察。下一轮联邦及各州联席会议将于1月7日举行。