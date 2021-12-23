马斯克、傻瓜的围墙和共同富裕

来源：日经中文网

作者：田中阳

美国特斯拉创始人、首席执行官（CEO）伊隆·马斯克是一个争议不断的人，经常爆出惊世之语。其一是联合国世界粮食计划署（WFP）署长戴维·比斯利在电视节目中点名马斯克，“只要（超级富豪）捐赠60亿美元，就能帮助那些不被救助就会死去的4200万人”。

鉴于此，马斯克在推特上表示，“只要联合国证明60亿美元就能解决全球饥饿问题，而且任何人都知道钱如何使用，我会立即出售特斯拉股权，准备60亿美元”。这是多么宽广的心胸。

另一个则是马斯克自己发起的行为。11月6日，他在推特上发起了投票，“最近有人说股票的账面收益成为逃税的手段。所以我提议出售10%特斯拉股票，你是否支持？”，表示将遵从投票结果。

按现在的股价计算这笔交易达到约200亿美元。投票已经结束，结果是赞成出售超过反对。

不清楚捐赠60亿美元和抛售股票这两件事之间存在何种关系。但有观点认为，美国社会长期存在对超级富豪的严厉视线，质疑他们“几乎不纳税，财富越积越多是否恰当”。这是对这种观点的马斯克式回应。

针对马斯克的言行，回想起日本解剖学者养老孟司约20年前出版的著名畅销书《傻瓜的围墙》中的一段话。

“欲望有很多种。例如食欲或性欲，一旦得到满足，就会暂时消失。但是，人类大脑变得更加强大，某种欲望就会没有止境。对金钱的欲望就是典型，没有穷尽。总之，这种欲望或许属于本能，没有基因方面的抑制”。养老孟司称之为“欲望的失控”。

如果按照《傻瓜的围墙》的说法，马斯克有可能打破这堵围墙。

从对财富的执着来看，尤其是创始人，不仅存在“傻瓜的围墙”一说，还有财富即自己这种“分身”说。对创始人来说，从零开始创造的企业的销售额、利润和股价上升会让人感到创始人自身“变得了不起”。相反，如果这些数值下降，就会产生“切肤之痛”。

曾是日本最大流通企业的大荣创始人中内功曾表示：“企业就是我的分身”。尤其是随着岁月流逝、体力下降之后，创始人会更加积极地壮大分身。孤独的创始人的猜疑心加强，相信的东西往往是持续膨胀的数字，也就是财富。放弃财富更加糟糕。更何况所持股票的出售可能导致经营影响力下降，更为严重。

对于财富问题，世界营销学者菲利普·科特勒(Philip Kotler)常常这样表示，“每当听说美国企业的CEO拿到巨额报酬的新闻，我就会怒气上冲。他们的贪欲从哪儿来的？”与养老孟司同样，科特勒也对贪婪发出了严厉批评。

关于对财富的执着，科特勒在《我的履历书》栏目中写道：“（富裕阶层）获取不相应的财富，难道不知道这是在勒住自己的脖子吗？财富分布不均最终会降低中产阶级的购买力，消费需求不是持平就是减少。就业也会随之减少。国民的不满加剧，导致愤怒，这一点无法否认”。其看法是，如果财富没有被适当分配给中产阶级，富裕阶层本身也将无法获得财富带来的恩惠。

科特勒在提到高额的董事薪酬时表示，“归根结底来说，是否有人能够配得上这么高的报酬？”科特勒在投身于营销研究之前的专业是劳动经济学，这是他特有的看法。

围绕财富分配的理想状态，不仅是美国的问题，在日本之前的众议院选举中也成为争论焦点之一。中国提出的“共同富裕”也受到关注。

原本财富的分配在市场经济之中自然完成，然后通过税收等制度进行再分配。但是，在社会复杂化的情况下，这种社会体系越来越难以发挥功能，这也是事实。异常气象和新冠疫情等外在因素也在动摇经济社会。全球出现了对导致贫富差距扩大的新自由主义的修正动向。

因此，“捐赠”这一古已有之的方式受到了关注。马斯克或许是想缓解社会对避税的批评。作为缓解贫富差距的手段，面临社会和民众的隐性压力，他选择了容易理解的捐赠这一形式。

在日本，曾与马斯克有过交流的ZOZO创始人前泽友作出售企业股权，模仿“长腿叔叔（匿名捐赠的小说人物）”，将钱分给了很多人。他表示“希望大家都变得幸福”，显得非常真诚。

财富的分配到底该如何进行？《傻瓜的围墙》的第八章（最终一章）这样写道：“对傻瓜来说，只有围墙的内侧才是世界，看不到外面。甚至并不知道外面的存在”。马斯克等人能否打破围墙，不断创造出重视财富分配的新企业家形象呢？