“大辞职潮” 为何美国人纷纷离开工作岗位？

来源：美国之音

作者：魏之

在新冠疫情横扫全球的同时，美国正经历着罕见的“大辞职潮”，创纪录的美国工人辞去工作，也没有进入新的工作岗位。这股辞职潮与中国的躺平运动有何异同？企业如何才能留住员工？

“大辞职潮”（Great Resignation）是德克萨斯农工大学教授安东尼·克劳兹（Anthony Klotz）提出的一个概念，他预测在新冠大流行结束、生活恢复“正常”后，将有大量人离职。

瓦莱丽·摩尔曾是某健身品牌的产品经理，今年8月也加入了辞职大军。她说，疫情前就已经繁重的工作，疫情开始后更变本加厉。许多时候她发现自己除了睡觉就是在工作，无法把私人生活和工作分隔开来。

她告诉美国之音：“疫情期间，在我们公司的一些领域，人们在工作方面的期望更高，因为你不工作还能干什么？ 人们被困在室内，所以你更被期望可以用下班后的时间再做一些工作，很多人也这样做了，因为很多人都很无聊，而且非常焦虑，所以他们只能工作。 我认为整个公司都有这样一种调性。”

她说，经常发现自己下班后做着运动或家务事，突然听到手机响，就本能地抓起手机开始回工作信息或邮件。虽然告诉自己，只干几分钟的活，但几乎每次一做就是几个小时。

美国劳工统计局12月8日公布的数据显示，今年10月份有约420万人从非农业岗位辞职，占美国劳动力总人数约3%。相比之下，2000年以来到疫情前，美国辞职率一直在2%上下浮动。10月辞职率最高的行业为休闲和餐旅业，辞职率达5.7%。零售业的辞职率也达到4.4%，远高于平均水平。到10月为止，今年约有3440万人辞职。离职大军中，职业中期的员工，即30到40岁的人离职率最高。

此外，退休年龄人员的离职也加剧了“辞职潮”。根据堪萨斯城联邦储蓄银行的数据，从2020年2月到2021年6月，退休人员数量增加了360万，高于根据疫情前的退休趋势预期的150万。

外交政策和国家安全智库亨利·杰克逊协会的副研究员、美国经济学家克里斯·鲍尔丁（Christopher Balding）对美国之音说：“我认为其中一个问题是我们已经看到了人口结构的巨大转变。我们本来预计婴儿潮一代有很多人将在未来几年开始退休，我认为劳动力市场的很多证据基本上都表明将要退休的婴儿潮一代现在就说‘嘿，我现在要退休了。’我认为最大的问题之一是人口结构的转变。”

求职网站Joblist最近进行的一项调查显示，所有求职者中有22%的人表示已辞去之前的工作，73%的现职员工表示他们正在积极考虑辞去工作。

许多美国人疫情期间使用自己多年的积蓄来维持离职之后的生活。由于失业救济金的增加和纾困金，美国个人储蓄率在疫情期间飙升，缓解了人们在考虑离职时对经济因素的担忧。

根据Joblist的调查，今年辞职的一些主要原因包括对疫情期间雇主如何对待他们不满意，低工资或缺乏福利，以及缺乏工作与生活的平衡。

新冠疫情中，许多人感到倦怠感增加，心理健康状况恶化。人们重新审视职业路线、生活质量和需求。根据美国关注职场心理健康的非营利组织Mind Share Partners的一项调查，在2021年离职的80、90后中有三分之二的人提到了心理健康原因，而00后的比例更高，为81%。

摩尔说：“疫情期间，我父亲很不幸被诊断出患有癌症，给我带来更多的压力。我并不真正热爱我当时的工作，而且所有的个人压力使情况变得更加复杂，我对我的职业方向和当时的工作都不满意，到了有一个月我每天都哭的地步。我不是一个情绪化的人，所以我没有用应有的方式表达我的情绪，所以这（每天都哭）对我来说就像一个真正的红色警告。”

照顾病重的父亲以及自己超负荷的工作使她濒临崩溃，摩尔决定辞职。

摩尔终于有时间去夏威夷去看望好多年不见的兄弟。那里人们的生活状态使她重新审视自己的生活轨迹和对生活的期许。

她说：“我一直听到这句话，工作是为了生活，而不是为了工作而生活。但看到他（兄弟）建立自己的生活的方式，我意识到这句话真正的含义，就是你弄清楚你想做什么，你想怎么生活，然后你围绕你想做的事找到一份适合你的工作。 不是你找一份工作，然后让你的生活来适应这份工作。而是你建立你想要的生活，然后让你的工作来适应你的生活。我以前从未想过这一点。我一直认为要先找到一份工作，然后再担心剩下的事情，因为你必须有份工作。 所以这让我大开眼界。”

美国面对的“大辞职潮”并不罕见，德国、日本和其他发达国家也看到了同样的趋势。在世界各地，数百万人正在重新思考他们的工作和生活方式，以及如何更好地平衡两者。数十年来，发达国家的压力一直在增加。收入停滞不前，工作保障变得岌岌可危，住房和教育成本飙升，使得能够过上稳定经济生活的年轻人越来越少。

中国也在经历一场“躺平”运动。 一开始是中国青年叛逆的机智表达，如今已成为连当局都承认的运动。10月，阿里巴巴和字节跳动等公司的数千名员工通过在公共电子表格上发布有关他们工作时间的信息，参与了一项名为“打工人也需要生活”的在线活动。随后，字节跳动要求缩短工作时间。

中国计划到2035 年将中等收入阶层的人口规模扩大一倍，最近也推行了旨在改善临时工条件和降低住房和教育成本的政策，来提高生活质量，但经济增长放缓导致中国更多地关注如何分配这些收益。

在劳动力大量离开劳动市场的情况下，专家建议企业应当做出调整，改变自身，以挽留现有的员工。

咨询公司7th Mind Inc的CEO布里特·安德里亚塔（Britt Andreatta）给《企业家》杂志撰文，建议公司应当从5点着手，留住自己的员工。

首先，应当创造更好的工作场所，包括加薪和提供发展晋升的机会，以及让员工觉得自己受到公平和尊重地对待。

第二，应当解决职场疲劳过度的问题。她说，精明的领导者应该对能帮助员工减轻压力和倦怠的服务进行投资，例如带薪休假以及扩大心理健康和治疗服务。

第三，改变定义和衡量工作的方式。她建议雇主应当衡量工作成果，而不是工作时间，在工作时间方面允许更大的灵活性，并阐明如何评估绩效。她还强调应当减少会议，哈佛大学的一项研究发现，65% 的员工表示，会议使他们无法完成自己的工作。

Joblist计划在1月份发布其最近一次调查的结果，但初步数据显示，61%的求职者对2022年的远程工作机会感兴趣。目前，全职或部分时间远程工作的员工中，45%的人表示如果他们的雇主在2022年要求他们回办公室工作，他们就会辞职。

鲍尔丁说：“即使疫情明天就结束，我也不认为我们会看到人们一个月内会回到办公室工作。我认为很多公司都要想办法在在家工作和在办公室工作之间找到平衡。”

第四，认可并奖励忠诚的员工。她说，员工渴望看到他们的贡献被重视，所以，提供经济奖励，如额外带薪休假或“忠诚”奖金，会让员工看到留下来的价值。

第五，建立一个学习和发展团队，给员工提供学习和充电机会。盖勒普的一份调查显示，87% 的80后认为“专业或职业成长和发展机会”是他们求职的首要因素。

摩尔希望她的下一份工作可以让她更好的平衡生活和工作，与同事建立积极的关系。

她说：“我看到一些公司在做的事情，我想，‘哇，你们真的培养你的团队来做这些事情。你们给他们很多的自主权，很信任他们。’我希望我的雇主能信任我和我的团队能有很好的表现。”