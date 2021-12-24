莫名成他人网贷“紧急联系人”，每天被催收怎么办？

来源：北京日报客户端

作者：李松林

生活中，不少场景都会要求填写“紧急联系人”，网络借钱也不例外。然而，有中国民众投诉，自己在不知情的情况下，就被他人填写为紧急联系人，而受到催收电话骚扰。

记者调查发现，一些网络借钱平台对“紧急联系人”的把关审核并不严格。甚至胡乱填写姓名和电话，也很快能通过贷款额度审批。

苦恼莫名被催收，解释也没用

“所以，我该怎么防止被催收电话打扰呢？每次来电号码都不一样……”望着手机上一条条短信和一个个催款号码，上班族武琳十分愤怒。她说，自己在完全不知情的情况下，被前男友设置为了网络贷款的“紧急联系人”，而自己已经和前男友分手多年。

武琳说，这一个月以来，面对接踵而至的催收电话和短信，她第一时间便向对方表明了身份。但对方表示其前男友联系不上，因此只能找她帮忙“带话”。“虽然对方说得有鼻子有眼的，但这都多少年了，我自始至终都不知道有这回事，最开始还以为是高级诈骗……”一阵抱怨后，她未曾料到，接下来的一个月之内，几乎每天都有催收电话或短信轮番到来，“严重影响了我的生活。”

正是前男友偷偷填写了自己的相关信息，武琳才会收到催收电话或短信。与此同时，更有人因为并不认识他人，莫名其妙就成了“紧急联系人”而被骚扰。

“在我明确告知对方，自己不认识欠款人的情况下，还每天都有各个归属地的号码打给我，每天重复一样的话题……”钱尚明在网络投诉平台表示，自己早已明确地和催收人员、电话客服说清楚了自己不是某先生，也并不认识欠款人，“但每天依旧最少有三个以上电话打给我。”

类似并不知情、莫名就成为“紧急联系人”而被骚扰的情况，并不少见。记者在“黑猫投诉”输入“紧急联系人”关键词发现，有近13000条投诉与此相关。在这些投诉中，大多是由于用户还款逾期而产生的。其中，有一部分是借款人主动发帖，要求平台不要再骚扰“紧急联系人”；也有相当一部分，是突然被骚扰的“紧急联系人”投诉，自己并不认识某某借款人等等。

测试紧急联系人，平台缺审核

网络借钱时，紧急联系人承担着怎样的角色？如果借款者不填写或者随便填写能否通过审核？记者测试多家网络借钱平台发现，一些网络借钱平台或软件在完成身份认证等环节后，需要借款人填写紧急联系人信息。但即使紧急联系人是随意填写或虚构填写，也能很快通过额度审批。

一款下载量达2000多万次的“XX贷款”，宣称“AI推荐更智能，通过率翻倍，最快一分钟放款。”进入软件后，软件提醒需获取设备信息、通讯录权限等。而在完成实名认证、上传身份证照片等环节后，还需填写“联系人信息”，并提示“信息真实，通过率提升30%”。记者随意填写了两位联系人姓名及电话提交，竟然很快获得通过。

“您提交的借款申请已经审核通过啦，速来XX把钱提到银行卡吧！”“亲爱的XX先生，您的15000元消费额度已申请成功，可登录App查看。”不到10分钟，记者收到一条短信，显示贷款额度已审核通过。不仅如此，原本计划借贷的10000元（人民币，下同，2100新元）额度还“增长”了5000元。

另一家有一亿次下载量的“XX贷”平台，借款操作流程与前述平台大同小异。在开启获取设备识别码、电话通讯录等权限后，需完成身份证上传、人脸识别、填写银行卡卡号等信息。而后，才进入填写“紧急联系人”环节。只不过，该平台的紧急联系人必须在电话通讯录中选取。页面显示总共可填写四位紧急联系人，记者尝试随意在通讯录填入了两个信息，等待约30秒后，也成功获得6000元借钱额度。

为何随意填写一些人的信息作为“紧急联系人”，也能通过额度审核？对此，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林分析说，信用贷款主要是基于贷款人的本人信息做出信用判断，紧急联系人本身并非贷款担保人，不存在债务责任。“所以在贷款审批过程中，并不是将紧急联系人的资信作为参考条件。因此，随便填写一个紧急联系人和信贷审批没有关联。”

骚扰催收有团队，业务能外包

即使网络借钱平台宣称“低门槛”“放款快”“利率低”，伴随还款逾期而来的催收电话或短信，也让人头疼。尤其是，对于那些并不知情的“紧急联系人”来说，更是郁闷。这些网络催收者来自哪里、如何催收？如果莫名被骚扰，有什么途径或方式“消停”？

记者调查发现，目前不同类型和品牌的贷款平台，其催收队伍的来源并不一致。有的是平台所属的负责催收的团队，而更多的催收者，则来源于第三方平台或者专门的催收队伍。在催收方式上，电话或短信催收是常态，且时常带有威胁恐吓性质。

“XXX分期借贷恶意透支已进行网络公布，现通过合法途径获得你住址及现活动区域。由XXX进行三日蹲守催缴，并推送至单位及村委进行公布。”这是莫名被“紧急联系人”的小乐收到的催收短信。小乐郁闷地表示，自己多次明确告知客服，和某某早已没有联系了。“随便填个手机号码就可以做紧急联系人吗？他逾期一直打我电话干嘛？还一直给我发短信？”

前述下载量达1亿次的“XX乐”贷款平台，则在页面最下方，用小字号附上一则“温馨提示”：“XX乐”不是服务提供方，不对用户的借款行为作出任何承诺与保证，亦不负责后续还款催收等工作，如有任何问题或纠纷，请直接与上述第三方沟通联系。

此前有报道称，如今网络上有一些专门的催收平台。一般情况下，在这类催收平台上，只需要简单地用手机、身份证注册，就可以成为一名“催客”，承揽该平台上发布的委托追债单子。“所以现在一些网贷行业催收都是直接外包给平台的，可以节省成本。”而记者调查发现，目前网络也有一些专门培训“催客”的课程或者网站，培训“催客”的网站还宣称“用法律武装自己，用专业提升业绩”。

那么，如果自己被催收“误伤”，究竟该怎么办？记者以受到骚扰为由联系“XX贷”平台。平台客服专员表示，如果遭遇打扰，可以向平台报上自己的电话号码，平台核对后帮助处理。“如果不需要催收电话再打扰联系您，我们可以帮助做反馈，在后台修改设置。要说出您的手机号码，我们这边要看一下目前所处的进度和阶段。”

说法：平台有义务审核相关信息

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林提醒，借款人在相关平台借钱填写紧急联系人信息时，相关平台有义务向所填写的紧急联系人寻求确认。“这个确认，不是确认债务连带责任，而是确认是否知情、是否愿意为借款人在失联状况下提供联系方式等。”盘和林说，关键是紧急联系人要有知情权，以及明确告知紧急联系人和债务无关。否则，未经紧急联系人允许，平台不能收集紧急联系人的信息。

“紧急联系人不是法律意义上的债务保证人，或者担保人，因此不承担债务责任。只是一个联系人的角色。”中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍说。因此，一些网贷平台可能就不会太严格地去核实紧急联系人的情况。但是，填写紧急联系人需要慎重，因为填写不当或者虚构信息，可能涉嫌违法。

“如果无端成了贷款的紧急联系人，按照《个人信息保护法》的规定，这属于侵权行为，是违法的；而被骚扰的个人可以按照《个人信息保护法》和《民法典》的规定，告知平台，要求其及时采取更正、修改、删除信息等措施。”朱巍表示，而如果上述措施并未跟进落实，“紧急联系人”还是不断被骚扰追偿，严重情况下，就涉嫌寻衅滋事。