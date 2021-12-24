知网是否涉嫌垄断？中国国家市场监管总局将核实研究

来源：长江日报

作者：李玉莹

中国知网是否涉嫌行业垄断？国家市场监督管理总局12月23日在回复网友留言时表示，将予以核实研究。

长江日报对中南财经政法大学89岁退休教授赵德馨状告中国知网维权的报道，连日来引发社会各界广泛关注。不少网友在社交媒体上发出疑问：中国知网是否涉嫌行业垄断？

“知网每年的价格都在涨，但不用又不行。”某高校图书馆负责人在接受长江日报记者采访时无奈地说。记者网上检索发现，部分高校甚至发布公告暂停使用知网，停用原因均为知网涨价过高，无法和学校达成使用协议。

陕西省政协委员、西安交通大学教授贾申利2020年曾提交提案反映中国知网价格持续上涨问题。陕西省发改委给出的答复是：建议向国家市场监督管理总局反映中国知网的行为。

武汉大学竞争法与竞争政策研究中心主任、武汉大学法学院教授孙晋接受长江日报记者采访时表示，中国知网是否涉嫌行业垄断，需反垄断执法机构或司法机关进行深入调查核实后作出专业判定。

中国知网是否涉嫌行业垄断？国家市场监督管理总局反垄断局12月23日回复网友留言时表示：“我国《反垄断法》禁止具有市场支配地位的经营者实施滥用市场支配地位行为。相关经营者的行为是否违反《反垄断法》，需要反垄断执法机构研究、分析具体证据并通过相应的程序作出判定。对于您反映的问题，市场监管总局将予以核实研究。”