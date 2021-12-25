人类花滑梦想之技，羽生结弦完成阿克塞尔四周跳

来源：五星体育

“从刚刚练习花滑开始，我就梦想着阿克塞尔四周跳。”2017年时，22岁的羽生结弦这样说。就在今天，全日本花样滑冰锦标赛暨北京冬奥会选拔赛在埼玉超级体育馆举行开幕式，羽生结弦在赛前的公开练习中，完成了一个单足落冰的阿克塞尔四周跳，他也是第一位在公开场合中完成这一跳跃的选手。

果然，人类的梦想是没有终点的。

四周跳是花滑里最难的一个动作，也是参加奥运会的技术门槛。在四周跳时，人类需要违抗生存本能。在空中将身体的转速达到每分钟400转，并始终要控制好身体，一辆开到100公里/小时的车轮转速，也不过每分钟800转……

而阿克塞尔四周跳就更过分了，阿克塞尔跳（也叫：前外点冰跳）是唯一向前起跳的花样滑冰跳跃动作。由于起跳与落冰方向不同，阿克塞尔跳的空中转体比其它种类的跳跃多出半周。简单来说就是：你要在一定的助滑后跳跃到大概八十厘米的高度再在空中滞空旋转四周半然后还要成功落冰......

而拿其他项目来举例，就是百米跑进9秒5，马拉松轰进2小时大关。阿克塞尔四周跳作为花滑有史以来最难的跳跃，在羽生之前我们很难相信真的有人可以完成，但羽生用他的花滑人生证明了这是可以的。“攻克阿克塞尔四周跳是我接下来的唯一动力，我真的很想成为第一位在比赛中完成这个跳跃的人。”平昌冬奥会之后，羽生结弦就把阿克塞尔四周跳当做一个自己的执念。

其实，羽生结弦在整个北京冬奥周期很少谈及可能实现的另一项成就——冬奥男单三连冠。在此之前，只有瑞典名宿格拉夫斯特伦完成过奥运男单三连冠（1920、1924、1928，其中1920年花滑仍为夏奥会项目）。但可以肯定的是，无论成功与否，他都会在赛场上去尝试这一跳。

你很难不佩服这样的人，他已经是这个世界上在这个领域的最强者，但仍怀揣着梦想不断的追求突破极限。

就像他自己所说的那样：“曾经有过许多艰难之事，但没有不拂晓的夜。”