妻子拒绝生娃，丈夫起诉败了

来源：法治日报

因为妻子拒绝生育，丈夫认为自己的生育权被侵害，一纸诉状将妻子告上法庭，要求妻子赔偿精神损害。近日，重庆市潼南区人民法院驳回了男方的诉讼请求。

李强(化名)与王红(化名)在外务工时相识相恋，并于2008年自愿登记结婚。王红系再婚，与前夫育有一女，现跟随李强与王红生活。婚后，夫妻俩一直未生育共同子女。后来李强得知王红已做绝育手术，李强及李强母亲一度要求王红通过手术恢复生育能力，遭到王红拒绝。李强考虑到夫妻感情尚好，并且王红承诺会与其白头偕老，便接受了王红拒绝生育的事实。

后来两人发生矛盾，王红分别于2019年、2021年向法院起诉要求与李强离婚，法院均以证据不足以证明夫妻感情确已彻底破裂为由，驳回了王红的诉讼请求。李强认为王红背弃了当年白头偕老的承诺，多次起诉离婚，拒绝生育，给本人造成严重的精神损害，故于2021年7月诉至潼南法院，要求王红给付精神抚慰金15万元。

法院审理认为，生育不是婚姻的必然结果，女性也并非生育工具，公民享有生育的权利，同时也享有不生育的自由。本案中，王红的女儿现已成年，与李强已经形成法律上的继父女关系，李强有权在年老以后要求其履行赡养义务，不必担心因未生育子女而老无所养。据此，法院依法判决驳回李强的诉讼请求。

女方不想要孩子男方能否强迫呢？对此，该案承办法官表示，男女双方在繁衍后代问题上享有平等的权利，夫妻双方因生育权产生冲突时，男方不得违背女方意愿主张其权利，即一方生育权利的实现不得妨碍另一方的生育权利。从社会分工和生理构造上来看，女性不仅在照顾、抚育子女方面履行更多的义务，而且怀孕、生育和哺乳更无法由男人替代，而由女性独自承担艰辛和风险。在男方坚持要孩子而女方不愿生育的前提下，由男方做主，就意味着丈夫享有对妻子身体和意志的强制权，这将以女性人身自由的丧失和身心被摧残为代价。因此，更多地赋权于女性，既是对妇女的人文关怀和特殊保护，也体现了法律公正。

“总之，夫妻之间享有平等的生育权，当两个平等的权利相冲突时，其行使必然有先后，无论从何种角度出发，都应当首先保护妇女的权益。”承办法官说。