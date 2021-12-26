从“李子柒”到“张同学”：中国草根网红背后的乡愁密码

来源：新华社

伴着魔性的音乐，“张同学”从东北火炕一跃而起、拉开粉色印花窗帘，下床喂狗、养鸡、买肉、做饭……在快速切换的镜头下，中国乡村生活的一天由此展开。

“张同学”本名张凯，是一名短视频创作者。短短2个月内，他创作的45个乡村生活类短视频在网络平台累计获赞5000多万，粉丝数量涨至1600多万。

很多中国网友将“张同学”与几年前走红的“李子柒”做比较。“李子柒”是一位四川的草根网红，她田园式的乡村生活类短视频受到海内外粉丝的追捧。目前，“李子柒”的海外多平台粉丝量累计已超过2500万。

从“李子柒”到“张同学”，越来越多的草根网红通过短视频等创作形式展现中国乡村生活。网络平台抖音2021年6月公布的数据显示，过去一年，该平台农村视频总获赞量达129亿，农村视频创作者总收入比上年增长15倍。

“怀念”是网友对这类视频最多的评论之一。在“张同学”的视频中，能看到很多20世纪八九十年代的中国乡村记忆：低矮的红瓦砖房、满屋的旧家具、冒着红色火苗的灶膛……

真正走进“张同学”的家乡，看到的是与“红瓦砖房的破旧老屋”完全不同的图景。在村与山之间，蜿蜒的小径上点缀的是“白墙灰瓦的现代民居”。村民家中，地热、自来水、各式家具电器一应俱全。

“视频里很多细节来自我的童年记忆，并不完全是现在的乡村。”36岁的张凯说，自己是一名土生土长的农村人，长大后一直在城里工作；直到2020年7月，才辞职回乡，试着用短视频来展现家乡过去和现在的美。

45岁的大连市民王乐是一名乡村生活类短视频爱好者。他说，在“张同学”的短视频里，院子里冻着雪的菜地、庄稼地里扎起的秸秆堆、远山上高矮相间的松树林……这些画面总能勾起他对小时候农村生活的回忆。“等退休后，我要回农村过晚年生活。”

王乐的感受折射出许多中国人的共同心态——乡愁。

“随着中国城镇化水平的不断提高，越来越多的农民变成市民，乡村生活就成为他们美好的回忆。”西南政法大学新闻传播学院教授谢太平说。

中国第七次人口普查数据显示，2020年，居住在城镇的人口为90199万人，占63.89%。与此同时，中国数字化发展迅猛，中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，中国网民总体规模超过10亿，农村网民规模为2.97亿，占网民整体的29.4%。

谢太平说，正是在这样的背景下，从“李子柒”到“张同学”，他们通过或田园、或怀旧的镜头展现了“充满烟火气的乡村”，勾起了网民对家乡的思念。

“我爱我的家乡，我也想为它的发展出一份力。”26岁的郭佳明毕业于沈阳农业大学，在外工作一段时间后，选择回村创业。他研究改良了碱地西红柿种植技术，还通过“直播带货”成功销出几万斤碱地柿子。

统计数据显示，2020年中国各类返乡入乡创业创新人员达1010万。在相关创业项目中，有55%运用信息技术开办网店、云视频、直播直销、无接触配送等，积极打造“网红产品”。

与他们的父辈相比，“新农人”借助手机与网络，来记录、展现农村生活，既留住了乡愁，也为家乡发展带来了新活力。

“农村是我的根，我想把家乡更多好东西卖出去，让家乡变得更热闹、更富裕。”张凯对未来充满期待。