明星番位之争：番位不是争出来的，是演出来的

来源：齐鲁晚报

作者：张莹

12月22日，国家广播电视总局在官网公示《电视剧母版制作规范》广播电视和网络视听行业标准报批稿，除了相关技术标准要求，其中还提到，演职人员在电视剧的署名方式、顺序、位置等由聘用合同约定，制片人应在与演职人员签署聘用合同时就署名问题进行沟通和约定，规避争排位等署名纠纷的发生。

演职人员在电视剧的署名方式、顺序、位置等，被业内俗称为所谓的“番位”，谁是主角？谁站C位？这似乎已经成了影视剧绕不过去的坎儿。

明星的番位之争有多激烈，看看正在播出的某部电视剧片头就知道了：领衔主演、特别出演、特邀主演、联合主演、友情出演，你从这些博大精深的汉语词汇组合中，很容易想象到剧集出品人的纠结，为了安抚众明星，绞尽脑汁造同义词，告诉大家你们都是主角、你们都是C位，真是让人头疼的番位之争。

番位有那么重要吗？近些年发生在明星间的明争暗斗愈演愈烈，滋生出一种所谓的署名方式叫平番。我们看到，越来越多的影视剧片头，好几个演员的名字同时出现在荧屏(幕)上，而且排列要么不规则，要么一左一右一上一下，你不压我番位，我也不压你番位，大家皆大欢喜。更有甚者，平番也平复不了争番的心。在他们看来，番位之争，就是流量之争、地位之争，背后蕴含的是利益之争。所以往往引来粉丝的混战，“撕番位”的事件屡屡发生。之前的《陈情令》火了两个男明星，于是不出所料地“撕”起来，你的粉丝爆我的黑料，我的粉丝攻陷你的账号。

真正有实力的演员，是不在意番位的。2015年，吴京自编自导自演电影《战狼》，凭借精良的制作和演技，获得5.4亿元的票房；接着上映的《杀破狼2》，从戏份到人物设定，一直将吴京当做男一号，最后影片的正式番位，他却被排在泰国打星之后，吴京并没当回事，依旧配合影片宣传，最终该片票房同样破5.6亿元；去年上映的《金刚川》，吴京排在张译之后，令不少人惊讶，因为从咖位到过往业绩、票房号召力，张译肯定不能和吴京比。也许，这种“掉番”的事在很多明星那里不可思议，但吴京展示了一个演员、艺人的品格和自信。

番位对于一部作品重要吗？不重要。《上海堡垒》起用了当时的顶流明星鹿晗，最后遭遇票房和口碑的滑铁卢，导演滕华涛不得不直言“我用错了鹿晗”。很多艺术家常说“没有小角色”，多少金牌配角让我们记忆深刻，让一部剧增光添彩。番位不重要，最重要的是要有演技。在热播剧《都挺好》中，倪大红塑造的苏大强可谓家喻户晓，那个固执、自私、痴心的老顽童形象，被倪大红演活了，凭借出色的演技，倪大红虏获众多粉丝；《人民的名义》中，侯勇出场不多，但他塑造的角色深入观众脑海；《甄嬛传》中蒋欣演活了华妃，名不见经传的演员，凭借演技成为这部经典剧的亮点之一，这些都说明实力比番位更重要。

一部成功的影视剧，不是靠一个人完成的，是演员的互相成就。剧组不重视剧情、题材、制作，演员、艺人不磨练自己的演技，仅仅利用番位，捆绑CP,购买热搜，也只能是空中楼阁。演员要踏踏实实地塑造角色，番位不是争出来的，是演出来的。