年轻人健身：个性化、碎片化，随时随地“动起来”

来源：中国青年报

家庭健身场景可覆盖可“吃、穿、用、练”等多个服务板块，细分品类较多。除了科技互联网企业研制可穿戴设备、长短视频平台推出健身频道之外，咕咚、薄荷健康等健身内容平台，Keep、野小兽、云麦科技等健身品牌，都依托自身优势布局家庭健身赛道。

“别躺着了，动起来吧”，这是90后男生安然在某个社交平台上写下的一句健身心得。每周3次的跳绳健身计划，他已坚持了一年。

90后女生许檬从事自由职业，大部分时间都在家中的写字台前度过，为督促自己锻炼，她特地将动感单车放在床边，“这样早上一睁眼就能看到它，总会多一点运动的可能”。

如安然、许檬一般自置家庭健身器材、利用碎片时间“见缝插针”运动的锻炼方式，已成为不少年轻人的健身新选择。根据《2021年轻人运动健身报告》，超4成的95后、00后偏好居家锻炼；在“年轻人运动路上最大的困扰是什么”这一问题上，“工作太忙，没时间运动”选项排名第一。

快节奏的生活方式，正在改变着年轻人的健身观念。如何满足年轻人不断变化的健身需求，又是摆在健身行业创业者面前的一道新题目。

个性化、碎片化的健身需求

《2021年轻人运动健身报告》显示，近5成年轻人为“摆脱亚健康”而健身。安然开始跳绳健身，也源于一年前的一份体检报告单。

“报告单上‘超重’‘中度脂肪肝’这些诊断，真是让我有点懵，不过那时上班就是坐着，每天昏昏沉沉，自己都感到有点‘油腻’。”安然说。

卷腹热身、30分钟跳绳3000下、放松拉伸，是安然近来为自己定下的运动节奏。

“刚开始运动的时候，跳上800下就累得不行，后来渐渐可以跳到1000下，最近几个月，3000下、5000下都不成问题了，人也清爽多了。像我平时工作比较忙，分早晚班，跳绳相对便于携带，操作起来又不会受到太多空间限制，即便是出差都能跳上几十分钟。”安然说。

小区空地、公司附近的公园，都是安然常去的跳绳场地，若是遇到雨雪大风天气，他就在家里铺上防震垫，用无绳跳绳健身。与去健身房锻炼相比，跳绳更符合安然对个性化、碎片化健身的需求，一年多的时间里，他已跳断了5根绳子。

许檬用“时刻待命”来形容自己的自由职业特点，“微信一响，新任务可能就来了，这种情况下，可供自己支配的整块时间是很少的，出门也要随身带着电脑”。

长期伏案学习、工作，让许檬的肩颈、腰部时常酸痛。为了激发健身积极性，她陆续给家里添置了瑜伽垫、弹力带、健身环、动感单车等健身器材。易操作、性价比高，是她选择家庭健身的原因。

几年前，许檬曾购买过学校附近健身房的年卡，2000元的健身卡，她只用过两次，“从宿舍到健身房要骑车经过一条车流很急的马路，再加上功课忙、时间紧，心里一懈怠，这点不便利就被放大了，还不如在家练瑜伽。网上不是流行过‘办过健身卡就算是健身’的说法吗，可见像我这种情况的人也不在少数”。

在运动科技公司Keep运动研究院研究员黄海东看来，家庭健身和线下健身（健身房训练）、户外健身（篮球、足球、登山、滑雪等）相比，更轻量、易启动，因而家庭场景下的运动健身人群更为大众、广泛。

市场细分，入局者众

安然注重健身过程中的仪式感，除了在社交平台上注册了记录运动心得、跳绳技巧的新账号，每次锻炼前，他都将智能手环调整到跳绳模式，并着意挑选运动装备。

“在运动鞋的颜值和功能上，我更侧重后者。跳绳发力点在前脚掌，需要轻便、鞋底软、包裹性好的运动鞋，但一遇上寒冷天气，就要换上另一双高帮、有稳定支撑的鞋。我还收集了近40根跳绳，绳子直径从2.5毫米到10毫米不等，大部分都是四五十元的价格，跳绳全部加起来花了1000多元。”安然说。

许檬在各类视频网站上关注过不少“健身达人”，她选择健身器材、课程，往往会受到一时流行的影响。

“看到某个健身博主分享了动感单车的使用体验，一时动心就入手了一台，《健身环大冒险》游戏也是在最火的时候买的。有时晚饭吃得多一些，出于‘愧疚’心理打开健身App，跳一会儿减脂舞，也会顺手再买点拉力带这样的小物品，算下来大概已花了3000多元。”许檬说。

成立于2015年的健身品牌“野小兽”，在智能动感单车产品上看到了发展前景。

“动感单车在国外已经发展成熟，年轻人听着音乐、依着教练指点踏起单车，锻炼之余心情也得以释放，我们感到这整个运动模式在国内的家庭场景也可以成立，便开始了创业探索，如今已形成‘硬件+内容+直播’模式。”野小兽COO唐小侃说。

年轻人的健身偏好与消费行为，也在影响着国内健身行业的入局者。

Keep上线初期，更接近于一款移动健身工具。随着用户增长、服务扩充，也开始以内容和数据打通的产品为依托，解锁各类运动方式。

“智能硬件、小器械、食品和服饰等消费品，目前贡献了Keep最多的成交金额，也从侧面反映出运动健身用户本身对消费品庞大的需求。”黄海东说。

对抗枯燥，留住年轻人

在各个健身平台上，常能看到以“自律”“对抗枯燥”为标题的健身视频。与烹饪、养宠、刷剧等生活方式相比，健身终究是件“苦差事”。

安然的健身账号已获得近7000人关注，他注意到，点击量最高的几个视频，都是花式跳绳动作教程。

“大家还是对交叉双摇、侧甩、箭步蹲这些花式动作感兴趣，这也不奇怪，我去学习这些动作，也有大半原因是为了增加一点运动趣味，每次都要跳绳几千下，若只是原地跳，的确比较枯燥。”安然说。

与安然专攻跳绳不同，许檬虽体验多个健身项目，却尚未养成稳定的运动习惯，“运动本身的劳苦，是阻碍我健身的最大原因，即便运动器材触手可及，也还是会有犯懒不想动的时候，毕竟，家里太舒服了”。

对于企业来说，年轻人能否坚持健身，是关乎用户留存率的重要因素。

“目前国内健身人口渗透率偏低，健身用户大多是‘健身小白’，非常容易放弃锻炼，‘跑步机变晾衣架’是常有的事，这也是整个家庭健身行业的痛点。”唐小侃说。

在留住年轻用户上，健身企业大多选择从增强趣味性、陪伴感、体验度等方面入手。

如Keep推出交互性较强的智能化产品，通过游戏化体验去提升用户运动时长与运动频次。野小兽以完播率为指标，不断打磨线上健身课程。

“几年前，完播率长期徘徊在70%，究其原因，还是课程设计不能完全满足用户需求。后来，我们借助AI技术推出千人千面课程，让每名用户都可以在运动中不断收到反馈，完播率也突破90%。无论是提供可用作社交货币的随机宝盒碎片，还是实时输出用户当下达标情况和‘高光时刻’，归根结底都是为了激励用户坚持下去，让他们一路都能有所收获，甚至在健身中结识朋友。”唐小侃说。

此外，从全产业链角度布局，为健身者量身定制个性化的训练、饮食计划，也是健身企业加深与用户联结度、降低健身门槛的手法。

“运动这件事是系统化、体系化的，我们希望给用户提供这样的服务：想运动的时候，不必在设计训练方案、挑选课程上费太多心思；训练过程中，他会有陪伴、有鼓励；当训练结束，他能得到即时反馈，在指导和激励下开启下一次运动。如此循环反复，坚持运动也就可期了。”黄海东说。

值得留意的是，《全民健身计划（2021-2025年）》提出，到2025年，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%。可以想见，随着全民健身观念日益深入国人心中，更多新产品、新业态、新模式会在家庭健身领域涌现。“家庭健身这个市场，还远未饱和。”唐小侃说。