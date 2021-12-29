996：走好，不送！

来源：新京报

作者：夏研

2019年3月，一个名为“996.ICU”的项目在一家网站上传开。各个大厂的程序员们在这里吐槽“工作996,生病ICU”，抱怨互联网公司的“996工作制”。随后，“996”这个词破圈，各行各业的人都加入到这场声势浩大的声讨之中。

“996工作制”被一些企业包装成“奋斗”的表象，忽略了人们正常的休息需求。随着各个大厂陆续叫停“996工作制”，这场由程序员们发起的声讨，也终结于大厂。应该说，这场“反996”声浪的最大贡献之一，是让“996”这个词在舆论层面很难再有正面意义，也再难与“努力”“拼搏”之类的正面印象相关联。

2021年无疑是反“996”取得实质性进展的一年，几个互联网头部大厂，都已做出了表率。与此同时，今年8月，最高法与人社部明确：“996”严重违反法律关于延长工作时间上限的规定，应认定为无效。至此，广大职场人士的腰板可以更硬一点了。胜利来之不易，“反996”进入新阶段。

“996”很多时候成了一个符号，符号背后的规训意义更值得深思。“996”代表着一种职场强制，将人工具化与物品化，以榨干价值为指向，用完即弃。但职场终究是人生活的空间，人文关怀同样是空间里的刚需。当反“996”进入下半场后，在这个阶段，人们的关注点不只是具体的时长，而是对工作内容的科学衡量，对私人时间的足够尊重，对非压迫性职场文化的重新建构。

很多时候“996”是被裹挟的效果：员工被其他员工裹挟，企业被其他企业裹挟。这也就渐渐形成了紧张的、如榨汁机一般的职场文化，人们在这里是被透支的。其实这还需要全社会进一步凝聚力量，集体走出这种剧场效应。反“996”不是职场人士自己的事，无论是劳动部门也好，司法机关也好，大众媒体也好，应当综合施策，保持治理的力道与批判的姿态，去整体性地打破这种“内卷”。

今年有一例判决颇受关注：上海一男子拒绝春节带电脑回家进而起诉公司的案例，最后法院判公司败诉，并赔偿违约金及加班费。这是个标志性案例，它事实上在帮助我们塑造正常的职场认知，那些在公司眼里“不重要”的休息、娱乐、团圆，法律通过重新赋予价值，引导全社会尊重个体化、人性化的需求。

总的来看，我们对于“996”已经进入了觉醒状态，在社会认知里这种工作模式已经不具备合法性。但如何真正地去建设一个友善的职场空间，这还需要我们更多的努力。现在，方向已经很明确了，共识也已经达成了，接下来，考验的将是我们的耐心与决心。我们应当有勇气去争取我们天然的权利——理想的工作，体面的生活，有选择的人生节奏，进而彻底告别“996”。