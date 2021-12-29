姐弟坠亡案一审判决，情与法仍需梳理

来源：北京青年报

作者：李志军

12月28日，重庆市第五中级人民法院依法对被告人张波、叶诚尘故意杀人及刑事附带民事诉讼一案进行一审公开宣判，以故意杀人罪判处张波、叶诚尘死刑，剥夺政治权利终身；对刑事附带民事诉讼原告人陈某某的撤诉申请，依法裁定准许。（相关报道见A8版）

备受关注的重庆“姐弟坠亡案”终于有了一审判决，案件的前因后果也完整地展现在公众面前：被告人张波与妻子陈某某离婚后，女儿归陈某某抚养，儿子归张波抚养。张波与叶诚尘谈婚论嫁期间，叶诚尘多次向张波表示自己不能接受张波有小孩。两案犯遂多次共谋，并于2020年11月2日下午3时，由张波将2岁的女儿和1岁的儿子扔到楼下坠亡。

虎毒尚且不食子，张波与叶诚尘蛇蝎心肠，所犯罪行已突破了法律底线、人伦底线和道德底线，可谓死有余辜。而随着一审法槌的落下，本案中有关情与法的一些问题并未彻底消散，仍需理性梳理。

孩子的母亲陈某某无疑是本案中最大的受害人，从其庭审中坚决要求判处二被告死刑的态度，可以看出其感情上所受伤害之深。如此巨大的情感打击，可能需要相当漫长的时间甚至一生才能愈合。法院判决后，陈某某主动撤回刑事附带民事赔偿诉讼，其实也是在努力与过去“割裂”。

希望所有人尽量不要再去打扰她了，让这位可怜的母亲可以尽快从悲痛的情绪中走出来。另外，法院或陈某某工作单位、家人应关注陈某某的情绪变化，及时进行心理干预和疏导，帮助她尽快从情感打击中走出来。

从法律规定看，中国《刑事诉讼法》施行的是二审终审制，被告人还有提出上诉、请求二审的机会。但从一审判决认定的各项证据和事实看，铁证如山，难以更改。而且，从司法实践看，对于两人以上故意杀人案件，除了罪大恶极、非杀不可的情况之外，一般并不判处所有案犯死刑。本案中的两名被告全部被判死刑，说明其罪恶的社会危害性之大，也反映了法院的决心和慎重。

这件案子给我们最大的警示是，父母离婚后，如何保护好未成年孩子的身心健康。大量相关案例和事实显示，现实中有些人离婚虽然没闹出人命，但却没有照顾好孩子，甚至让孩子受到伤害和虐待，相关部门或社会组织应当在一定范围内开展拉网式调查，尽可能把所有的隐患都排查出来。

另外，本案被告人的杀人动机是不想有小孩，如果当年两个孩子全部归母亲抚养，和父亲彻底没了瓜葛，是否能逃过一劫？虽然这只是假想，但按照《民法典》的规定，父母离婚后，仍然是孩子的第一监护人，司法实践中一般也是判处父母两人每人抚养一个孩子。这种法律规定有合理之处，但也造成了有些第一监护人（如本案中的张波）即使完全不负责任，其他第一监护人和祖父母、外祖父母等第二监护人也难以取得监护权的无奈。

所以，应考虑在法律中增加补充条款，允许司法机关依照更加有利于儿童成长的原则，在监护人排序的基础上另行指定监护人，尽量避免儿童受到伤害的风险。