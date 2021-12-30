王力宏李靓蕾事件：女权视角的小胜利

来源：明报

作者：清叶

“我身边的家庭主妇很多户头里都没有自己的积蓄或收入，平时用先生赚来的钱也会感到不好意思，用钱也会自己看看先生的脸色，也绝不敢开口说想要照顾自己父母。女性如果开口聊到钱的话题就会被我们的社会谴责为市侩或是质疑是不是拜金女，只是图男生的钱。”

流行歌手王力宏前妻李靓蕾12月17日发布公开信，揭露自己多年承受丈夫外遇、丧偶式育儿、精神暴力等遭遇。文章有理有据、拳拳到肉，引发众多女性读者共鸣。

如果放在10年前，此离婚事件的新闻主题也许会是一个贪钱女人如何大战家婆、争得财产、丈夫隐身的故事，这也是李靓蕾发声之前台湾媒体一开始的揣测方向。然而她的亲自讲述，让我们看到千千万万全职主妇的酸楚；她将个人事件上升到社会议题，最后取得压倒性的舆论胜利，也显示了公众在婚姻和育儿话题上的进步，能重新审视传统的婚姻叙事，共情（empathize）女性困境。

“完美太太”揭示凄苦不公遭遇

李靓蕾以自己为案例，阐释了gaslighting（情绪操控）的概念——让受害者陷入自我怀疑、孤立无援，她说自己多年来深陷其中，经过心理师引导才看清这样的关系。

记得2013年王力宏在微博上公布婚讯，介绍在美国哥伦比亚大学读研究所的妻子，照片中李靓蕾一头长发、乖巧地倚在身边 —— 一个完美妻子的角色。这些年王力宏接受访问时，观众看到的是夫妻恩爱的形象，只有些许迹象暗示今天的波澜，例如在2017年内地的《鲁豫有约》节目，主持人说李靓蕾提到生完第二胎后“五脏六腑的位置都不对了”，王力宏冷淡回应“这个我没办法体会，但是身为爸爸，她可能也没办法体会”，显然没有理解妻子在生育中的辛酸。

李靓蕾五年里生了三个孩子，不管多喜欢小孩，无疑都是非常辛苦，她把“家庭主妇工作没有得到公正回报”这点，上升到全民关注的社会话题。按照她公布的信息，婚前有严格的财产公证，婚后部分财产转移到王家名下，她只分得部分婚后共同财产，同时放弃赡养费，她在这段婚姻付出的生育和家务劳动，实际上没有得到充分承认。

王力宏和王父对李靓蕾的反击中，列举了女方在离婚时所要的条件，暗示她携子上位、处心积虑、离婚就是想要钱。但网友没有吃这一套逻辑：生养了三个孩子的家庭主妇，离婚时怎么就不能要应得的补偿？

女权主义视角的时代进步

有网友评论离婚事件：“10年前那些性侵案新闻下的评论全是‘苍蝇不叮无缝蛋’（编者按：‘自取其祸’之意），现在谁敢说这句话会被直接骂回清朝。”

确实在过去几年，中国女性对婚姻、生育、家务劳动等问题的讨论进步非常大。虽然一方面“#MeToo”运动自2018年以来在国内进展缓慢，例如里程碑式的周晓璇诉朱军一案，今年9月北京海淀法院以证据不足为由判定性骚扰指控不成立，关于此案在社交媒体的讨论几乎被全数删除，令在法律程序上直接推进“#MeToo”运动的希望渺茫；但另一方面，包括“#MeToo”在内的社会事件及各种男明星“塌房”（被发现出轨、性侵等丑闻）的娱乐新闻，不断引发争论，促使女性开始掌握调侃男性的词汇和能力：如果“国男”（指中国男性，常含贬义）的“基本盘”（基础、核心）“普通却自信”还“油腻”，为什么要结婚？

我们开始学习女权的语言。例如日本著名女性主义学者上野千鹤子的经典著作《厌女》、《父权制与资本主义》常常在舆论中被引用，她强调以解放的理论支持社会运动，通过改变制度与权力结构来动摇父权制。今年上野老师的《从零开始的女性主义》在中国出版，以通俗语言阐述女权主义，成为女性朋友之间传递觉醒意识的送礼佳品。

经过几年训练，尽管也有攻击和误解，但整体而言女性之间开始找到共同语言，理解彼此处境，结成同盟。与女性朋友聊天时，也能感到大家最重视的是个人发展，不怎么渴望结婚，甚至有点抗拒结婚和“厌男”（理解和尊重女性的男士则非常抢手）。有人说不孕不育保平安，虽然有点夸张，但是有人直接放弃、消极反抗，说明婚姻这个游戏确有荒谬之处。

回到离婚事件。李靓蕾公开发文，她要的是一个公道，而王力宏全家似乎还处于过时的价值体系里，想用道德牌坊攻击一个不够温顺的女人，而所幸这个时代已经过去了。