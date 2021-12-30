张庭夫妇涉传销被查，“微商女王”终于露出了马脚

来源：新京报

作者：赵志疆

近日，石家庄市裕华区市场监督管理局以《查证函回复》的形式，公开披露了知名日化品牌“TST庭秘密”运营主体达尔威公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处的进展。该局早在今年6月5日就已对上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销进行立案调查，相关人员曾表示，达尔威公司此次被财产保全冻结的资金高达6亿元（人民币，下同，1亿2700万新元）。

对此，国台办发言人马晓光12月29日回应称，“我们会进一步了解情况。从有关部门发布的公告来看，这完全是一起涉及商业事件，与两岸关系无关。我想强调的是，任何人在大陆经商、创业首先也必须应该依法依规。”

公开资料显示，上海达尔威系“TST庭秘密”运营主体，该公司由林瑞阳、张庭夫妇于2013年创立，以化妆品、护肤品为主打品类，并主要通过线上商城“庭秘密APP”和线下实体店的O2O方式进行产品销售。2014年至2018年，“TST庭秘密”在微商圈以令人咋舌的速度崛起，被人称为“微商第一品牌”。

2018年，达尔威曾被曝“纳税21亿元”，微商的吸金能力一度令市场哗然。

值得一提的是，在疯狂吸金的同时，“TST庭秘密”的产品一直伴随着巨大的争议。早在2016年，曾有消费者反映称其使用了TST品牌活酵母后“烂脸”，被医院诊断为皮肤发炎。张庭对此表示，“每个用户的肤质不同，所以会对化妆品产生不同反应”。

据报道，在2015年至2016年期间，由达尔威生产的TST逆龄系列、雪绒花系列等数十个产品，在进行备案后检查时，都被出具了“责令改正”的检查结果。正因为如此，达尔威被查的消息冲上热搜之后，不少网友表示“终于等到这一天”。

明星带货很常见，能做到张庭夫妇这般规模的堪称凤毛麟角，两人不仅动用圈内人脉四处邀请明星站台，而且成立了大量公司机构，制造了无数营销话题。当“这一天”如雪崩般到来，一切光怪陆离的乱象都变得逐渐清晰，“涉嫌传销”成为“微商女王”神话破碎后最终露出的谜底。

识别传销主要看三个特征：入门费、拉人头、计酬方式。此前有媒体报道称，张庭夫妇的“TST庭秘密”模式看似只有两级代理，实际返利层级早已超过3级，有经销商甚至宣称，“只要拉够100人，团队业绩连续三月满10万，成立公司，子子孙孙的业绩都和自己有关系”。如果事实如此，那张庭夫妇涉及传销无疑。

截至2021年5月，“TST庭秘密”拥有旗下会员1200多万人，旗下相关公司3000多家，俨然一个庞大的商业帝国。“返利传销”模式之下，“TST庭秘密”迅速成长，关于产品质量的投诉被淹没在攫取利益的洪流中，很多消费者在购买了他们的产品后，陷入漫长的维权泥淖。

这一切，是应该做个了断了。

近年来，国家层面始终在大力打击传销，权健集团的轰然倒地，足以见证维护市场环境的法治决心。

然而，张庭夫妇仍然利用自身影响力和号召力，大肆从事可能涉嫌传销的活动，这既是对市场环境的破坏，也是对公共利益的伤害，更是对国家法律的挑衅——如果涉嫌违法成为企业“做大做强”的资本，不仅是对经济秩序的严重扰乱，更是对社会秩序的严重侵蚀。

面对舆论质疑，“TST庭秘密”29日凌晨在官方微博回应称，上海达尔威是一家合法经营的公司，自成立以来始终遵从政府指导，坚持合法经营，依法纳税。这种看似言之凿凿的表态，到底是大厦将倾的最后信号，还是神话破灭前最后的绽放，目前仍有待进一步观察。

有目共睹的是，“TST庭秘密”在今年9月突然低调注销了多家内地公司。一路狂飙数年之后，“TST庭秘密”似乎正在收敛起往日的锋芒，但这并不足以洗刷曾经的涉嫌违法的罪责，更无法阻止依法展开调查的脚步。在一个法治社会里，容不得任何不堪的“秘密”，早日揭开“TST庭秘密”的盖子，才能尽快给公众一个说法。

