被实名举报！张信哲翻车？关晓彤也……

来源：深圳商报

据北京商报报道，有网友实名举报称，张信哲代言赌博网站，并涉及到在中国大陆帮助推广的问题。

尽管该事件尚未有明确的结果，但已引起轩然大波，越来越多的网友开始对张信哲及其作品发起抵制，舆论争议愈演愈烈。

“本人实名举报歌手张信哲，2020年2月20日，在疫情最严重的时刻，公开代言菲律宾网赌诈骗平台，公开挑战公安部零容忍底线。”

近段时间，一段实名举报张信哲的视频在网络上流传，该视频中的举报人称，张信哲在中国国内到处走穴、上节目、开演唱会捞钱，背地里还要帮助境外网络信息犯罪活动做推广，“要求封杀此严重劣迹艺人”。

网上有消息称，此次实名举报所涉及的代言为张信哲于2020年与欧宝娱乐签约的品牌独家代言人一事。而在网络上搜索“欧宝娱乐”，消息也较少，有信息称欧宝娱乐涉及赛事直播、娱乐分析、周边新闻等多个领域。

此外，曾有媒体报道关于电竞博彩一事时，提到一个名为“欧宝娱乐”的博彩网站，称“注册充值后可以拉进会员群，充值门槛是100元（人民币，21新元），充值便有相应活动”，很多玩家沉迷其中。

针对该事件，张信哲本人尚未公开回应，北京商报记者为求证联系张信哲方面，截至发稿时暂未得到回复。

张信哲被实名举报一事，引发不少人的关注，并有网友公开表示要抵制张信哲及其作品。

值得注意的是，即将到来的东方卫视跨年晚会邀请了张信哲作为演出嘉宾，并在日前发布海报等物料进行宣传。据悉，已有一些网友投诉东方卫视跨年晚会，认为张信哲不应在舞台上演出。

不少网友开始自觉抵制东方卫视的跨年演唱会，在东方卫视官宣的博文下，网友纷纷评论，“明知山有虎偏向虎山行”“代言网赌的你们也请”。

国民闺女关晓彤也遭遇代言翻车事件

在跨年季，就连国民闺女关晓彤也遇到了代言翻车事件。据悉，关晓彤所代言的某奶茶连锁品牌与宣传不符，用了廉价的奶精粉代替牛奶，甚至还被曝拖延加盟商相关的手续问题等等，一度被素人网友连发十几条露脸视频维权与投诉，但是却没有得到相关工作人员或品牌的回应。

近日，有“天然呆”奶茶品牌的加盟商在社交媒体爆料称，天然呆奶茶并非是它所宣传的所有产品使用天然好乳、天然奶油等，并喊话明星关晓彤进行维权。

据悉，从11月23日开始，该加盟商就一直在网络平台爆料称，天然呆奶茶公司不给其开发票、没有商业特许经营许可证。爆料中还称，在其加盟商经营半年之后，天然呆奶茶便要求将鲜奶制作的产品换成奶精粉，同时天然呆奶茶在不满足加盟条件的情况下，还是开放了加盟资格。而该加盟商表示，自己就此事向天然呆公司提出交涉时，天然呆公司并未理会。

打开天然呆奶茶官网，映入眼帘的便是关晓彤的头像，上面还写着“天然呆店长”的头衔。在其官网介绍中，天然呆奶茶将“健康”、“天然”作为其品牌宣传词，声称所有产品均坚持使用天然好乳、天然好茶、天然奶油等。

据悉，天然呆奶茶是成都天然呆餐饮管理有限公司（下称“天然呆公司”）携手影视明星关晓彤，于2020年创立的新茶饮品牌。

据天眼查信息，关晓彤的父亲关少曾全资持股的彤梦心缘（成都）文化传媒有限公司，持有天然呆公司35%的股权；关晓彤母亲则担任天然呆公司的监事。

法律专家表示，按照广告法，明星代言的产品或者服务出现问题，根据具体情况，有些是需要承担责任的。

天津社会科学院法学研究所副研究员王焱说：“明星与代言产品的连带责任关系较难认定，比如如何认定是否尽到事先审查义务，以及是否存在明知广告存在虚假宣传仍选择代言的主观故意等。”

北京安理（天津）律师事务所律师朱树荣表示，对于明星来说，代言的风险其实是很小的。“代言的收益实在是太高了，产品好则名利双收，产品出现问题，也仅仅是形象受损，获得的收益并不会受到影响。”