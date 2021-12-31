吃瓜成洗门风 王力宏事件何妨回归家务事

《联合报》“重磅快评”

王力宏事件余波荡漾，最新进度是被卷入的徐若瑄也一度传广告下架、演唱会成空。原本是夫妻间的家务事，为何演变成公审大会，还影响到其他人的人生？自称“吃瓜群众”的网友恐怕是主要推手。

“吃瓜群众”在网络上原指对各种八卦不发表意见只围观者，但在王力宏事件中，自称吃瓜的群众不但热烈发声，还分析王力宏及妻子李靓蕾发文，比较两者文字、想法、逻辑乃至有无错字，就作文技巧、公关策略与危机处理等各方面点评，好似谈的是一场比赛或大戏。

然而王力宏固然是公众人物，但李靓蕾揭开的除了是所谓优质偶像的真面目，也是一个活生生的家庭悲剧。类似故事并不少见：男方婚前就常劈腿召妓，女方仍愿结婚，婚后男方本性不改，在女方隐忍并生子后要求离婚…… 面对如此破碎家庭与3位儿女，吃瓜者在冷漠嘲讽之余，何妨多几分怜悯，思忖各种自以为是的俏皮话，都是对当事人万箭穿心。

而对李靓蕾文中影射的王力宏曾有或现有对象，网友也依据线索找出共三名女性艺人，揶揄之余，甚至还灌爆对方社群媒体。

然而一来这些对象是否“罪证确凿”并未确认，何况张惠妹只是王力宏婚前的绯闻女友；二来就算罪证确凿，也是李靓蕾的事，应由她决定是否提出侵害配偶权等告诉。只可叹网友一面大赞李靓蕾文中的“家务有给制”进步意识，一面犹如洗门风般辱骂自认的他人婚姻第三者，在通奸除罪化的今日，显得格外矛盾。

此次网友对王力宏家务事如此关注，或许是因对王力宏长年所谓优质偶像形象粉碎而幻灭，也可能是对所谓“高富帅才子”的完美人设不满已久，一旦撕破假象，就幸灾乐祸。无论是哪一种，其实都凸显各种过度包装的虚妄，而王力宏之所以有此人设，不也是为迎合人们幻想的世俗价值高标集大成？

作为所谓优质偶像的王力宏，诞生自人们的世俗价值要求；如今王力宏回归现实中的血肉之躯，其实也无须因他造成大众幻想破灭就予以惩罚，甚至惩罚到其他人。将此事回归到寻常夫妻的家务事本质，人们或许还能多一点人性关照。