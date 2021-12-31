狂热的“饭圈文化”，凉了

来源：新京报

作者：丁慧

“偶像”发新歌，各个音乐榜单刷到第一。



“偶像”出演的电影，电影院四处锁场“撑票房”。



“偶像”上杂志封面，集资买空杂志。



敢批评“偶像”者，“控评”。



敢抢“偶像”风头者，“对骂”。



敢在“偶像”之外还喜欢别人者，“开除‘粉籍’”。



……



2021年之前，不同偶像的粉丝，大都是“圈地自萌”，自娱自乐。不同粉丝群体之间的争端，也都仅限于网络口水战。在今年，“饭圈”的狂欢高潮在某选秀的“倒奶投票”中集中呈现。而这次事件也成为窥测粉丝种种怪异行为的一个切口，虽然荒诞却又如此现实，让人惊愕。



而借由这起轰动全网的事件，公众也渐渐意识到，粉丝群体的某些行为只是表象，这些仅凭“粉丝集合”是远远做不到的，背后少不了资本、厂商的合谋，以利用“流量至上”的价值观谋取利益。



随着相关部门重拳出击，2021也注定成为公众舆论场告别疯狂“饭圈文化”的转折之年。

“饭圈”脱胎于追星，却比“追星”更狂热



2004年，选秀节目《超级女声》开启了粉丝投票时代。



2014年-2016年，中国娱乐圈深受日韩偶像文化的影响，新型视觉偶像借鉴日韩偶像工业在中国不断涌现，被国内的粉丝叫作“爱豆”。



随后围绕“爱豆”出现的粉丝社群——“饭圈”概念也出现了。再加之，社交媒体的兴起，韩国某男团艺人的回国发展，国内娱乐圈逐渐形成了“饭圈文化”以及“流量至上”的风气。

2018年，选秀节目《偶像练习生》横空出世，节目衍生出一系列方式来吸引粉丝“打投”。随后，偶像选秀节目密集出现，衍生出一系列“登峰造极”的“饭圈文化”。“数据女工”等粉丝自嘲话语也相继出现。



由此，粉丝集资为“爱豆”“打投”，为“爱豆”刷榜冲人气以帮助偶像出道的种种行为已成为追星年轻人的“常规操作”。由此，粉丝对“爱豆”的追捧早已超出喜爱的范围，维持“爱豆”在公众舆论场内的正面形象，继而维持“爱豆”的流量才是主要的。



由此，也就出现了种种令人难以忍受的行径：粉丝群体只要锁定不喜欢的目标，就是铺天盖地的污言秽语；看到不顺眼的留言，就是铺天盖地的控评、攻击；更有甚者人肉搜索所谓“黑粉”，曝光其住址，电话骚扰。



“集资、应援、打投、控评、互撕”让“饭圈”越来越乌烟瘴气，甚至蔓延至整个文娱领域：流量造假，控评，不允许普通人一句差评，否则“网暴伺候”。渐渐地，公众舆论场成了粉丝“吹捧、控评之地”，偶像一出作品评论区只剩下赞美之词，而罕见批评之语。



“天下苦‘饭圈’久矣”，这样的风气绝对不正。



此外，“饭圈”中的“粉丝集合”不止是一个普普通通的为偶像“发电”的群体，而俨然成了一个等级森严、尊卑分明、组织分工明确、利益链条成熟，有着一套完整的纪律、组织、人事、财务制度的民间组织。然而，这样一个民间组织却面临着无规章制度可依、无责任可追的问题。



粉丝组织作为一个自发组织，其中资金、人事、活动等明细也缺乏独立第三方监督，完全靠大粉自觉公示公开，这里就有不少人以“偶像”的名义趁机浑水摸鱼，粉丝组织的诈骗案比比皆是。



“饭圈”的“控评、互撕”等行为，把舆论场搅和得“乌烟瘴气”，一些行为甚至触及法律底线，在青少年群体中产生极为恶劣的影响。“饭圈文化”也由此正式进入主流舆论视野，引发主流舆论的重视。

明星、艺人“祛魅”的时代，来了



在“饭圈”中，无论是“控评”也好，“互撕”也罢，粉丝的目的无非让自家偶像在公众舆论场上保持良好的形象。



粉丝要为偶像制造、增加正面数据，消灭、压制负面数据，偶像才能顺利把流量数据兑换为资源，获得更好的职业发展。这些资源即是：电视剧集的出演机会、广告拍摄、登上时尚杂志封面……



因而，我们在公众舆论场上频繁看到的、与“饭圈文化”有关的字眼：“撕番位”“集资”“割粉丝韭菜”，本质上都是“流量至上”逻辑统领下形成的闭环，闭环中的任何一环都离不开“数据”和“流量”。



舆论场出现有关偶像形象的、大量的正面言论——偶像由此获得更多好的资源——偶像的资源更好，数据也更好——偶像职业发展也就更好，这些循环，一次又一次地印证了“流量至上”的可行性。



但这其中的任何一环都需要资金运作。各路人马，如品牌方、粉丝组织，也就有“有利可图”的空间，不少人“趁虚而入”。偶像在这个过程中也被异化成了一个符号，粉丝喜欢偶像、喜欢偶像的美好品质，这一单纯的行为，早已被扭曲。



而“数据”也粉饰了某些偶像的种种恶行。打破这个闭环，本质上，还是要打破“流量至上”这个单一的价值崇拜。

好在，今年选秀节目的“倒奶事件”发生后，相关部门开始着手治理娱乐圈的乱象。

5月10日，北京市广播电视局印发《关于进一步加强网络综艺节目管理工作的通知》；



8月27日，中央网信办发布的《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》；



9月2日，中宣部印发《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》，把整治范围从“饭圈”扩大到整个演艺娱乐行业；



国家广播电视总局发布的《关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》提出，要坚决抵制违法失德人员、坚决反对唯流量论、坚决抵制泛娱乐化、坚决抵制高价片酬、切实加强从业人员管理、开展专业权威文艺评论、充分发挥行业组织作用、切实履行管理职责监管动向。



可以看出，相关部门对于饭圈和娱乐圈治理“重拳出击”：从选秀节目的投票机制，到“饭圈”，再到整个文娱领域的风气，一步步扩大治理范围。而这能从各个环节打破文娱领域对“流量至上”价值观的追捧，让偶像以最本真的“面目”和业务能力面对观众。

值得注意的是，随着为明星粉饰数据的“饭圈”的崩塌，今年也是娱乐圈明星、艺人频频“塌房”的一年。从郑爽、吴亦凡再到王力宏，公众渐渐发现，某些明星、偶像并不如舞台上的那么“光鲜”，大众渐渐摘除了对明星、艺人的“滤镜”，更多的是以审视的目光看待他们。



因此，2021年不仅是告别不良“饭圈文化”的一年，也是明星“祛魅”的一年。而公众对娱乐圈的认知也将深深影响着未来对娱乐圈的舆论评判。



但还需要认识到的是，明星“祛魅”并非拒绝“偶像”。喜欢优质偶像的本质是喜欢他们身上的美好品质，并将其化作自身前行的力量。



只不过，在今年之后，明星团队打造出来的优质“人设”将岌岌可危，真正具有美好品质的偶像，才是公众能“欣然接受”的。



更加健康、清朗的娱乐圈氛围，才是公众真正的“心之所向”。