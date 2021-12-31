“地铁萌娃”肖像权纠纷案宣判，法院：坚定文化自信！

来源：“杭州互联网法院”微信公众号

前不久，微博用户杜某发布的一条博文引发热议。

有细心网友发现，这张照片实为女孩母亲拍摄，已发布于另一网络平台“小红书”。照片中的中国女孩名叫小楼，照片拍摄地点位于杭州地铁。

网友们纷纷在该条微博下留言指正，但杜某仍拒不更正，且不断发布留言回应。

次日，热心网友到原告母亲的“小红书”账号下留言告知相关情况。随后，小楼母亲分别在微博与小红书平台发文“辟谣”。但杜某依然拒不删除。

小楼及其家人认为，杜某的行为侵害小楼肖像权，故小楼向法院提起诉讼，要求杜某公开登报赔礼道歉并赔偿损失。

杭州互联网法院对该案作出判决，责令被告杜某在《法治日报》登报向原告楼某赔礼道歉，并赔偿原告精神抚慰金1万元（人民币，下同2100新元）、维权费用损失5000元。

裁判要点

争议焦点：一、被告杜某案涉行为是否侵害原告小楼的肖像权；二、若被告杜某行为构成侵权，应承担何种民事责任

一、被告杜某行为是否侵害原告小楼的肖像权

法院认为，被告涉案行为侵害了原告的肖像权。被告发布的涉案微博博文中使用的图片，含有小女孩的清晰面部特征、体貌状态等外部身体形象，通过比对原告提交证据中小楼本人的肖像，以社会一般人的认知标准，能够清楚的确认涉案博文图片中的肖像为本案原告小楼的形象，故原告小楼对该图片再现的肖像享有肖像权。根据民法典规定，侵害自然人肖像权的构成要件为：未经本人同意；实施了利用他人肖像的行为。本案中，原告属无民事行为能力人，他人使用原告肖像，应获得原告监护人的同意。被告发布带有原告肖像的图片，但未经原告监护人同意，属于非法使用原告的肖像，被告行为构成对原告肖像权的侵害。

二、被告侵害原告肖像权应承担何种民事责任

首先，原告要求被告赔礼道歉的诉讼请求依法应获得支持。

本案中，被告未经原告许可使用其肖像，并且对原告肖像进行扭曲，侵害原告的肖像权。儿童相较成年人具有身心不成熟的特点，被告的侵权行为极易对原告身心产生不良影响，故被告的侵权行为损害原告人格权益，被告向原告赔礼道歉有利于恢复其人格状态的圆满，有利于其未来健康成长，依法应获得支持。

其次，原告要求被告赔偿精神抚慰金、合理维权费用的诉讼请求依法应获得支持。

第一，被告具有主观过错，且无悔改之意，造成恶劣社会影响。如果说被告在发布涉案博文之初误解原告身份，是因其未尽到审慎注意义务，主观上存在过失，那么其发布博文之后，在众多网友留言指出其错谬的情况下，仍拒不更正并不断发布相关留言，此时被告主观上完全具有放任的故意。此后，在原告母亲于多个平台发布辟谣声明的情况下，被告仍拒不删除博文，足以表明其主观故意。

第二，原告为年仅3周岁的儿童，其权利依法应受到特殊保护。对于未成年人尤其是儿童人格权利的侵害，所造成的精神损害后果往往具有潜在性和长期性，某些负面影响可能伴随一生。原告对于涉案事件的认知可能尚处于懵懂状态，但该事件在网络中的痕迹不会随着时间的流逝而自动被遗忘。当原告慢慢长大后，仍需独立面对该事件可能对其造成的负面影响，故被告的侵权行为对原告造成的精神损害是客观存在的，且后果较为严重。综上所述，法院酌情判定被告赔偿原告精神损害抚慰金1万元。

文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量。中华文化经过岁月的洗练、实践的锻造，在当下愈益焕发出文明的光芒，让我们底气更足、力量更强。只有坚定文化自信，才能不断推动中华文化创新发展与时俱进，才能让文化大厦巍然耸立。背靠着深厚文化积淀，我们完全有信心以不卑不亢的开阔胸怀对待外来文化，向世界展示更有活力、更加辉煌的文化篇章。

本案中，原告及其家人，包括网络上第一时间指正被告错误言行、提醒协助原告维权的热心网友，在面对被告侵权行为时，都展现出坚定的文化自信，值得肯定和赞扬。被告杜某通过互联网侵害原告肖像权，对其侵权行为应当予以否定性评价。作为文化传播的重要载体，网络平台不仅要加强平台自治力度，更要有文化担当，强化规范管理，注重优化创新，为文化建设行稳致远，文化自信更加坚定提供有力支持。