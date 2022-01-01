整理收纳师大受欢迎 是因为年轻人“懒”吗？

来源：中国青年报客户端

作者：黄帅

作为近年热度渐高的新兴职业，整理收纳师引起了人们的关注。据媒体报道：做这行的人，每小时的收费标准大概在100－200元（人民币，下同）之间，行业平均收入约为七八千元，要是出勤率高、接单量多，有些人可以拿到10000元以上，另有数据显示，超4成整理收纳师年收入逾10万元。在一些人的印象中，整理收纳没什么“技术含量”，市场似乎也没多大。但从数据上看，整理收纳师收入不低，在市场上也颇受认可。如今，喜欢让整理收纳师帮自己打理房间的年轻人越来越多，其中原因值得思考。

整理收纳师受欢迎，与近年在年轻人中流行的“断舍离”观念有关。日本作家山下英子2013年出版的《断舍离》一书，以及2016年热播的日剧《我的家里空无一物》，都助推了“断舍离”观念的流行。顾名思义，“断舍离”是指“断绝不需要的东西，舍弃多余的废物，脱离对物品的迷恋”，而在居家生活中，很多年轻人会及时“扔扔扔”，只保留一些对眼下有价值的东西。在这个给生活“做减法”的过程中，年轻人可以获得情感的慰藉，心灵的放松，如同身体上的新陈代谢，借助“断舍离”，生活也实现了“新旧更替”。

在专业整理收纳师的帮助下，“断舍离”的过程可以更好地完成。譬如说，整理收纳师面对乱成一团的衣柜，会有更清晰的整理思路，按照颜色、大小来收拾衣物，当他们面对堆满杂物的房间时，也更知道什么该扔，余下的东西应该如何布置。这些事情看起来容易，但要做得精致，也需要一些设计学和管理学知识，算得上是一门学问。既然这项技能具有专业价值，那么客户付费请专业整理收纳师上门服务，甚至为资深整理收纳师支付更高的薪水，自然没什么好奇怪的。

除此之外，整理收纳行业的流行，也跟近年热度很高的“懒人经济”有关。其实，“懒人经济”只是一种比喻，并不是说年轻人真的很懒，而是说他们可以通过专业人士的帮助，把自己的时间和精力节省下来，用在更有价值的事情上。这本质上是市场经济下职业分工更明确、工作效率更高的体现。从积极的一面看，“懒人经济”是经济发展的必然结果，也说明年轻人更加注重生活品质与仪式感。

整理收纳这个行业还处于方兴未艾的阶段，它将来能发展成何种模样，与社会的接受度有关，也与流行的生活方式密不可分。如今热衷“极简主义”审美的年轻人越来越多，当人们通过“断舍离”获得更多幸福后，或许也能看到整理收纳的专业价值与趣味所在。