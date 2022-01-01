2021年中国人舍得花钱的六样东西，竟然是它们！

来源：央视财经

今年，居民收入和经济增长基本同速，中国消费者的信心持续回暖，国内整体消费趋势加速好转。消费行为改变，需求不断升级，今年，中国人在哪些领域更舍得花钱？

新能源车

2021年，新能源汽车的销量高歌猛进。今年前11个月，中国新能源汽车产销量分别达到302.3万辆和299万辆，同比几乎都是增长1.7倍。而新能源车热销，除了低碳环保、使用成本低以外，智能驾驶的便捷性也是其中原因，未来，让我们开新能源车去远方，最好还是自动驾驶。

露营游

5G冲浪的你有没有发现，2021年整个朋友圈都在露营？冲锋衣、登山鞋、帐篷睡袋、充气床垫、户外箱包、头枕坐垫，房车露营市场一夜间爆火，大量企业纷纷入局，数据显示，目前国内与露营相关的企业中有近一半成立于2021年。只要心向露营，公园的草坪也是远方。

咖啡

“没有什么是一杯生椰拿铁解决不了的，如果有，那就是两杯，打折还更多。”

从年初风靡咖啡圈的厚乳拿铁，到夏天YYDS的生椰拿铁，再到秋冬治愈系丝绒拿铁，2021年爆款咖啡频出的背后，是中国咖啡行业突飞猛进的发展。目前，中国已成为世界第一大咖啡消费市场。咖啡消费正以每年15%-20%的速度增长。或许将来，开门五件事，油盐酱醋咖。

植发

有一组数据让人看了风中凌乱：头发都去哪儿了？有一种烦恼叫：“人有三千烦恼丝，而我只有一千五”。中国国家卫健委调查显示，中国受脱发问题困扰的人近2.5亿，约占总人口的1/6，大批90后加入“脱发大军”。这场“秃”如其来的危机促使“头顶”经济迅速发展，预计植发医疗市场未来将继续维持高增长率，到2030年规模将超750亿元。说好一起共白头，谁也不许先秃头。

智慧家居

“在不远的未来，没有智能家居系统的住宅会像不能上网的住宅一样不合潮流”，比尔·盖茨26年前的预言正在成为现实。从家电设备的自动管理，到开关、插座、门锁等单品定制化使用，再到全屋智能管家式体验，中国智慧家居市场规模正在以每年20%-30%的速度迅速增长。

宠物经济

撸猫？撸鸭？撸羊驼？近距离接触小动物的宠物体验馆一夜间火遍大街小巷，家庭“铲屎官”队伍也在不断壮大，背后都是国内宠物经济的不断崛起。独居人群增多、人口老龄化加剧、经济水平提高等多重因素推动下，国内宠物市场规模急剧发展。数据显示，中国宠物经济产业规模近五年高速增长，预计2023年市场规模将达4456亿元人民币。用“可爱”治愈“不可爱”，毕竟没什么能比和“毛孩子”们相处更治愈了。